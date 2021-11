Ibrahimovics Rekord wird von Rassismus-Skandal überschattet

Der Fußball-Ticker am Montag, den 1. November 2021:

Ibrahimovics Rekord von Rassismus-Skandal überschattet

40 Jahre und jetzt 400 Liga-Tore – Fußball-Oldie Zlatan Ibrahimovic hat den nächsten Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Im Duell bei der AS Rom (2:1) am Sonntag stellte Ibrahimovic diese unglaubliche Marke in nationalen Ligen auf. Es war für den Superstar der 150. Treffer in der italienischen Serie A und der 70. im Dress der Rossoneri.

Das Stadio Olimpico in Rom bringt Ibrahimovic offenbar Glück. Hier hatte er mit dem AC Mailand 2011 seinen letzten Meisterschaftstriumph errungen. Der Altstar selbst gab sich demütig. „Ich muss lernen, mehr auf meinen Körper zu hören, ich bin nicht Superman“, sagte der von mehreren Verletzungen geplagte Skandinavier.

Überschattet wurde Milans Sieg in Rom von einem rassistischen Vorfall. Nach dem 1:0-Treffen des Schweden skandierten die Tifosi der Römer „Du bist ein Zigeuner“. Teile des Publikums reagierten daraufhin mit Pfiffen, Ibrahimovic ignorierte die Beleidigung und spielte einfach weiter.

Liga will Peters nicht als DFB-Chef vorschlagen

Bei der Suche nach einem neuen DFB-Präsidenten wird die Deutsche Fußball Liga (DFL) Peter Peters wohl wie erwartet nicht als eigenen Kandidaten vorschlagen. Wie der „Kicker“ nach den DFL-Teilversammlungen in der vergangenen Woche berichtet, solle der Co-Interimschef bei einer möglichen Nominierung durch einen Landesverband aber die Unterstützung der Profis erhalten.

Peters, der bereits seinen Rückzug als DFL-Aufsichtsratschef angekündigt hat und den DFB derzeit interimsmäßig mit Rainer Koch führt, hatte seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt, wenn er von einem Landesverband vorgeschlagen wird. Sollte das Amateurlager einen einstimmigen Vorschlag liefern, will sich die DFL laut „Kicker“ anschließen, um eine Kampfkandidatur bei der Wahl auf dem DFB-Bundestag am 11. März zu vermeiden.

Die Chefs der Landes- und Regionalverbänden hatten sich zuletzt erneut für eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus dem Amateurlager an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgesprochen. Als möglicher Kandidat wurde Mittelrhein-Präsident Bernd Neuendorf gehandelt. Eine Doppelspitze schlossen die Landesfürsten aus, allerdings wird weiter eine Positionierung der Frauen-Initiative um den früheren HSV-Vorstand Katja Kraus erwartet.

Zum Nulltarif spielen? Messi von Laporta-Aussage „verletzt“

Superstar Lionel Messi ist vor seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain nach eigenen Angaben nicht gefragt worden, ob er angesichts der Finanzkrise seines langjährigen Clubs FC Barcelona auch gratis spielen würde. „Niemand hat mich gebeten, bei Barça kostenlos zu spielen“, sagte er in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der spanischen Zeitung „Sport“. Messi hatte sich im August nach 21 Jahren beim FC Barcelona unter Tränen verabschiedet und war ablösefrei nach Paris gegangen, wo PSG ihm ein besseres Angebot gemacht hatte.

Tränen zum Barça-Abschied: Für Messi ist PSG "eine Möglichkeit" Tränen zum Barça-Abschied: Für Messi ist PSG "eine Möglichkeit"

Barça-Präsident Joan Laporta hatte kürzlich gesagt, er habe vor dem Wechsel auf ein ungewöhnliches Entgegenkommen des Superstars aus Argentinien gehofft. „Es hätte mir gefallen, wenn Messi im letzten Augenblick gesagt hätte, dass er gratis spielt“, hatte Laporta dem Sender RAC1 gesagt. Messi bezeichnete diese Äußerung als völlig fehl am Platz. „Laportas Worte verletzen mich“, bekannte er. Damit säe Laporta Zweifel, die er, Messi, nun wirklich nicht verdient habe.

