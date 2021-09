MontanaBlack88: Einbruch bei Twitch-Star – 100.000 Euro Schaden

Bei Gaming-Star Marcel Eris – auf Twitch und YouTube bekannt als "MontanaBlack" – in Hamburg wurde eingebrochen. (Archivbild)

MontanaBlack88 100.000 Euro weg: Einbruch bei Gaming-Star in Hamburg

Hamburg. Einbruch bei einem der bekanntesten Gaming-Livestreamer Deutschlands: Wie das Abendblatt erfuhr, ist ein Dieb in das Haus von Millionär Marcel Eris – auf der Online-Plattform Twitch als "MontanaBlack88" bekannt – im Süden Hamburgs eingestiegen. Dort stahl der Unbekannte offenbar seltene Videospiele und Konsolen im geschätzten Wert von gut 100.000 Euro.

"MontanaBlack88": Einbruch bei Twitch-Star in Hamburg

Der 33-Jährige sendet regelmäßig Livestreams beim Gaming. Allein auf der Onlineplattform Twitch folgen "MontanaBlack88" mehr als vier Millionen Menschen. Durch seine Livestreams hat Eris sich inzwischen ein Vermögen von gut zwei Millionen Euro aufbauen können – über seinen Erfolg hat er auch zwei Bücher veröffentlicht. Auf YouTube, wo der aus Buxtehude stammende Streamer fast drei Millionen Follower hat, zeigte er in mehreren Folgen sein aufwändig umgebautes Haus im Bezirk Harburg.

In jenes Gebäude ist der Täter am Mittwoch zur Mittagszeit eingestiegen – klassisch über die Terrassentür. Dann nahm er mehrere Spiele aus einem Schrank. Auch zwei Gameboys gehörten zur Beute. Teilweise wurde der Dieb beim Einbruch auf Überwachungskameras am Haus aufgezeichnet, zudem soll es Zeugen geben. Die Polizei Hamburg ermittelt.

"MontanaBlack88" sammelt seltene Videospiele

Die Sammelleidenschaft des Livestreamers ist kein Geheimnis: Insbesondere auf seinem Instagram-Kanal zeigt "MontanaBlack88" seinen Followern zahlreiche Fotos von seltenen Videospielen oder auch von Gameboys. Sie sind überwiegend original verpackt und teilweise schon seit Jahrzehnten nicht mehr im Handel zu bekommen – für Fans macht sie das zu kostspieligen Sammlerstücken. Und für Kriminelle offenbar zu begehrtem Diebesgut.