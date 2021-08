Ein Gefängnisfahrzeug bringt Benjamin Mendy in die Untersuchungshaftanstalt in Chester.

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 27. August 2021:

Vergewaltigung? Weltmeister sitzt in Untersuchungshaft

Frankreichs Weltmeister Benjamin Mendy wurde von seinem Club Manchester City suspendiert.

Foto: Paul Ellis / AFP

Der französische Nationalspieler Benjamin Mendy muss in Untersuchungshaft. Dies entschied ein Gericht im englischen Chester nach einer Anhörung am Freitag. Dem 27-Jährige werden Vergewaltigung in vier Fällen sowie ein weiterer sexueller Übergriff zur Last gelegt. Die Vorfälle sollen zwischen Oktober 2020 und August 2021 stattgefunden haben.

Bereits am Donnerstag war Mendy von seinem Club Manchester City suspendiert worden. „Die Angelegenheit ist Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens, und der Club kann daher keine weiteren Stellungnahmen abgeben, bis dieses Verfahren abgeschlossen ist“, teilte City dazu mit.

Cristiano Ronaldo vor Wechsel zu Manchester City

Der Transfer von Superstar Cristiano Ronaldo (36) zu Manchester City rückt offenbar näher. Der Portugiese will nicht mehr für Juventus Turin auflaufen. „Donnerstag hat mir Ronaldo gesagt, dass er nicht mehr die Absicht hat, für Juventus zu spielen“, sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri am Freitag. Deshalb werde Ronaldo auch nicht im Kader stehen für das Spiel gegen den FC Empoli am Sonnabend.

„CR7 ist noch kein Spieler von Manchester City, aber es fehlt nur noch ein Schritt“, hatte zuvor bereits die „Gazzetta dello Sport“ geschrieben, Juve würde zudem bereits nach einem möglichen Nachfolger suchen. Und Sky Sport Italia berichtete, der Portugiese habe bereits seinen Spind in der Umkleidekabine geräumt und sich von den Teamkollegen verabschiedet.

Mit Manchester soll sich Ronaldo bereits über die Vertragsmodalitäten geeinigt haben. Angeblich ist der Angreifer, der in Turin noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, bereit, in Manchester unter Teammanager Pep Guardiola auf die Hälfte seines bisherigen Gehalts zu verzichten. In England würde der Portugiese laut AS „nur“ noch rund 15 Millionen Euro verdienen, er soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben. In der Frage der Ablöse für den Europameister von 2016 liegen Juventus und City aber offenbar weit auseinander. Im Gespräch sind 25 Millionen Euro, aber auch ein Tauschgeschäft mit Raheem Sterling oder Gabriel Jesus sei denkbar.

Sandhausen holt Ex-Bundesligaspieler Benschop

Zweitligist SV Sandhausen hat Stürmer Charlison Benschop verpflichtet. Der 32-jährige spielte bis zum Ende der vergangenen Saison für Apollon Limassol auf Zypern und wechselt nach einem zweiwöchigen Probetraining ablösefrei an den Hardtwald.

Unangenehme Gruppen für Leverkusen und Frankfurt

Die Bundesligisten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt haben bei der Auslosung für die Gruppenphase in der Europa League unangenehme Gegner erhalten. Der Werksclub trifft auf Celtic Glasgow, Betis Sevilla und Ferencvaros Budapest mit Trainer Peter Stöger. Die Hessen müssen sich mit Olympiakos Piräus, Fenerbahce Istanbul mit Rio-Weltmeister Mesut Özil und Royal Antwerpen auseinandersetzen.

Die Gruppenspieltage finden am 16. und 30. September, am 21. Oktober, dem 4. und 25. November sowie dem 9. Dezember statt. Die Gruppensieger ziehen ins Achtelfinale ein, die Gruppenzweiten erreichen die K.-o.-Phase, wo sie gegen die drittplatzierten Teams der Champions League um einen Platz im Achtelfinale kämpfen.

Die Gruppendritten spielen in der K.-o.-Phase der Europa Conference League, wo sie gegen die Gruppenzweiten der Europa Conference League um einen Platz im Achtelfinale spielen.

Lösbare Aufgaben für Union Berlin

Bundesligist Union Berlin hat bei der Auslosung für die Gruppenphase in der Conference League machbare Gegner erhalten. Der Hauptstadtklub spielt gegen Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa.

Die Gruppenspieltage finden am 16. und 30. September, am 21. Oktober, dem 4. und 25. November sowie dem 9. Dezember statt.

