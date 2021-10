Früherer St. Paulianer übernimmt für van Bommel in Wolfsburg

Der Fußball-Ticker am Montag, den 25. Oktober 2021:

Mourinho und Co.: Vier Serie-A-Trainer sehen Rot

Jose Mourinho war der prominenteste, doch alleine war er nicht: Gleich vier Trainer der italienischen Serie A haben am Wochenende die Rote Karte gesehen und so für einen unrühmlichen Liga-Rekord gesorgt. Neben Roma-Coach Mourinho mussten auch Luciano Spalletti (Neapel), Simone Inzaghi (Inter) und Gian Piero Gasperini (Bergamo) auf die Tribüne oder in die Kabine.

Für Star-Coach Mourinho setzte sich nach dem blamablen Europa-League-Auftritt gegen Bodö/Glimt (1:6) eine schwarze Woche fort. In der Schlussphase des Spitzenspiel gegen Tabellenführer SSC Neapel (0:0) sah der Portugiese wegen Reklamierens Gelb-Rot. Nach Spielende erwischte es auch sein Gegenüber Spalletti, der - nach Auffassung des Schiedsrichters höhnisch - applaudierte.

Auch Inzaghi erlebte einen schwierigen Tag. Inter Mailands Trainer hatte vehement protestiert, nachdem Gegner Juventus Turin (Endstand: 1:1) ein Elfmeter nach Videobeweis zugesprochen wurde. Atalantas Trainer Gasperini wiederum sah im Heimspiel gegen Udinese Calcio (1:1) nach Protesten Rot, erhielt nach eigenen Angaben aber keine genaue Begründung. „Schiedsrichter sind ein Problem. Sie sollten genau wie wir ihre Entscheidungen erklären müssen“, sagte Gasperini sauer.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alaba „dankbar“ über Torpremiere im Clásico

Real-Profi David Alaba hat sich nach dem 2:1-Auswärtserfolg im Clásico gegen den FC Barcelona (siehe auch diesen Eintrag) überglücklich gezeigt. Der Ex-Bayern-Spieler hatte am Sonntag im Camp Nou in der 32. Minute den Madrider Führungstreffer zum 1:0 erzielt. „Das ist ein schönes Gefühl. Mein erster Clásico und mein erstes Tor. Ich bin sehr glücklich und dankbar für diesen Moment, aber der Sieg als Team ist wichtiger“, sagte der Österreicher nach dem Spiel.

Barça-Trainer Ronald Koeman haderte mit der Niederlage. „Am Anfang waren wir gut und kontrollierten das Spiel. Wir hatten eine große Chance, in Führung zu gehen, aber es kam dann anders“, sagte der Niederländer. „Wir hatten viel Ballbesitz, aber im Angriff muss es besser werden“, zitierte „Mundo Deportivo“ Koeman, der beim FC Barcelona unter Druck steht. „Ich fühle mich vom Club unterstützt, aber ich weiß auch, dass alles von den Ergebnissen abhängt“, umriss er kürzlich seine Situation.

Erster Clasico nach Messi-Ära: Alaba führt Real zum Sieg Erster Clasico nach Messi-Ära: Alaba führt Real zum Sieg

Wolfsburg: Kohfeldt und Terzic heiße Kandidaten?

Michael Frontzeck folgt beim VfL Wolfsburg als Interimstrainer auf Mark van Bommel. Der 57 Jahre alte frühere Nationalspieler und ehemalige Trainer des FC St. Pauli werde „bis auf Weiteres“ das Training leiten, wie die Wolfsburger am Montag bekanntgaben. Er soll die Mannschaft des Bundesligisten betreuen, bis der Verein einen langfristigen Nachfolger für Trainer Mark van Bommel gefunden hat.

Die erste Einheit als Chef stand für Frontzeck direkt am Montagvormittag auf dem Programm. Wie Frontzeck bleibt auch Co-Trainer Vincent Heilmann beim VfL. Assistenzcoach Kevin Hofland und Videoanalyst Alex Abresch wurden freigestellt.

Frontzeck betreute als Chefcoach in seiner Karriere unter anderen Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld, Alemannia Aachen, Hannover 96 und den St. Pauli (2012/13). Bevor er Co-Trainer von van Bommel in Wolfsburg wurde, war der 1. FC Kaiserslautern seine letzte Trainerstation.

