Gemüse für Fans: Ex-HSV-Profi steht historisches Spiel bevor

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 7. September 2021:

Matthäus kritisiert Marschs RB-Aufstellung

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die Aufstellungen von RB-Leipzig-Coach Jesse Marsch kritisiert. „Ich möchte keinem Trainer etwas vorschreiben, aber ich vermisse in Leipzig mehr Führungsspieler auf dem Platz“, schrieb der 60-Jährige in seiner Kolumne „So sehe ich das“ bei Sky: „Kampl und Forsberg sitzen mir zu sehr auf der Bank. Und mit Upamecano und Sabitzer haben sie genau diese Führung an den nächsten Gegner verloren.“

Sollte der Vizemeister und DFB-Pokalfinalist am Sonnabend gegen Bayern München im Spitzenspiel verlieren (siehe auch diesen Eintrag), „können sie die Meisterschaft nach vier Spieltagen bereits abschreiben. Sieben Punkte auf die Bayern holt wohl keiner auf“, betonte der langjährige Bayern-Kapitän.

Der RB-Kader sei „vor allem in der Breite sehr gut aufgestellt. Aber wenn man es hauptsächlich mit den schnellen, jungen, wilden Jungs versucht, fehlt etwas.“ Gerade diese jungen Spieler benötigen „mehr Erfahrung um sich herum“.

Die Bayern seien aufgrund der Leipziger Niederlagen in Mainz und gegen Wolfsburg „für mich Favorit. Aber ich traue dem Vizemeister auch die Überraschung zu“, erläuterte der Kapitän der deutschen Weltmeistermannschaft von 1990.

Aue holt serbischen Stürmer Trujic

Zweitligist Erzgebirge Aue hat den serbischen Angreifer Nikola Trujic (29) ab sofort unter Vertrag genommen. Der Offensivspieler spielte zuletzt bei AE Larisa in Griechenland, da sein Vertrag dort ausgelaufen war, konnte Trujic auch nach dem Ende der Transferperiode noch verpflichtet werden.

„Wir verfügen mit Nikola über noch mehr Qualität und Durchschlagskraft. Er ist ein Stürmer, der sich auf allen Offensivpositionen sehr gut auskennt und damit absolut flexibel einsetzbar ist. Er wird uns definitiv weiterhelfen“, betonte Chefcoach Aljaksej Schpileuski.

Der Kontrakt hat eine Laufzeit bis 30. Juni 2022, er enthält zudem eine Option auf ein weiteres Spieljahr. „Nikola besitzt eine Menge Erfahrung, ist als Offensivmann robust gebaut und zudem sehr schnell. Das alles war mitentscheidend, als wir seine Verpflichtung ins Auge gefasst haben“, sagte FCE- Präsident Helge Leonhardt.

Hernandez vor Comeback beim FC Bayern

Bayern Münchens Innenverteidiger Lucas Hernandez steht nach einer auskurierten Knieverletzung vor der Rückkehr in die Mannschaft. Der Franzose mache einen „sehr guten Eindruck“ und sei auch körperlich wieder „voll da“, bestätigte Trainer Julian Nagelsmann in einem Youtube-Livestream des Rekordmeisters am Montagabend. „Gegen Leipzig oder Barcelona werden wir ihn dann hoffentlich, wenn bis dahin alles gut geht, wieder auf dem Platz sehen“, prognostizierte Nagelsmann. Für beide Spiele sei es noch zu früh.

Hernandez hatte bei der EM einen Innenmeniskuseinriss im Knie erlitten, der ihn rund zwei Monate außer Gefecht setzte. „Die Verletzung ist auskuriert“, verkündete der Bayern-Coach nun. Dem Franzosen fehle lediglich noch ein wenig der Rhythmus.

Eine Rückkehr von Hernandez im Top-Duell mit RB Leipzig am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) rückt umso näher, nachdem Teamkollege Dayot Upamecano angeschlagen von der französischen Nationalmannschaft zurückgekehrt war. Mit Niklas Süle könnte Hernandez gegen die Sachsen das Abwehrzentrum bilden. Drei Tage später geht es beim Start der Champions-League-Saison gegen den FC Barcelona.

Spielabbruch: Frist für Brasilien und Argentinien

Mit einem Fristbescheid an Südamerikas Dachorganisation CONMEBOL sowie die Nationalverbände CBF und AFA sucht die Disziplinar-Kommission der Fifa nun den Schuldigen für die Quarantäne-Farce beim WM-Qualifikationsspiel am Sonntag zwischen Brasilien und Argentinien. Weil die Partie in Sao Paulo nach nicht einmal fünf Minuten Spielzeit abgebrochen wurde, bekamen alle drei Involvierten sechs Tage Zeit, um ihre Version zum Vorfall abzugeben.