Die Gruppensieger erreichen das Achtelfinale der Conference League. Die Gruppenzweiten ziehen in die K.o.-Runden-Play-offs ein, wo sie auf die Teams treffen, die in der Gruppenphase der Europa League Platz drei belegt haben.

Man City will keine Nationalspieler abstellen

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola geht davon aus, dass der englische Fußballmeister im Ernstfall keine Nationalspieler für die anstehenden WM-Qualifikationsspielen abstellen wird. „Es hat keinen Sinn, für die Nationalmannschaft zu spielen und dann zurückzukommen und zehn Tage in einem Hotel zu bleiben. Wir spielen gegen Leicester, und sie können dann nicht auflaufen. Ich glaube, die Position des Vereins ist, dass sie nicht reisen werden“, sagte der 50 Jahre alte Spanier am Freitag.

Zuvor hatten die Clubs der Premier League mitgeteilt, sie würden keine Spieler für WM-Qualifikationsspiele in jene Länder abstellen, die wegen der Corona-Pandemie auf der sogenannten Roten Liste der britischen Regierung stehen. Die Entscheidung betrifft den Angaben zufolge fast 60 Spieler aus 19 Premier-League-Clubs, die im September in 26 Länder der Roten Liste reisen sollten.

Bochum verlängert mit Stürmer Zoller

Bundesligist VfL Bochum hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Stürmer Simon Zoller (30) um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Das teilte der Aufsteiger vor dem Gastspiel bei Zollers Ex-Club 1. FC Köln (Sonnabend) mit. Zoller spielt seit Januar 2019 für den VfL, in 71 Pflichtspielen gelangen ihm 43 Torbeteiligungen, darunter 25 Treffer.

Nagelsmann stützt Sané und bekommt Coman zurück

Trainer Julian Nagelsmann kann beim Heimspiel von Bayern München gegen Hertha BSC am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen. „Er ist wieder dabei, er hat keine Probleme mehr“, sagte er am Freitag über den französischen Angreifer. Dessen Landmann Lucas Hernandez, ergänzte er, habe zudem erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert, „was mich sehr gefreut hat“. Für Sonnabend aber sei er „noch keine Option“.

Nagelsmann ergriff auch noch einmal Partei für Leroy Sané, der beim Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Köln (3:2) Ziel von Pfiffen des Publikums gewesen war. „Wir müssen ihn jetzt einfach auch mal ein bisschen in Ruhe lassen, dann werdet ihr sehen, dass der noch früh genug durch die Decke geht“, sagte er. Bundestrainer Hansi Flick berief Sané am Freitag in sein Aufgebot für die anstehenden drei Länderspiele.

Werder holt Außenstürmer Assalé

Werder Bremen hat sich mit einem weiteren Angreifer verstärkt. Zwei Tage nach der Verpflichtung von Marvin Ducksch gab der Erstliga-Absteiger am Freitag den Transfer von Roger Assalé bekannt. Der 27 Jahre alte Außenstürmer von der Elfenbeinküste wird für ein Jahr vom französischen Zweitligisten FCO Dijon ausgeliehen, danach besitzen die Norddeutschen eine Kaufoption.

„Wir haben die Karriere von Roger bereits in den vergangenen Jahren intensiv verfolgt. Er ist ein wuchtiger, schneller und dribbelstarker Offensivspieler, der mit seinen Aktionen für viel Belebung im Spiel sorgen kann“, sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann. Am Mittwoch hatte Werder bereits Mittelstürmer Ducksch von Hannover 96 geholt.

Rassismus? Saarbrücken wehrt sich gegen FCM-Vorwürfe

Drittligist 1. FC Saarbrücken hat die von Spielern des 1. FC Magdeburg erhobenen Rassismus-Vorwürfe energisch zurückgewiesen. Weder in der Halbzeitpause des Spiels am vergangenen Mittwoch noch nach der Partie sei das Thema offiziell zur Sprache gekommen, „obwohl die Bedeutung der Tragweite dieser Thematik wohl allen bewusst gewesen sein müsste“, heißt es in einer Stellungnahme der Saarländer vom Freitag.

„In Anbetracht dieser Faktenlage entbehren die einseitig erhobenen und nicht belegten Vorwürfe Magdeburger Spieler jeder belastbaren Grundlage.“ Der Verein appellierte an die Verantwortlichen des 1. FC Magdeburg, „entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, dass solche unbelegbaren Vorwürfe künftig nicht mehr stattfinden“. Zugleich bot der FCS ein klärendes Gespräch an, um die im Raum stehenden Vorwürfe aus der Welt zu schaffen.

