„Viel Social Media“ – RB-Trainer zählt Nationalspieler an

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 22. Oktober 2021:

RB-Trainer Marsch zählt Henrichs an

RB Leipzigs Trainer Jesse Marsch hat auf die Kritik von Nationalspieler Benjamin Henrichs mit wenig Verständnis reagiert. „Ich habe viel mit Benni gesprochen. Er hat viel über Social Media und in den Medien gesprochen. Das ist die Entscheidung eines Spielers, das so zu machen. Ich nehme das nicht persönlich. Mein Ziel mit Social Media ist, immer positiv über andere zu sein“, sagte Marsch am Freitag.

Henrichs hatte am Donnerstag im „Kicker“ seine Unzufriedenheit über seine Situation in Leipzig geäußert und in der Vergangenheit immer mal wieder mehrdeutige Postings in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. „Es ist nicht mein Anspruch, in zwei Monaten nur 20 Minuten zu haben. Mit 24 bin ich in einem Alter, in dem ich Woche für Woche spielen will“, sagte Henrichs. Auch am Dienstag in der Champions League bei Paris Saint-Germain wurde der Defensivspieler erst in der 83. Minute eingewechselt.

Marsch begründete den Rückstand von Henrichs mit dessen Olympia-Teilnahme. „Ich habe Benni da unterstützt, aber er hat wichtige Zeit mit der Mannschaft verloren und war dann verletzt“, sagte der 47-Jährige. Vor etwa drei Wochen habe er ein Gespräch mit Henrichs geführt. „Ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, was deine Qualität ist und wie viel du unserer Mannschaft helfen kannst, weil ich ihn nur im Training kenne“, sagte Marsch.

Corona: Stuttgart weiter ohne Anton und Müller

Der VfB Stuttgart muss auch im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf Abwehrchef Waldemar Anton und Stammtorwart Florian Müller verzichten. Nach ihren Corona-Infektionen sind beide noch nicht wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag sagte. Der ebenfalls zuletzt wegen Corona isolierte Flügelspieler Roberto Massimo könnte frühestens am Freitagnachmittag mit dem Team trainieren, fällt für das Union-Spiel aber ebenfalls aus. Die Einsätze von Angreifer Omar Marmoush (Schlag auf das Syndesmoseband) und Tanguy Coulibaly (Prellung) sind fraglich.

Immerhin kann Matarazzo wieder mit Mittelfeldspieler Orel Mangala und Offensivmann Erik Thommy planen, die nach ihren Corona-Infektionen fit sind und im Kader stehen werden.

FIFA-Schiedsrichterin: Frauen liegen nicht so lange am Boden

FIFA-Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer hat einen großen Unterschied zwischen dem Männer- und Frauenfußball ausgemacht. „Frauen liegen nicht so lange am Boden wie Männer“, sagte Wildfeuer im Gespräch mit dem Nachrichtenportal Watson.

Foto: imago images/Hartenfelser

Im Gegensatz dazu würde sie mit Männern auf dem Platz mehr kommunizieren, da sie die Dinge viel mehr annehmen würden. „Frauen sind nicht ganz so greifbar, weil sie im Kopf wieder schneller bei der nächsten Spielsituation sind“, sagte die 27-Jährige, die Spiele in der Frauen-Bundesliga und in der Männer-Regionalliga pfeift.

Corona-Fall auch bei Bayern-Gegner Hoffenheim

Nächster Corona-Fall in der Bundesliga: Vor dem Spiel bei Rekordmeister Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ist Christoph Baumgartner (22) von der TSG Hoffenheim positiv auf das Coronavirus getestet worden - trotz eines vollständigen Impfschutzes. Das gab der Tabellenneunte am Freitag bekannt. Der Österreicher befinde „sich nun in häuslicher Isolation und zeigt keine Symptome“, hieß es.

Erst am Donnerstag hatte Bayern bekannt gegeben, dass Trainer Julian Nagelsmann positiv auf Corona getestet wurde. Auch beim VfB Stuttgart gab es zuletzt mehrere Fälle.