Brasiliens Verband CBF wusch bereits am Montag seine Hände in Unschuld. „Wir haben zu keinem Zeitpunkt (...) darum gebeten, nicht zu spielen. Die Argentinier kommen hierher und missachten die sanitären Vorschriften“, stellte Gustavo Feijo, einer der Vizepräsidenten, im Gespräch mit dem Internetportal UOL Esporte klar.

Bei der nicht vollzogenen Zwangs-Quarantäne für die bei englischen Premier-League-Clubs unter Vertrag stehenden Emiliano Martinez, Emiliano Buendia (beide Aston Villa), Cristiano Romero und Giovani Lo Celso (beide Tottenham) handle es sich deshalb um „eine technische Diskussion zwischen Anvisa, Gesundheitsministerium und AFA“. Globo Esporte dokumentierte bereits, dass das brasilianische Gesundheitsamt rund 50 Minuten vor Spielbeginn Argentiniens Antrag auf Spielgenehmigung für die Betroffenen abgelehnt hatte.

Anvisa ist Brasiliens autarke Behörde für Gesundheitsüberwachung. Und weil das Quartett die nach kürzlich zurückliegenden Aufenthalten in England vorgesehene 14-tägige Abschirmung nicht einhielt, schritten deren Beamte auf den Rasen der Neo Quimica Arena in Sao Paulo, um die vier am Weiterspielen zu hindern. Argentiniens Team verließ daraufhin komplett den Platz, der Schiedsrichter brach 50 Minuten später die Partie ab.

Skurrile Szenen: Superclásico Brasilien-Argentinien abgebrochen Skurrile Szenen: Superclásico Brasilien-Argentinien abgebrochen

Argentiniens Verband AFA beschränkte sich am Montag darauf, zu vermelden, dass die vier „Engländer“, wie zuvor mit ihren Klubs abgesprochen, bereits auf dem Rückweg seien. Denn England sieht rigoros eine 14-tägige Quarantäne vor.

Obwohl Argentinien noch am Donnerstag in den Eliminatorias gegen Bolivien spielt, verpassen die Aston-Villa-Profis nur das Liga-Duell am Sonnabend beim FC Chelsea und die Tottenham-Akteure parallel die Partie bei Crystal Palace, sind danach aber wieder verfügbar. Wegen der Quarantäne hatten Englands Topclubs auf der Gegenseite gleich neun Selecao-Akteuren die Reise über den Atlantik verwehrt.

Trotz Brutalo-Foul: Messi und Argentinien sicher auf WM-Kurs Trotz Brutalo-Foul: Messi und Argentinien sicher auf WM-Kurs

Kühne über den HSV: „Ich kann es nicht fassen“

HSV-Investor Klaus-Michael Kühne ist enttäuscht über die Entwicklung bei seinem Lieblingsverein: „Beim HSV wird herumgewurstelt wie eh und je“, sagte der 84-Jährige dem Abendblatt in einem Interview: „Im vorigen Jahr setzte man auf ältere Spieler, die aus unterschiedlichen Gründen nach einem Jahr wieder abgewandert sind. Jetzt will man der Jugend den Vorrang geben und verpflichtet zusammengewürfelte unbeschriebene Blätter – ich kann es nicht fassen und möchte keine weiteren Kommentare abgeben.“

Die Spiele der Mannschaft von Tim Walter würde er verfolgen, sagte der Mäzen. Allerdings nicht mehr mit großem Enthusiasmus. Die Ergebnisse hätten die Begeisterung ziemlich abflauen lassen. Überrascht zeigte sich Kühne über die Entwicklung beim Stadtrivalen FC St. Pauli: „Die spielen besser. Das ist schon erstaunlich. St. Pauli tickt da anders. Dem HSV klebt das Pech und das Unvermögen an den Hacken.“

Derby Spurs gegen Blues als „Null Co2“-Spiel

Mit dem ersten „Null Co2“-Spiel in der Geschichte des Profi-Fußballs will Tottenham Hotspur im Londoner Premier-League-Derby am 19. September (Sonntag) gegen Champions-League-Sieger FC Chelsea ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Die Spurs gaben ihre Aktion in Zusammenarbeit mit der britischen Regierung und dem TV-Sender Sky zu Wochenbeginn bekannt. Ziel ist eine Schärfung des Bewusstseins der Fans für die Gefahren des Klimawandels und zur Verringerung ihrer eigenen Co2-Fußabdrücke.

Tottenhams vorgestellten Plänen für das „GameZero“ getaufte Duell mit der Mannschaft des deutschen Teammanagers Thomas Tuchel und des Nationalmannschafts-Trios Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger zufolge sollen die Fans im Vorfeld für die An- und Abreise zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel statt des Autos aufgerufen werden. Im Stadion wollen die Spurs die rund 60.000 Besucher ermuntern, Gemüse-Snacks statt fleischhaltige Imbisse zu verzehren und Abfälle wie Getränkebecher umweltschonend zu entsorgen.

