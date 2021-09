Pelé scherzt über seinen erneuten Krankenhausaufenthalt

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 1. September 2021:

Perfekt: Griezmann von Barca zu Atlético

Die Rückkehr des französischen Weltmeisters Antoine Griezmann zu Atlético Madrid ist perfekt. Wie der spanische Meister in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, hat er den Stürmer zunächst für ein Jahr vom FC Barcelona ausgeliehen mit der Option auf eine einjährige Verlängerung. Diese Möglichkeit können beide Clubs wahrnehmen, zudem gibt es auch eine Kaufoption. Atlético übernimmt außerdem das Gehalt des 30-Jährigen.

Vor zwei Jahren war Griezmann für geschätzte 120 Millionen Euro nach Barcelona gewechselt, kam im Star-Ensemble um den inzwischen für Paris Saint-Germain spielenden Lionel Messi aber nie an seine Leistungen bei Atlético heran. Dort gab er vor sieben Jahren sein Debüt und erzielte in bislang 257 Spielen 133 Tore. Mit dem Team von Trainer Diego Simeone gewann Griezmann 2018 die Europa League und erreichte 2016 das Champions-League-Finale.

Bei Atlético spielt in Torjäger Luis Suárez aus Uruguay ein weiterer Profi, der zuvor das Trikot des FC Barcelona trug. Wie der Club außerdem mitteilte, gab er Offensivspieler Saúl Ñíguez an den FC Chelsea ab. Der von Thomas Tuchel trainierte Champions-League-Sieger aus London hat den 26-jährigen Ñíguez für ein Jahr ausgeliehen.

Barça lieh kurz vor dem Ablauf der Transferfrist seinerseits den früheren Bundesligaprofi Luuk de Jong vom FC Sevilla aus. Der 31 Jahre alte Niederländer kommt zunächst für ein Jahr vom mehrmaligen Europa-League-Sieger, vereinbart wurde auch eine Kaufoption.

Mega-Deal endgültig perfekt: Ronaldo zurück bei ManUtd. Mega-Deal endgültig perfekt: Ronaldo zurück bei ManUtd.

Hertha BSC verleiht Dilrosun und Redan

Hertha BSC hat sich am letzten Tag der Transferperiode vorerst von den Offensivspielern Javairo Dilrosun (23) und Daishawn Redan (20) getrennt. Während Dilrosun für ein Jahr an Girondins Bordeaux ausgeliehen wurde, zieht es Redan bis Saisonende zu PEC Zwolle in die Niederlande. Für Dilrosun gibt es nach Ablauf der Leihe eine Kaufoption.

„Javairo ist ein guter Junge und zweifelsohne ein talentierter Fußballer, der aufgrund verschiedener Verletzungen seine Leistung bei Hertha nicht immer abrufen konnte“, sagte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic: „In Frankreich möchte Jav sich nun einer neuen Herausforderung stellen, um sich sportlich weiter zu entwickeln.“

Der Niederländer war 2018 von Manchester City nach Berlin gewechselt und kam in 58 Spielen auf sechs Treffer und acht Vorlagen. Sein Landsmann Redan war 2019 vom FC Chelsea gekommen, schaffte bislang den Duchbruchs bei den Profis aber noch nicht. Im Vorjahr war Reden bereits an den FC Groningen ausgeliehen gewesen.

Pelé ins Krankenhaus eingeliefert

Brasiliens Fußball-Legende Pelé ist in ein Krankenhaus in der Metropole São Paulo gebracht worden. Ernsthafte gesundheitliche Probleme wies der 80-Jährige aber zurück: „Leute, ich bin nicht in Ohnmacht gefallen und bin bei guter Gesundheit“, schrieb Pelé auf Twitter am Dienstag (Ortszeit). Er sei wegen Routineuntersuchungen, die er wegen der Corona-Pandemie vorher nicht habe machen können, im Hospital. „Sagt Bescheid, dass ich nächsten Sonntag nicht spielen werde!“, spaßte er. Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann drei WM-Titel.

Im vergangenen Jahr hatte sein Sohn Edinho dem Sportportal „Globoesporte“ gesagt, dass Pelé wegen seiner gesundheitlichen Probleme psychisch sehr niedergeschlagen sei. Er habe nach einer Hüfttransplantation ein Mobilitätsproblem, schäme sich für seine schlechte körperliche Verfassung und wolle kaum das Haus verlassen. Damals wies der „König des Fußballs“ Berichte zurück, wonach er unter Depressionen leide.

Pelés Gesundheit gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt.

Rummenigge: Haaland bleibt nicht in der Bundesliga

Bayerns ehemaliger Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hält einen Verbleib Erling Haalands in der Bundesliga für unwahrscheinlich. „Er ist neben vielen Bayern-München-Spielern zu einem absoluten Aushängeschild der Liga geworden. Aber die Zahlen, die kursieren, zeigen: Es ist schwierig, ihn in Deutschland zu halten“, sagte Rummenigge der Sport Bild: „Ich gehe davon aus, dass man Haaland in Zukunft im Ausland bestaunen wird.“

Torjäger Haaland besitzt bei DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2024, verfügt aber auch für den kommenden Sommer über eine Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro. Gerade Manchester United und Manchester City galten immer wieder als Kandidaten. Auch Paris St. Germain und Champions-League-Sieger FC Chelsea sollen Medienberichten zufolge zuletzt interessiert gewesen sein.

Wie die Sport Bild bereits zuvor berichtet hatte, soll Haalands Berater Mino Raiola in Verhandlungen mit Chelsea zuvor 50 Millionen Euro Jahresgehalt für den Norweger gefordert haben. Die Blues holten in diesem Sommer Romelu Lukaku von Inter Mailand für 115 Millionen Euro und haben in der Sturmspitze kaum noch Bedarf.