Hildebrand lädt Kritiker Hoeneß in veganes Restaurant ein

Nach der heftigen Kritik von Uli Hoeneß an veganer Ernährung hat Ex-Nationalkeeper Timo Hildebrand den Ehrenpräsidenten von Bayern München in sein veganes Restaurant Vhy! in Stuttgart eingeladen. „Es wäre cool, wenn er darauf eingehen würde. Ich will ihn ja auch gar nicht davon überzeugen, Veganer zu werden. Wir sind nicht missionarisch unterwegs, das war und ist nicht unser Anspruch“, sagte Hildebrand in „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“.

Wurstfabrikant Hoeneß hatte mit seinen Aussagen über veganes Essen für Aufregung gesorgt. „Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen, vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf die Dauer nur krank werden“, sagte der 69-Jährige bei Antenne Bayern.

Für den früheren VfB-Keeper Hildebrand ist vegane Ernährung „kein Trend mehr, das zeigt ja allein die Produktpalette, die es mittlerweile gibt“. Man könne sich zwar auch vegan „schlecht ernähren“, sagte der 42-Jährige, „aber wenn man es vernünftig macht, bekommt auch der Körper eines Leistungssportlers alle Nährstoffe, die er benötigt“. Mit seinem Restaurant versuche er, „zu inspirieren, einen neuen Weg aufzuzeigen“.

Kleine europäische Ligen erhalten mehr TV-Präsenz

Die Topligen aus neun kleineren Fußball-Nationen erhalten künftig eine TV-Präsenz in Europa. Schon ab dem kommenden Wochenende werden Erstliga-Begegnungen aus Dänemark, Island, Kasachstan, Lettland, Nordirland, Norwegen, Polen, der Slowakei und der Schweiz kostenlos über lineare Kanäle einer multinationalen TV-Gruppe (Eleven Sports) sowie zwei Internetplattformen (Elevensports.com und Onefootball.com) zu sehen sein. Zu diesem Zweck bündelte der Verband europäischer professioneller Fußballligen (EPFL) die TV-Rechte der einzelnen Ligen außerhalb des eigenen Marktes.

„Diese Clubs und Ligen werden erstmals ihre Fans in ganz Europa erreichen und zudem neue gewinnen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Vereinbarung ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt.

Schelotto übernimmt Paraguay

Ex-Nationalspieler Guillermo Schelotto setzt die Tradition der argentinischen Nationaltrainer bei Nachbar Paraguay fort. Der 48-Jährige, daheim bei Boca Juniors Buenos Aires Idol als Spieler und Coach, löst bei der Albirroja seinen Landsmann Eduardo Berizzo ab, der nach zwei Jahren und acht Monaten vor wenigen Tagen nach dem 0:4 in Bolivien seinen Hut nehmen musste.

Schelotto, der als Stürmer mit Boca Juniors zweimal die FIFA-Club-WM, viermal die südamerikanische Copa Libertadores und sechsmal die argentinische Meisterschaft gewann, übernimmt Paraguay als Tabellenachten der Eliminatorias für die WM 2022 in Katar. Das Team, das zuletzt zweimal eine WM-Endrunde verpasste, hat vier Punkte Rückstand auf die direkte Qualifikationszone bei noch sechs ausstehenden Spielen.

Rassismus bei Lazio: Marseille erwägt Beschwerde

Erneute Rassismus-Vorwürfe gegen Lazio Rom: Weil es während des Europa-League-Spiels gegen Olympique Marseille (0:0) am Donnerstagabend rassistische Rufe gegen Spieler der Franzosen gegeben haben soll, behält sich Marseille das Recht vor, „Beschwerde einzureichen“.

Beobachter hatten zuvor von Affenlauten seitens der Lazio-Anhänger während des Spiels berichtet. OM-Trainer Jorge Sampaoli habe davon nichts mitbekommen, sagte er auf der Pressekonferenz.