Michael Frontzeck (l.) war im Sommer von Mark van Bommel als Co-Trainer nach Wolfsburg geholt worden.

Foto: Imago/Christian Schrödter

Als mögliche Nachfolger gelten Medienberichten zufolge unter anderen Werder Bremens früherer Trainer Florian Kohfeldt und Dortmunds Technischer Direktor Edin Terzic. Auch Domenico Tedesco, der zuletzt Spartak Moskau und zuvor den FC Schalke 04 trainiert hatte, wird als möglicher neuer Trainer gehandelt. Zu den Namen äußerte sich der VfL nicht.

Die Wolfsburger hatten sich nach acht Pflichtspielen ohne Sieg am Sonntag von van Bommel getrennt. Der 44-Jährige hatte den VfL erst im Sommer übernommen.

Nach Sieglos-Serie: Wolfsburg wirft van Bommel raus Nach Sieglos-Serie: Wolfsburg wirft van Bommel raus

Stiko-Chef zu Kimmich: Nur wenig Nebenwirkungen

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat die Bedenken von Nationalspieler Joshua Kimmich wegen fehlender Langzeitstudien bei Impfstoffen zurückgewiesen. „Joshua Kimmich ist sicher ein ausgewiesener Fachmann in Fragen des Fußballs, aber kein Fachmann in Fragen der Impfung und der Impfstoffe. Dennoch hat er mit seinen Bedenken einem Problem Ausdruck verliehen, das sicher bei manchen Menschen in unserer Gesellschaft so gesehen wird“, sagte Mertens der Deutschen Presse-Agentur.

Bayern-Profi Kimmich hatte am Sonnabend eingeräumt, dass er sich bislang nicht gegen Corona impfen ließ. Er habe „persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht“.

Wenn ein Impfstoff zur Verwendung an Menschen freigegeben wird, gebe es begleitende Studien, die genau untersuchten, ob es bei der Anwendung zu schwerwiegenden Nebenwirkungen kommen könne, erwiderte Mertens. „Man muss bedenken, dass mittlerweile sieben Milliarden Dosen an Menschen mit Covid-19-Impfstoff verimpft worden sind“, sagte er. „Dass es bei der Anwendung eines Impfstoffes über knapp ein Jahr keine Zehnjahres-Beobachtungsstudien geben kann, ist klar.“ Das gelte aber nicht nur für jeden anderen Impfstoff auch, der neu angewendet werde, sondern auch für jedes neue Medikament.

„Neben den Zulassungsstudien wissen wir aus den begleitenden Studien, dass es nur zu einigen Nebenwirkungen gekommen ist, die alle recht kurze Zeit nach der Impfung aufgetreten sind“, sagte der Stiko-Chef. In der Wissenschaft sei man sich einig, dass spät auftretende Nebenwirkungen nach einer Impfung „nicht vorkommen, beziehungsweise eine extrem seltene Rarität bei einzelnen Impfstoffen“ gewesen seien.

Lauterbach: Kimmichs Impfung hätte "enorme Symbolwirkung" Lauterbach: Kimmichs Impfung hätte "enorme Symbolwirkung"

Clásico-Pleite: Barça-Fans attackieren Koeman

Nach der 1:2-Niederlage im Clásico gegen Real Madrid haben Fans des FC Barcelona ihren Frust auch an Trainer Ronald Koeman ausgelassen.

Als der Niederländer nach der Partie in seinem Auto das Camp-Nou-Stadion verließ, wurde er von einer Gruppe Barça-Fans umzingelt. Während einige von ihnen Selfies machten, beschimpften andere Koeman, schlugen auf das Auto und forderten ihn zum Aussteigen auf, wie auf Videos zu sehen ist. Koeman (58) fuhr langsam durch die Menge und verschwand dann.

Barcelonas Trainer Ronald Koeman (l., mit Spieler Ansu Fati) ist nach der 1:2-Heimniederlage gegen Real Madrid von heimischen Fans angegriffen worden.

