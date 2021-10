Niederlage bei St. Pauli II – Lübeck-Fans bepöbeln Spieler

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 17. Oktober 2021:

Haaland bietet Flitzer zweites Trikot

BVB-Topstürmer Erling Haaland hat nach dem 3:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz einem Fan über Twitter sein Trikot angeboten. Der Mann war nach der Partie in der Fußball-Bundesliga am Sonnabend über den Rasen des Dortmunder Stadions gerannt, hatte ein Selfie mit Haaland gemacht und sogar dessen Trikot erhalten.

Laut einem Bericht von Sport1 nahm ein Ordner dem Fan das Trikot aber wenig später ab. Ein Sport1-Journalist wandte sich daher per Twitter an Haaland und fragte, ob er helfen könne. Der Norweger, der zwei Treffer zum Sieg beisteuerte, antwortete mit einem Foto seines Trikots und dem Satz: „Ja, kannst du ihn fragen, ob das Trikot aus der 1. Halbzeit gestern okay ist?“

Yes can you ask him if the jersey of 1 half yesterday is ok? https://t.co/NhiR9G4F0M pic.twitter.com/1ViWdQ3dWi — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 17, 2021

Tod vorgetäuscht? Ex-Profi in Essen vor Gericht

Hat ein ehemaliger Profi-Fußballer seinen Tod vorgetäuscht, damit seine Lebensversicherung ausgezahlt wird? Mit dieser Frage beschäftigt sich ab Montag (9.30 Uhr) das Essener Landgericht. Angeklagt ist ein ehemaliger Profi-Fußballer aus Marl im Kreis Recklinghausen.

Der 35-Jährige soll vorgespiegelt haben, dass er 2016 bei einem Verkehrsunfall in seinem Heimatland Kongo ums Leben gekommen sei. Ziel war laut Anklage, dass seiner Ehefrau eine zuvor abgeschlossene Lebensversicherung über 1,2 Millionen Euro ausgezahlt wird – was laut Gericht auch geschehen ist.

Zwei Jahre später soll der Angeklagte dann jedoch in der Deutschen Botschaft in Kinshasa aufgetaucht sein und behauptet haben, dass er lediglich entführt worden ist. Seine Ehefrau steht ebenfalls vor Gericht. Die Anklage lautet auf Versicherungsbetrug.

Serie-A-Aufsteiger Salerno entlässt Trainer Castori

Der italienische Erstligist US Salernitana um Ex-Bayern-Star Franck Ribéry hat sich nach der 2:1-Auswärtsniederlage gegen Spezia Calcio von seinem Cheftrainer getrennt. Fabrizio Castori sei freigestellt worden, teilte der Verein am Sonntag mit. Der 67-Jährige saß seit dem vergangenen Jahr auf der Trainerbank.

Der Liga-Neuling aus der süditalienischen Stadt Salerno steht nach dem achten Spieltag in der Serie A mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Wer Castori nachfolgen wird, teilte der Verein zunächst nicht mit.

Teutonia Ottensen bleibt Regionalliga-Erster

Teutonia 05 Ottensen hat zum Rückrunden-Auftakt der Regionalliga Nord die Tabellenführung in der Nordstaffel verteidigt. Dafür reichte ein 1:1 beim Heider SV. Das Hinspiel hatte das ungeschlagene Team von Trainer Dietmar Hirsch noch mit 7:0 gewonnen. Diesmal brachte Marcus Coffie die Hamburger in Führung, doch Yannic-Lucas Peters gelang der Ausgleich für die seit sechs Partien sieglosen Dithmarscher.

Auf Platz zwei bleibt Holstein Kiel II, nun sogar punktgleich mit dem Spitzenreiter. Bei Schlusslicht Altona 93 gab es einen souveränen 3:0-Erfolg, den Tim Siedschlag, Jannis Voß und Niko Koulis herausschossen.

0:1 bei St. Pauli II – Lübeck-Fans bepöbeln Spieler

Für die Überraschung des Spieltags sorgte der personell gebeutelte Nachwuchs des FC St. Pauli. Nun fiel sogar Trainer Joachim Phlilipkowski aus. Doch das junge Team ließ sich nicht beirren und schlug Drittliga-Absteiger VfB Lübeck verdient mit 1:0. Für den goldenen Treffer sorgte Aurel Loubongo-M'Boungou mit einem Traumtor in den Torwinkel. Die VfB-Spieler wurden nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Partien nach dem Schlusspfiff von ihren Anhängern beschimpft und beleidigt.

In den unteren Regionen kam Phönix Lübeck zu einem 1:1 gegen Eintracht Norderstedt. Jan Lüneburg hatte die Gäste in Führung gebracht, Arnold Budimbu gelang der Ausgleich. Für Norderstedt war es das vierte Unentschieden hintereinander. Torlos endete die Partie zwischen Drochtersen/Assel und dem Hamburger SV II. Spielfrei war Weiche Flensburg, das am Dienstag zum Nachholspiel beim HSV II antritt.

