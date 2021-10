Diego Maradona: Anwalt packt Details über Tod des Idols aus

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 26. Oktober 2021:

Schubert hat Problem mit Kimmich-Diskussion

Ingolstadts Trainer André Schubert hat die Ausmaße der Debatte um den noch nicht gegen das Coronavirus geimpften Nationalspieler Joshua Kimmich (siehe auch frühere Einträge) kritisiert. „Joshua Kimmich ist ein vorbildlicher Sportsmann. Aber anscheinend gilt das nur dann, wenn er das sagt, was alle hören wollen. Wenn er etwas sagt, was in eine andere Richtung geht, gilt das anscheinend nicht mehr. Damit habe ich ein Problem“, sagte Schubert bei Sport1. Im Moment werde jeder in eine Ecke gestellt, „die uns nicht gefallen kann“.

Er selbst sei geimpft, sagte der ehemalige Trainer des FC St. Pauli. „Aber ich akzeptiere und respektiere, wenn sich jemand dazu nicht äußern will. Aber auch, wenn jemand sagt, dass er sich regelmäßig testen lässt, aber sich momentan nicht impfen lassen will.“ Druck würde er auf niemanden ausüben: „Vielmehr geht es mir da um Überzeugung.“

Stuttgart auch im Pokal ohne Stammtorhüter

Der VfB Stuttgart muss auch im DFB-Pokalspiel gegen Erstligakontrahent 1. FC Köln am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) ohne Stammtorhüter Florian Müller auskommen. Nach seiner Corona-Infektion sei der 23-Jährige zwar wieder zurück im Training, aber keine Option für die Zweitrundenpartie, sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am Dienstag. Abwehrchef Waldemar Anton ist wie die Flügelspieler Erik Thommy und Roberto Massimo noch fraglich. Alle Drei zählten ebenfalls zu den positiv getesteten Spielern der Schwaben.

Angreifer Omar Marmoush steht wie beim 1:1 gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag wegen eines Schlages auf das Syndesmoseband nicht zur Verfügung. Mittelfeldspieler Philipp Förster soll Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft sammeln und wird deswegen nicht zum Kader gehören.

Anwalt: Maradonas Stimme war „roboterhaft“

Der frühere Anwalt des verstorbenen Fußballidols Diego Maradona hat die Behandlungsmethoden der Ärzte scharf kritisiert. „Es wurden Fehler gemacht, sie haben den armen Kerl vollgepumpt und vollgepumpt bis sein Herz explodierte“, sagte Matias Morla Reportern nach seiner Zeugenaussage im Rahmen der Untersuchung zum Tod des Argentiniers bei der Staatsanwaltschaft in San Isidro.

Diego Maradona im November 2019 als Trainer von Gimnasia y Esgrima – ein Jahr vor seinem Tod.

Laut Morla war der Umgang mit dem berühmten Patienten „sehr schlecht, deshalb starb er“, sagte der Jurist. Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren nach einem Herzinfarkt verstorben. Zuvor war beim Weltmeister von 1986 ein Blutgerinnsel im Kopf entfernt worden. Maradona litt unter anderem auch unter Nieren- und Leberproblemen.

Ein siebenköpfiges medizinisches Team hatte sich im Privathaus des Weltstars um Maradona gekümmert. Auch sie wurden bereits zur Angelegenheit befragt. Morla berichtete, dass die Stimme seines Klienten beim letzten Besuch vor dessen Tod „merkwürdig“, „roboterhaft“ und „sehr hoch“ gewesen sei. Die Entscheidung der Familie, ihn nicht in einem Krankenhaus behandeln zu lassen, nannte Morla „verrückt“. Die Töchter hätten ihn „aufgegeben“.

Weinzierl erhöht Druck auf Augsburg-Profis

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl erhöht den Druck auf seine Profis und verlangt im DFB-Pokalspiel beim VfL Bochum Wiedergutmachung. „Wir können nicht ewig warten, bis wir Leistung bekommen. Die Spieler sind definitiv dafür da, dass sie für den Verein das Beste geben“, sagte Weinzierl vor der Partie am Mittwoch (18.30 Uhr) unmissverständlich gerade auch im Rückblick auf das jüngste 1:4 in der Bundesliga beim FSV Mainz 05. Die Spieler seien in der Pflicht, „es besser zu machen“, sagte er am Dienstag.

Weinzierl kündigte für das Spiel gegen den Bundesligakonkurrenten an: „Wir werden unsere beste Aufstellung stellen, natürlich mit dem Ziel weiterzukommen, aber auch mit dem Ziel, uns in die Spur zu bringen. Mit einem Erfolgserlebnis geht es im Fußball schnell.“

Uwe-Seeler-Preis an AFC und Barmbek-Uhlenhorst

Die Hamburger Traditionsvereine Altona 93 und HSV Barmbek-Uhlenhorst sind mit dem vom Hamburger Fußballverband (HFV) und der Hamburger Sparkasse ausgeschriebenen Uwe-Seeler-Förderpreis ausgezeichnet worden. Beide Clubs hatten von der Saison 2018/19 zur Serie 2019/20 einen Zuwachs von jeweils zehn männlichen und weiblichen Jugendteams zu verzeichnen und damit die meisten Nachwuchsmannschaften im Bereich des HFV in diesem Zeitraum zusätzlich aufgebaut. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

„Es freut mich ganz besonders, dass diesmal mit Altona 93 und BU zwei Vereine gewonnen habe, die ich aus meiner aktiven Zeit gut kenne. Es ist schön, dass hier die Jugend so gefördert wird. Im Jugendfußball ist das Geld gut angelegt“, sagte Namensgeber Uwe Seeler. Der Hamburger Ehrenbürger und Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft feiert am 5. November seinen 85. Geburtstag.