Foto: Imaago/NurPhoto

Am Sonntagabend missbilligte der Verein das Verhalten der Fans in einem Statement: „Der FC Barcelona verurteilt öffentlich die gewalttätigen und verächtlichen Handlungen, die unser Trainer beim Verlassen des Camp Nou erlebt hat. Der Club wird Sicherheits- und Disziplinarmaßnahmen ergreifen, damit sich solche unglücklichen Ereignisse nicht wiederholen.“

Ronald Koeman leaving the Camp Nou today….don’t see how he can possibly come back from this. pic.twitter.com/M1tVUpuafy — Zach Lowy (@ZachLowy) October 24, 2021

Gladbach: Sommer würde Vertrag verlängern

Stammkeeper Yann Sommer würde auch nach Ablauf seines bis 2023 datierten Vertrages gerne bei Borussia Mönchengladbach bleiben. „Ich spiele meine achte Saison in Gladbach. Ich habe viel erlebt in den vergangenen Jahren, wie der Club gewachsen ist, auch in Bezug auf die Infrastruktur, wie personelle Umbrüche bewältigt wurden. Also: Ja, es kann gerne über 2023 hinausgehen“, sagte der Schweizer Nationalkeeper im „Kicker“-Interview.

„Es ist nicht selbstverständlich, über eine so lange Zeit einen Stammplatz bei einem so ambitionierten Verein innezuhaben und erfolgreich Fußball spielen zu dürfen. Für mich ist Borussia einfach ein super Club“, ergänzte Sommer (32), der 2014 nach Gladbach gekommen war. Vertragsgespräche mit Manager Max Eberl gab es noch nicht, Sommer sieht das Thema gelassen. „Ich bin glücklich, dass mein Vertrag noch eineinhalb Jahre läuft, und bin da ganz entspannt.“

Sommer will so lange weitermachen, wie er Spaß am Fußball hat. Dabei schließt er auch nicht aus, selbst mit 40 Jahren noch im Tor zu stehen. „Auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen, absolut, warum denn nicht? Aber es müssen die körperlichen Voraussetzungen stimmen, das ist klar. Ideal wäre: Ich stehe mit 40 morgens auf, alle Knochen befinden sich noch am richtigen Platz – und dann schaue ich in den Spiegel und sage zu mir: Wie geil, dass du heute wieder zum Training gehen darfst.“

Zahlen, bitte! Der Bundesliga-Check nach dem 9. Spieltag Zahlen, bitte! Der Bundesliga-Check nach dem 9. Spieltag

0:5 gegen Liverpool: Massiver Druck auf Solskjaer

Manchester Uniteds Teammanager Ole Gunnar Solskjaer klammert sich nach der heftigsten Klatsche seiner Trainerkarriere an seinen Job. Er sei „zu weit“ gekommen, um nach dem demütigenden 0:5 (0:4) gegen den FC Liverpool von Jürgen Klopp alles hinzuwerfen, sagte der Norweger: „Ich bin am Boden zerstört. Wir wissen, dass wir am Tiefpunkt sind, schlimmer kann es nicht werden. Aber wir hatten schon früher dunkle Tage hier und haben uns immer wieder erholt.“

Nach nur einem Punkt in vier Spielen sind die Red Devils auf Platz sieben der Premier League abgestürzt, der Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea beträgt nach neun Runden bereits acht Punkte. Nach den Toptransfers von Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho und Raphael Varane galt United als Titelkandidat.

Solskjaer hatte erst im Juli einen neuen Dreijahresvertrag erhalten. Der 48-Jährige musste nach der schwersten Heimpleite gegen den Erzrivalen in der Clubgeschichte aber zugeben, er sei „auf dem Boden der Tatsachen“ gelandet. Sein Vorgänger Jose Mourinho hatte seinen Job im Dezember 2018 nach einer 1:3-Niederlage in Liverpool verloren.

Clublegende Gary Neville nannte die Niederlage „inakzeptabel“. Er prophezeite, der Druck würde nun „in einigen Bereichen nicht mehr auszuhalten“ sein. Die „ernüchternde“ Klatsche erschüttere auch das Vertrauen der Clubführung in Solskjaer.

Liverpool deklassiert ManU: "Kapitel fürs große Geschichtsbuch" Liverpool deklassiert ManU: "Kapitel fürs große Geschichtsbuch"