Rostock nur Remis im Kellerduell

Hansa Rostock hat im Abstiegskampf der 2. Bundesliga einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel kam gegen den SV Sandhausen im Kellerduell vor 21.200 Zuschauern über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und verpasste den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle.

John Verhoek (54.) sicherte dem Aufsteiger zumindest einen Punkt, Hansa bleibt als 13. mit drei Zählern Vorsprung vor Sandhausen auf dem Relegationsplatz. Arne Sicker (30.) traf für die Kurpfälzer, die ein anderes Gesicht als bei der Klatsche am vergangenen Spieltag gegen Darmstadt (1:6) zeigten.

Darmstadt demütigt Werder

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen verliert in der 2. Bundesliga immer mehr den Kontakt zur Tabellenspitze. Der einstige Europapokalsieger unterlag bei Darmstadt 98 nach einer schwachen Leistung mit 0:3 (0:1) und ist in dieser Verfassung von einem sofortigen Wiederaufstieg weit entfernt.

Die Saisontore sechs und sieben von Luca Pfeifer in der 65. und 71. Minute legten vor 13.000 Zuschauern den Grundstein zu einem verdienten Sieg der Hessen. Sekunden vor dem Pausenpfiff hatte 98-Kapitän Fabian Holland (45.) die Platzherren mit einem fulminanten 20-Meter-Schuss in Führung geschossen.

Erste Niederlage für Wolfsburgs Frauen

Der sechsmalige deutsche Meister VfL Wolfsburg hat in der Frauen-Bundesliga die erste Saisonniederlage kassiert. Durch ein Eigentor in der Schlussphase verloren die Niedersächsinnen das Spitzenspiel bei 1899 Hoffenheim mit 1:2 (0:1). Lena Oberdorf unterlief dieses Missgeschick in der 82. Minute nach einem Eckball.

Die erste Hoffenheimer Führung durch Nicole Billa (12.) hatte Jill Roord in der 54. Minute für den VfL noch ausgeglichen.

Torwart sieht nach Tätlichkeit gegen Mitspieler Rot

Ein Attacke von Torhüter Aaron McCarey am eigenen Mitspieler hat den nordirischen Fußball überschattet. Nachdem der FC Glentoran zehn Minuten vor dem Ende des Erstliga-Spiels gegen den FC Coleraine am Sonnabend das 2:2 kassierte, spurtete der Keeper wutentbrannt auf seinen Teamkollegen Bobby Burns zu, packte ihn am Kragen und stieß ihn zu Boden. Der Defensivspieler vertändelte zuvor den Ball, was zum Ausgleich führte. „Ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagte Club-Legende Paul Leeman. „Es ist ein Moment des Wahnsinns.“

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



Report & reaction 👉 https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021

McCarey sah die Rote Karte und musste zusehen, wie seine Mitspieler das Unentschieden über die Zeit retten konnten. Glentoran-Trainer Mick McDermott bestätigte nach der Partie, dass es eine Aussprache zwischen den Spielern gegeben habe. „Sie sind beide enttäuscht von dem, was passiert ist“, sagte der Coach. „Wir werden uns darum kümmern.“ Wichtig sei, stellte McDermott klar, dass Burns nicht im Gesicht getroffen wurde.

Auch in der Bundesliga gab es bereits ähnliche Fälle. So wurde Jens Lehmann im Februar 2003 beim Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 (2:2) vom Platz gestellt, nachdem er auf Marcio Amoroso zugestürmt war und den sichtlich verdutzten Brasilianer attackiert hatte.

FC Bayern verstärkt Bemühen um Adeyemi

Bayern München forciert offenbar einen Wechsel des begehrten Jung-Nationalspielers Karim Adeyemi von RB Salzburg zum deutschen Fußball-Rekordmeister. Am Sonnabend fand wohl eine Verhandlungsrunde zwischen dem FC Bayern sowie Berater Thomas Solomon und Adeyemis Vater Abbey statt.

„Ich war über den Besuch informiert, und natürlich war ein möglicher Wechsel ein Thema. Ob es ein richtiger Schritt für die Bayern oder auch für Karim ist, weiß ich nicht“, bestätigte Unterhachings Präsident Manfred Schwabl bei Bild-TV Berichte von Sky über die Verhandlungen. Schwabl gilt als Mentor von Adeyemi, der 2016 von Haching für 3,3 Millionen nach Salzburg gewechselt war.