„Tatsächlich war es so, wie ich es bei meinem Abschied gesagt habe. Ich habe alles getan, um bleiben zu können. Ich wurde gebeten, mein Gehalt um fünfzig Prozent zu kürzen, und das habe ich ohne Probleme getan. Wir waren bereit, dem Club auch noch weiter zu helfen. Mein Wunsch und der meiner Familie war es, in Barcelona zu bleiben“, sagte der 34-Jährige. Inzwischen hätten sie sich aber gut in Paris eingelebt. Die Stadt sei trotz des Klimas wunderschön: „Wir sind glücklich.“

Nürnbergs Sörensen nach Jochbeinbruch operiert

Abwehrspieler Asger Sörensen vom 1. FC Nürnberg hat sich in Darmstadt bei der ersten Saison-Niederlage der Franken in der 2. Fußball-Bundesliga einen Jochbeinbruch zugezogen. Nach der Gesichtsverletzung ist der 25 Jahre alte Däne am Sonntag operiert worden, wie der „Club“ mitteilte. Sörensen hatte am Freitagabend beim 0:2 gegen Ende der ersten Halbzeit den Fuß eines Gegenspielers ins Gesicht bekommen. Zur Halbzeit war er ausgewechselt worden.

Der Innenverteidiger soll an diesem Dienstag nach Nürnberg zurückkehren und dann eine Spezialmaske erhalten. Ob Sörensen damit am kommenden Freitag im Heimspiel gegen Werder Bremen eingesetzt werden kann, sei „derzeit noch offen“, berichtete der FCN.

HJK Helsinki rettet Meistertitel ins Ziel

Der HJK Helsinki ist zum 31. Mal finnischer Meister. Dem Rekord-Titelträger aus der Hauptstadt reichte am Sonntag zum Abschluss der Meisterrunde ein 1:1 (1:1) bei Rivale Kuopion PS, um den zweiten Titel in Serie perfekt zu machen. Für den Conference-League-Teilnehmer war es der zehnte Erfolg in den vergangenen 13 Jahren.

Die Entscheidung in der Endrunde der sechs besten Teams der Hauptrunde fiel jedoch äußerst knapp aus, Helsinki beendete die Saison mit nur einem Zähler Vorsprung auf Kuopio. Den Triumph feierten die Spieler des Rekordmeisters singend und tanzend mit den mitgereisten Fans auf dem Rasen des Stadions in Kuopio.

Juventus geht nach Horrorwoche ins Trainingslager

Nach einer Woche mit zwei peinlichen Pleiten zieht Juventus Turins Trainer Massimiliano Allegri die Zügel an und schottet sich mit seiner Mannschaft in einem Trainingslager ab. Das Team des italienischen Rekordmeisters soll sich mit vollem Fokus auf das Champions-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg am Dienstag und das Ligaspiel gegen die AC Florenz am Sonnabend vorbereiten.

Allegri traf die Entscheidung nach dem 1:2 am Sonnabend bei Hellas Verona. Am Mittwoch hatte die Alte Dame zu Hause gegen Sassuolo Calcio verloren (1:2). Nach vier Niederlagen in elf Spielen ist Juventus mit nur 15 Punkten Tabellenneunter.

Barcelona vorerst ohne Piqué

Der strauchelnde spanische Spitzenclub FC Barcelona muss vorerst ohne Gerard Piqué auskommen. Nach Barça-Angaben hat sich der Innenverteidiger am Samstag im Spiel gegen Deportivo Alavés (1:1) eine Zerrung in der rechten Wade zugezogen. Piqué werde für „absehbare Zeit“ fehlen.

Damit steht Piqué, der in der 70. Minute wegen der Verletzung ausgewechselt worden war, dem finanziell schwer angeschlagenen Club am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) im Champions-League-Spiel bei Dynamo Kiew nicht zur Verfügung.