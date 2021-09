FC St. Pauli: Daniel-Kofi Kyereh hat einen prominenten Fan

Hamburg. Für Daniel-Kofi Kyereh stand am Montag wieder der Alltag auf dem Programm. Am vergangenen Freitag feierte der Leistungsträger des Zweitligisten FC St. Pauli beim 1:0-Sieg gegen Äthiopien sein Debüt für die ghanaische Fußball-Nationalmannschaft. Bei der Partie der Afrikaner am Montagabend (das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) fehlte der 25-Jährige. Der Kiezclub und der Nationalverband Ghanas hatten sich darauf verständigt, dass Kyereh, der bei St. Pauli einen überragenden Saisonstart hinlegte, nur eines der beiden Länderspiele absolviert.

Mit großem Interesse verfolgt derweil ein prominenter Sportler die Karriere von Kyereh. Basketball-Superstar Dennis Schröder offenbarte über seinen Youtubekanal, dass er ein freundschaftliches Verhältnis zu dem St.-Pauli-Profi pflegt. Beim 2:0-Sieg gegen Jahn Regensburg saß der NBA-Profi, der in diesem Sommer zu den Boston Celtics gewechselt ist, ebenso auf der Tribüne wie zuvor beim 3:2-Sieg im Stadtderby gegen den HSV.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Um den Bruder zu supporten, bevor er in die Erste Liga wechselt. Geiles Spiel gegen Regensburg gemacht, 2:0 gewonnen, zwei Assists gegeben“, wie Schröder in seinem eigenen Videoformat „DS17“ (155.000 Abonnenten) stolz berichtete. Zu seiner Freundschaft mit dem Basketballer, die seit der gemeinsamen Zeit in Braunschweig besteht, und seiner Erfahrung bei der Nationalmannschaft wollte Kyereh am Montag aber nicht Stellung nehmen.

Vorbereitung von St. Pauli auf das Auswärtsspiel bei Hannover 96 beginnt

Unterdessen hat die Vorbereitung von St. Pauli auf das Auswärtsspiel am Sonnabend (13.30 Uhr) bei Hannover 96 begonnen. Dabei standen Trainer Timo Schultz (44) lediglich 21 Profis zur Verfügung. Die Nationalspieler Finn-Ole Becker (21), der mit der U 21 an diesem Dienstag (18.15 Uhr) in Riga auf Lettland trifft, James Lawrence (29), der in der WM-Qualifikation am Mittwoch (20.45 Uhr) mit Wales gegen Estland antritt, Nikola Vasilj (25), der am Dienstag mit Bosnien-Herzegowina gegen Kasachstan ranmuss, und Jackson Irvine, der am Dienstag um 14 Uhr mit Australien in Vietnam spielt, stoßen erst im Verlauf der Woche zur Mannschaft.

Darüber hinaus fehlten die verletzten oder angeschlagenen Christopher Buchtmann (29), Christopher Avevor (29), Etienne Amenyido (23), Sebastian Ohlsson (28) und Eric Smith (23). Immerhin konnte Sturmtalent Igor Matanovic (18) nach überstandener Schambeinentzündung wieder individuell mit dem Ball trainieren. Bis der Youngster allerdings wieder eine Option für den Kader wird, muss er sich noch ein wenig gedulden.