Rangers trauern um Trainerlegende Smith

Der schottische Rekordmeister Glasgow Rangers trauert um Trainerlegende Walter Smith. Der langjährige Teammanager und frühere schottische Nationalcoach starb nach Clubangaben im Alter von 73 Jahren. Smith war zweimal Teammanager bei den Rangers (1991–1998, 2007–2011), in dieser Zeit führte er den Club zu zehn Meistertiteln, fünf Pokal- und sechs Ligapokalsiegen. 2008 verloren die Rangers unter Smith das Uefa-Pokalfinale gegen Zenit St. Petersburg.

„Es ist fast unmöglich zu beschreiben, was Walter jedem von uns bei den Rangers bedeutet hat“, sagte Club-Geschäftsführer Douglas Park: „Sein Charakter und seine Führung sind unübertroffen.“ Mehr Titel als Smith (21) holte mit den Rangers nur Bill Struth (30). 2004 war Smith als Nachfolger von Berti Vogts Nationaltrainer in seinem Heimatland geworden. Die Qualifikation für die WM 2006 in Deutschland misslang.

Stiko-Chef: Kimmich-Debatte „grenzenloser Unfug“

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hält die öffentliche Diskussion um den Impfstatus von Joshua Kimmich (siehe auch diesen Eintrag) für überzogen. „Es ist die persönliche Entscheidung von Kimmich, und die soll es auch bleiben! Die Debatte um Kimmich ist ein grenzenloser Unfug“, sagte Mertens (71) der „Bild“. Man würde niemals über private medizinische Entscheidungen von Kimmich diskutieren, „wäre er als Fußball-Profi nicht derart exponiert“, erklärte der Stiko-Vorsitzende. Das 18-köpfige Expertengremium spricht die Empfehlungen für die Anwendung von Impfstoffen in Deutschland aus.

Bayern-Profi Kimmich hatte am Sonnabend eingeräumt, bislang nicht gegen das Coronavirus geimpft zu sein und damit für eine emotionale Debatte gesorgt. Die Bedenken Kimmichs hatte Mertens im Interview der Deutschen Presse-Agenur zurückgewiesen und unter Verweis auf Zulassungsstudien erklärt, dass es bisher nur „zu einigen Nebenwirkungen gekommen ist, die alle recht kurze Zeit nach der Impfung aufgetreten sind.“

In der Wissenschaft sei man sich einig, dass spät auftretende Nebenwirkungen nach einer Impfung „nicht vorkommen, beziehungsweise eine extrem seltene Rarität bei einzelnen Impfstoffen“ gewesen seien. „Dass es bei der Anwendung eines Impfstoffes über knapp ein Jahr keine Zehnjahres-Beobachtungsstudien geben kann, ist klar“, hatte Mertens gesagt.

Nagelsmann gegen Gladbach wohl wieder dabei

Eine Woche nach seinem positiven Coronatest wird Julian Nagelsmann am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokal-Hit bei Borussia Mönchengladbach voraussichtlich auf die Trainerbank von Bayern München zurückkehren. Das bestätigte Vereinspräsident Herbert Hainer am Montagabend im Rahmen der Premiere der Amazon-Doku „FC Bayern – Behind the Legend“.

„Es geht Julian sehr gut, er ist auch wieder zu Späßen aufgelegt. Wenn er negativ getestet wird, gehe ich davon aus, dass er am Mittwochabend im Pokal wieder dabei sein kann“, sagte Hainer.

Nationalspieler Thomas Müller warnte trotz deren aktuellen Formtiefs vor den Gladbachern. „Ich weiß nicht, ob es ein viel schwieriges Pokalspiel in der zweiten Runde geben kann“, sagte er: „Wir sind optimistisch und selbstbewusst genug, aber wir müssen schon eine Leistung abrufen, die sich gewaschen hat.“

Arbeitsrechtler: Kimmich kann auch ohne Impfung im Stadion spielen

Der Impfstatus von Nationalspieler Joshua Kimmich wird den Bayern-Star nach Einschätzung des Arbeitsrechtlers Gregor Thüsing nicht daran hindern, weiter im Profifußball anzutreten. Zwar müsse sich der 26-Jährige vor den Partien auf Corona testen lassen, für eine Impfung bestehe aber keine rechtliche Verpflichtung, sagte der Professor für Arbeitsrecht an der Universität Bonn der Deutschen Presse-Agentur. Anders sei das etwa bei Zuschauern. Ihnen kann nach aktueller Gesetzeslage der Zutritt zum Stadion verweigert werden, wenn sie weder genesen noch geimpft sind.

Mittelfeldspieler Kimmich hatte am Sonnabend nach dem Heimsieg der Bayern gegen Hoffenheim im TV-Sender Sky bestätigt, dass er noch ungeimpft sei. Es gebe „ein paar Bedenken – gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht“, erklärte der Profi des FC Bayern München. Fachleute halten diese für unbegründet. Gleichzeitig schloss Kimmich eine Impfung nicht grundsätzlich aus. Es sei „sehr gut möglich, dass ich mich in Zukunft impfen lasse“, sagte er.

„Er wäre freilich ein Vorbild, wenn er das tun würde. Aber Vorbild zu sein, ist nun mal keine Rechtsverpflichtung, sondern eine eher moralische Verpflichtung“, sagte Thüsing. Auch nach Einschätzung des Arbeits- und Sportrechtlers Martin Schimke fehlt den Vereinen die Rechtsgrundlage, um ihre Profis zur Impfung zu verpflichten. Das könne sich erst im Fall einer gesetzlichen Impfpflicht oder zumindest einer Pflicht für die entsprechende Berufsgruppe ändern.