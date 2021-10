E-Sport: Unicorns of Love treten bei Turnier in Island an

Das erfolgreiche Hamburger „League of Legends“-Team startet beim wichtigsten eSport-Turnier. Public Viewing in Bergedorf.

E-Sport Turnier in Island: Unicorns of Love auf der Insel der Elfen

Hamburg. Dass das größte Turnier des Jahres nicht wie angekündigt in Shanghai (Sonnenschein, 31 Grad) stattfinden würde, sondern spontan am anderen Ende der Welt, in Reykjavík (Regenschauer, 4 Grad) – nun ja, es wurde von den Athleten des Online-Videospiels „League of Legends“ nicht sonderlich laut kommentiert. eSportler kommen auch mal gut ohne Tageslicht aus, das Wetter ist ihnen deshalb herzlich egal.

Natürlich hatte es nicht mit Wetter-, sondern mit Corona-Bedenken zu tun, dass der Spieleentwickler Riot Games vor ein paar Wochen das wichtigste eSports-Turnier des Jahres von China nach Island verlegte, auf die Insel der Elfen und Trolle. Eine Tour durch fünf verschiedene Städte (Wuhan, Chengdu, Qingdao, Shanghai und Shenzen) schien angesichts einer vierten Welle schwer vorstellbar.

E-Gaming: Hamburger Team startet bei eSports-Turnier

Für das „League of Legends“-Team der Bergedorfer eSports-Organisation Unicorns of Love ging es vor zwei Wochen deshalb mit dem Flieger in Richtung Norden statt Süden. Zwei Wochen Quarantäne liegen hinter den fünf Profis und ihrem Trainer Fabian Mallant – nun können die Worlds beginnen. Über 800 Spieler in mehr als 100 professionellen „League of Legends“-Mannschaften haben sich weltweit in zwölf Ligen gemessen, um sich für dieses Turnier zu qualifizieren.

Dass die Unicorns of Love wie schon 2019 und 2020 zur Top-Elite im erfolgreichsten Computerspiel der Welt (115 Millionen Nutzer im Monat) gehören, ist ein großer Erfolg für das vergleichsweise kleine Hamburger eSport-Unternehmen – es war 2013 von einer Bergedorfer Familie gegründet worden, damals hatten es Fabian Mallant und fünf seiner Freunde als Amateurteam bis in die höchste europäische Profiliga geschafft.

E-Gaming: Unicorns of Love in Weltspitze etabliert

Heute haben sie sich in der Weltspitze etabliert, im vorigen Jahr gelang erstmals der Einzug in die Hauptrunde. „Dieses Jahr werden die Worlds extrem schwer für uns, weil so viele starke Teams dabei sind“, sagt Fabian Mallant. „Aber wir werden unser Bestes geben!“

Wenn die Unicorns am heutigen Dienstag gegen 17 Uhr (Stream auf twitch.tv/riotgames) in die Vorrunde starten, ist ihnen die Unterstützung ihrer Fangemeinde gewiss: Im Bergedorfer eSports-Zentrum Rcadia findet ein kostenloses Public Viewing statt. „Wir streamen jedes Spiel, von der Vorrunde bis zum Finale am 6. November“, sagt Sprecherin Nathalie Haut. „Alle Gaming-Fans sind herzlich eingeladen.“ Start des „Worlds Fan Fest“ ist heute um 12 Uhr, Oberer Landweg 27-29, unter Einhaltung der 3G-Regeln.