Magdeburgs Trainer Christian Titz hatte am Donnerstag erklärt, einige seiner Spieler hätten ihm erst am späten Abend des Spieltages von rassistischen Ausfällen berichtet und diese detailliert geschildert. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) prüft mittlerweile den Vorgang.

VfB-Sportchef Mislintat: Freiburg großes Vorbild

Sportdirektor Sven Mislintat vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat den kommenden Gegner SC Freiburg als beispielhaft für gute Arbeit herausgestellt. „Die Ausrichtung in Freiburg ist für mich, nicht nur, was die Verweildauer des Trainers angeht, ein absolutes Vorbild - der SC Freiburg setzt Maßstäbe, was klare Prinzipien, eine klare Philosophie, Werte und Kontinuität angeht“, sagte Mislintat der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Vor dem Duell in Stuttgart am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) äußerte sich Mislintat im Vergleich mit Freiburg kritisch über die Entwicklung in der schwäbischen Metropole. „Der Standort Freiburg ist wirtschaftlich vielleicht nicht so günstig, wie der unsere in Stuttgart ist, oder besser gesagt, sein könnte. Denn leider bekommen wir dieses wirtschaftliche Umfeld aktuell nicht so aktiviert, wie man es sich erhofft oder vielerorts vermutet wird“, sagte er.

Das liege daran, „dass wir beim VfB über viele Jahre keinen guten Job gemacht haben. Das Vertrauen müssen wir uns zuerst zurückerarbeiten, sodass man uns aus Partner- und Sponsorensicht wieder als tolle Investitionsmöglichkeit wahrnimmt.“

Kulig kritisiert Strukturen des Frauenfußballs

Die ehemalige Nationalspielerin Kim Kulig hat den Rangunterschied zwischen Fußballerinnen und Fußballern in Deutschland kritisiert. „In Deutschland herrscht da mehr Distanz und Abgrenzung. Das ist vielleicht was typisch Deutsches“, sagte Kulig der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. In anderen Ländern, wie beispielsweise England oder Spanien, beobachtet die 31-jährige Co-Trainerin des deutschen Frauen-Vizemeisters VfL Wolfsburg mehr Verbindung zwischen Frauen- und Männerfußball.

Zudem kritisierte die frühere HSV-Spielerin Kulig, dass es in der deutschen Frauen-Bundesliga nach wie vor Vereine ohne professionelle Strukturen gebe, womit Deutschland den Frauenligen in England und Spanien hinterherhinke. „Wir müssen da nachlegen“, forderte sie.

Es sei ein Unding, dass es immer noch Bundesliga-Vereine gebe, bei denen die Spielerinnen nebenher einem anderen Beruf nachgehen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Beispielsweise beim SC Sand oder bei Werder Bremen sei das so. „Dann merkt man natürlich auch auf dem Platz einen Unterschied zu Vereinen wie Wolfsburg. Hier kann sich jede Spielerin voll und ganz auf den Fußball fokussieren“, so Kulig.

Mbappé-Transfer zu Real kurz vor Abschluss

Der Mega-Transfer des französischen Weltmeisters Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid steht offenbar kurz bevor. Wie die spanische Sportzeitung „Marca“ am Donnerstagabend berichtete, könnte der Transfer nach weiteren Verhandlungen der beiden Clubs schon am Freitag bekannt gegeben werden.

Die Madrilenen sollen PSG ein neues Angebot für den 22 Jahre alten Offensivspieler unterbreitet haben. Dabei handelt es sich angeblich um ein 180-Millionen-Paket: Die Ablöse für Mbappé soll sich auf 170 Millionen Euro belaufen, weitere zehn Millionen könnten durch Boni hinzukommen.

Ein erstes Real-Angebot über 160 Millionen Euro hatte Paris am Dienstag abgelehnt und als „nicht ausreichend“ bezeichnet. Sportdirektor Leonardo hatte das Vorgehen der Königlichen, bei denen auch Nationalspieler Toni Kroos unter Vertrag steht, zudem scharf kritisiert. Es sei „respektlos, falsch und illegal“ gegenüber Mbappé gewesen. Mbappé besitzt in der französischen Hauptstadt noch einen Vertrag bis 2022.