Im Gespräch ist eine Ablöse von 30 bis 40 Millionen Euro für den 19 Jahre alten Offensivspieler, der zuletzt unter Bundestrainer Hansi Flick im DFB-Dress debütiert hatte. Neben den Bayern, Dortmund und Leipzig soll auch Jürgen Klopps FC Liverpool zu den Interessenten gehören. Der Vertrag von Adeyemi, der auch zwei Jahre in der Jugend des FC Bayern gespielt hat, läuft noch bis 2024 in Salzburg.

Ex-HSV-Profi Mangala falsch positiv?

Der VfB Stuttgart kann möglicherweise schneller als gedacht wieder auf den ursprünglich positiv auf das Coronavirus getesteten Mittelfeldspieler Orel Mangala setzen. Kurz nach dem ersten PCR-Test fiel ein zweiter PCR-Test beim früheren HSV-Profi negativ aus, wie VfB-Sportdirektor Sven Mislintat sagte. „Es kann durchaus sein, dass Orel falsch positiv war. Ich denke, er wird Montagmorgen einen neuen PCR machen, dann schauen wir mal, wie das Ergebnis ist“, sagte der 48-Jährige.

Der Belgier Mangala war am Freitag als sechster VfB-Spieler innerhalb weniger Tage positiv getestet worden und befindet sich seitdem in häuslicher Isolation. Obwohl es weiter einige ungeimpfte Profis beim schwäbischen Bundesligisten gibt, ist Mislintat mit der Impfquote in der Mannschaft einverstanden. „Damit bin ich zufrieden“, sagte er. „Damit liegen wir in der Altersklasse, glaube ich, über dem Bundesdurchschnitt.“ Es werde beim VfB weiter niemand zu einer Impfung gezwungen, betonte er.

Klopp über Salah: „Keiner ist besser“

Nach dem Zaubertor seines Starstürmers Mohamed Salah geriet Teammanager Jürgen Klopp von Englands Fußball-Traditionsklub FC Liverpool ins Schwärmen. „Wir müssen nicht über Ronaldo und Messi reden, was sie für den Weltfußball getan und wie sie ihn dominiert haben. Im Augenblick ist aber keiner besser als er!“

Der 29-jährige Ägypter Salah erzielte beim 5:0 (2:0)-Kantersieg beim FC Watford durch seinen siebten Saisontreffer im sechsten Spiel nacheinander ein Tor. Dabei narrte er im Strafraum gleich ein Quartett von Gegenspielern. „Schon der Pass zum 1:0 war super, und sein Tor war absolut außergewöhnlich“, lobte Klopp seinen Schützling: „Er traut sich einfach zu, im Strafraum etwas zu probieren. Ich hoffe, das hält noch lange an.“

Streich bittet Schiedsrichter um Entschuldigung

Trainer Christian Streich vom Bundesligisten SC Freiburg hat seinen emotionalen Ausbruch während des Punktspiels am Sonnabend gegen RB Leipzig (1:1) bereut. „Ich habe mich beim Schiedsrichter entschuldigt, es war zu viel“, sagte Streich nach dem Abpfiff: „Ich habe mich nicht korrekt verhalten am Spielfeldrand und völlig berechtigt die Gelbe Karte bekommen.“

Grund für Streichs Aufregung war die umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin), der nach einem Kontakt von SC-Verteidiger Philipp Lienhart mit RB-Stürmer Christopher Nkunku auf den Elfmeterpunkt zeigte – Emil Forsberg verwandelte (32.). Streich sah im Nachgang ebenso die Gelbe Karte wie sein Kollege Jesse Marsch.

Auch nach dem Spiel blieb Streich allerdings dabei, dass es für ihn kein Strafstoß war.

Hannover wochenlang ohne Torwart Zieler

Wegen einer Muskelverletzung in der Wade fällt Torhüter Ron-Robert Zieler vom Zweitligisten Hannover 96 für mehrere Wochen aus. Der Weltmeister von 2014 hatte sich diese Blessur ohne Fremdeinwirkung bei der 0:1 (0:0)-Heimniederlage der Niedersachsen am Freitagabend gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zugezogen.

Der 32-Jährige musste daraufhin in der 78. Minute durch Martin Hansen ersetzt werden. Der Däne kassierte dann in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer.

Benfica müht sich im Pokal zum Sieg

Bayern Münchens kommender Champions-League-Gegner Benfica Lissabon ist mit großer Mühe in die nächste Runde des portugiesischen Pokalwettbewerbs eingezogen. Der Favorit aus der Hauptstadt sicherte sich beim Zweitligisten CD Trofense den 2:1 (1:1, 1:0)-Pflichtsieg erst in der Verlängerung.

Die Führung des Favoriten durch den Brasilianer Everton (21. Minute) glich dessen Landsmann Pachu (80.) für die Gastgeber aus. Andre Almeida verhinderte mit seinem Treffer in der 94. Minute die Blamage für den Champions-League-Starter. Der frühere Dortmunder Julian Weigl wurde bei Benfica in der 62. Minute eingewechselt.