Der ehemalige HSV-Profi Heung-min Son wird auf Tottenham-Seite Teil des historischen Klimaspiels sein.

Foto: Imago/Action Plus

Auch beide Mannschaften wollen am Spieltag wenige Wochen vor der UN-Klimakonferenz in Glasgow durch veränderte Routinen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Mannschaftsbusse für die Fahrten zur Arena und nach Spielende in die Teamquartiere werden mit schadstoffarmen Bio-Benzin angetrieben, und das Wasser zur Erfrischung wird den Spielern in umweltverträglichen Kartonverpackungen statt wie üblich in Plastikflaschen gereicht.

Tottenhams Vorstandschef Daniel Levy misst der Begegnung mit den Blues unter den besonderen Vorzeichen wegweisenden Charakter bei. „Diese bahnbrechende Initiative wird deutlich machen, welche Rolle der Fußball im Umgang mit dem wichtigen Thema Klimawandel spielen kann“, erklärte Levy: „Wir freuen uns, unsere breite Palette an nachhaltigen Maßnahmen, die schon vorbereitet sind, vorzustellen. Unsere Angebote werden die Fans bestärken, durch kleine und einfache Handlungen einen sehr großen Unterschied zu machen.“

Corona-Verstoß: McKennie nach Hause geschickt

US-Nationaltrainer Gregg Berhalter verzichtet im WM-Qualifikationsspiel in der Nacht zu Donnerstag in Honduras auf Weston McKennie. Der frühere Schalker wurde nach einem Verstoß gegen das Corona-Protokoll zurück zu seinem Club Juventus Turin geschickt.

Für das Qualifikationsspiel gegen Kanada am Sonntag (1:1) war McKennie bereits suspendiert worden. „Wir haben große Erwartungen an die Spieler im US-Nationalteam. Um erfolgreich sein zu können, ist es wichtig, dass sich jeder in der Gruppe verantwortungsvoll verhält“, sagte Berhalter. Die USA sind mit zwei Unentschieden in die Finalrunde der Qualifikation gestartet.

McKennie war bereits im April bei Italiens Rekordmeister Juventus suspendiert worden, weil er eine Party mit Teamkollegen veranstaltet hatte. Die Polizei verhängte damals eine Strafe.

Rätsel um Tumor-Art bei Pelé

Die Sorgen um Brasiliens Fußball-Legende Pelé konnte das erste ärztliche Bulletin nicht zerstreuen. „Das Material wurde zur pathologischen Diagnose weggeschickt“, hieß in der Stellungnahme des renommierten Hospital Albert Einstein in Sao Paulo am späten Montagabend. Wenige Stunden zuvor hatte der 80-Jährige die Entfernung eines Darm-Tumors selbst bekannt gegeben.

Die Ärzte sprachen von einer „verdächtigen Veränderung an der rechten Seite des Dickdarms“, die bereits am Sonnabend operativ entfernt worden sei. Der Tumor sei bei Routine-Untersuchungen festgestellt worden. Dem Patienten ginge es gut, sodass schon für Dienstag eine Verlegung von der Intensivstation auf ein Privatzimmer ausgegangen wurde.

Auch der dreimalige Weltmeister beruhigte seine Fans und schrieb via Instagram: „Ich danke Gott, dass es mir gut geht. Zum Glück bin ich es gewohnt, zusammen mit euch große Siege zu feiern.“ Pele hatte sich am vergangenen Dienstag zur jährlichen Routine-Untersuchung ins Krankenhaus begeben.

Seine Krankengeschichte in den letzten Jahren gibt aber allen Grund zur Besorgnis. Nach Eingriffen an Niere (November 2014), Prostata (Mai 2015), Wirbelsäule (Juli 2015) und Hüfte (Dezember 2015) ist die Entfernung eines Darm-Tumors ein weiteres Kapitel in der jüngsten OP-Geschichte Peles.

Corona: Litauen weiter ohne Ivanauskas

Litauens Nationalmannschaft muss auch im WM-Qualifikationsspiel gegen Italien auf Trainer Valdas Ivanauskas verzichten. Der 55 Jahre alte ehemalige HSV-Profi ist nach Angaben des litauischen Verbandes Anfang September positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beim Gastspiel in Rom bei Europameister Italien wird daher am Mittwoch erneut Ivanauskas' Assistent Tomas Razanauskas an der Seitenlinie stehen – wie schon bei der 1:4-Heimpleite der Litauer gegen Nordirland (2. September) und dem 0:1 in Bulgarien (5. September).

Ivanauskas war Anfang August als neuer litauischer Nationaltrainer vorgestellt worden. Wegen des positiven Corona-Tests muss das Debüt des früheren Stürmers als Chefcoach seines Heimatlandes aber bislang auf sich warten lassen.