Erst Anfang der Woche hatte der italienische Fußballverband nach Rassismus-Vorwürfen von AC-Mailand-Profi Tiemoue Bakayoko Ermittlungen gegen Lazio eingeleitet. Die Anhänger des Hauptstadtclubs sollen am vergangenen Sonntag bei der 0:2-Niederlage in Mailand den eingewechselten Bakayoko mit rassistischen Sprechchören beleidigt haben. Milan hatte daraufhin Klage beim Verband eingereicht.

Flekken: Nationaltrainer van Gaal knallhart

Nach seiner erstmaligen Berufung in die niederländische Nationalmannschaft zeigt sich Freiburgs Torhüter Mark Flekken beeindruckt von Nationaltrainer Louis van Gaal. „Der Bondscoach ist sehr ehrlich und geradeheraus. Er hat seine Vision vom Fußball, die er umgesetzt sehen will. Er sagt dir knallhart auf den Punkt, was gut läuft und was nicht“, erzählte der 28-Jährige im Interview der „Badischen Zeitung“. Mit der Art und Weise des ehemaligen Bayern-Trainers müsse man umgehen können, sagte Flekken weiter. „Letztlich spricht er eben aus, was er denkt. Das kann schon hart ankommen beim Einzelnen.“

Flekken war nach starken Leistungen in der Bundesliga zuletzt von van Gaal für das Nationalteam nominiert worden, kam in den WM-Qualifikationsspielen gegen Lettland und Gibraltar aber nicht zum Einsatz. Trotzdem war er begeistert. „Es war eine Ehre für mich, nominiert zu werden“, sagte er. „Da kommt so viel Qualität zusammen, dass man merkt, wie viel Luft nach oben tatsächlich noch vorhanden ist.“

Gastrolle bei GZSZ: Baumgartl erfüllt sich Kindheitstraum

Was macht ein Fußballer, wenn er mal verletzungsbedingt aussetzen muss? Er startet eine Schauspielkarriere. So zumindest hat es Timo Baumgartl vom Bundesligisten Union Berlin gemacht. Der Innenverteidiger heuerte während seiner Verletzungspause bei der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ an.

„Ich habe von klein auf, seitdem ich fünf oder sechs war, mit meinen Eltern GZSZ geschaut“, sagte Baumgartl vor dem Conference-League-Spiel bei Feyenoord Rotterdam (1:3): „Es war immer ein Kindheitstraum, mal als Komparse dabei zu sein. Jetzt habe ich eine Nebenrolle bekommen, was umso schöner ist.“

In welcher Form der 25-Jährige in der Kultserie auftaucht und wann genau er zu sehen sein wird, teilte RTL nicht mit. Baumgartl wird für die Erstausstrahlung „einige Freunde einladen, um das mit mir zu gucken“. Die ganze Sache habe ihm „unglaublich viel Spaß gemacht. Die Kontakte, die ich dort knüpfen konnte, waren auch super.“

UEFA-Fünfjahreswertung: Deutschland im Minus

Die Bundesliga hat in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am dritten Europapokal-Spieltag an Boden verloren. Weil nur Bayern München und Eintracht Frankfurt gewannen, holten die sieben deutschen Vereine in der Summe nur 0,714 Punkte. Damit wuchs der Rückstand auf die Italiener auf Rang drei, die genau einen Punkt verbuchten, wieder an. Spitzenreiter England kam auf 1,714 Zähler, Verfolger Spanien auf 1,428.

Um die vier Champions-League-Plätze muss Deutschland dennoch nicht fürchten. Die Franzosen, die der Bundesliga den vierten festen Startplatz streitig machen können, haben noch 16,846 Punkte Rückstand.

In der laufenden Saison führen überraschend die Niederlande mit 8,000 Punkten und sind damit schon jetzt nur noch 1,4 Zähler von ihrem besten Gesamtergebnis der letzten fünf Jahre entfernt (2019/20: 9,400).

Den Fußball-Ticker von Donnerstag können Sie hier nachlesen.