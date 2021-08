Fußball-Ticker Perfekt! Was Manchester United für Cristiano Ronaldo zahlt

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 31. August 2021:

Ronaldo kostet Manchester United 15 Millionen Euro

Die Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester United ist endgültig perfekt. Juventus Turin einigte sich mit dem englischen Rekordmeister auf eine Ablöse von 15 Millionen Euro und verabschiedete den portugiesischen Weltstar. Der 36 Jahre alte Ronaldo unterschrieb bei United einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr, wie der Club am Dienstag mitteilte. Nach Juve-Angaben vom Dienstag kann die Ablöse für den fünfmaligen Weltfußballer bei Erreichen bestimmter Voraussetzungen um weitere acht Millionen Euro steigen.

„Manchester United ist ein Club, der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte, und ich bin überwältigt von all den Nachrichten, die ich seit der Ankündigung am Freitag erhalten habe“, sagte Ronaldo. „Ich kann es kaum erwarten, wieder im Old Trafford vor voller Kulisse zu spielen und die Fans zu sehen.“ Der Stürmer stößt nach den WM-Qualifikationsspielen mit Portugal zum Team. „Ich hoffe, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison haben werden.“

Bereits am vergangenen Freitag hatten beide Clubs die Einigung über den Transfer bekannt gegeben, die letzten Details wurden nun geklärt. Ronaldos Vertrag bei den Italienern wäre eigentlich noch ein Jahr gültig gewesen.

Ronaldo war im Sommer 2003 von Sporting Lissabon für 19 Millionen Euro in die Premier League zu Manchester United gewechselt. Sechs Jahre später zahlte Real Madrid an United 94 Millionen Euro für Ronaldo. 2008 hatte er mit Manchester die Champions League gewonnen. Mit den Königlichen gelang dies Ronaldo später weitere viermal, ehe es ihn im Sommer 2018 zu Juventus Turin gezogen hatte. Mit Juve holte er zweimal die Meisterschaft und den italienischen Supercup sowie einmal den Pokal.

Stürmer Kean kehrt zu Juventus zurück

Angreifer Moise Kean kehrt vom FC Everton zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin zurück. Der 21-Jährige wird für eine Gebühr von insgesamt sieben Millionen Euro für zwei Jahre ausgeliehen. Im Sommer 2023 soll dann bei Erfüllen bestimmter Bedingungen eine Kaufoption greifen. Juventus wird in drei Jahresraten weitere 28 Millionen Euro an Everton überweisen. Vorgesehen sind auch drei Millionen Euro an Bonuszahlungen.

Kean soll im Kader von Juves Coach Massimiliano Allegri den zu Manchester United gewechselten fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo (36) im Angriff ersetzen.

Für Kean ist der Wechsel zu Juve eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. 2019 hatte er als Teenager die Turiner für 27,5 Millionen Euro in Richtung Everton verlassen. Vergangene Saison war er an Paris St. Germain ausgeliehen worden.

Bielefeld holt Panamaer Andrade aus Linz

Bundesligist Arminia Bielefeld hat Andrés Andrade vom österreichischen Bundesligisten Linzer ASK verpflichtet. Der Nationalspieler aus Panama wird von den Ostwestfalen mit anschließender Kaufoption ausgeliehen. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Der 22-Jährige wird allerdings erst nach den WM-Qualifikationsspielen im September nach Bielefeld kommen. „Wir freuen uns, dass wir die vakante Position, die durch den Weggang von Mike van der Hoorn in der Innenverteidigung entstanden war, mit Andrés Andrade schließen konnten“, sagte Geschäftsführer Samir Arabi.

Liverpool verlängert mit Kapitän Henderson

Der FC Liverpool hat den Vertrag mit seinem Mannschaftskapitän Jordan Henderson langfristig verlängert. Das gab der Verein von Trainer Jürgen Klopp am Dienstag bekannt. Zur genauen Länge der Vertragsdauer machte Liverpool wie üblich keine Angabe.

Der 31-jährige Henderson spielt bereits seit zehn Jahren für die Reds. In 394 Spielen erzielte der Mittelfeldspieler 30 Tore und gewann mit dem Team die englische Meisterschaft, die Champions League, den Ligapokal, den europäischen Supercup und die Club-WM.

Neuer Job für Inters Meistertrainer Conte

Der ehemalige Trainer des italienischen Meisters Inter Mailand, Antonio Conte, nimmt sich eine einjährige Auszeit und wird als TV-Experte zum Einsatz kommen. Der 52-Jährige einigte sich mit dem Pay-TV-Sender Sky Italia, die laufende Serie A zu analysieren.

„In diesem Jahr Auszeit hat Antonio Conte beschlossen, seine Trainererfahrung mit uns zu teilen, und es ist für uns ein großes Privileg“, sagte Federico Ferri, Direktor von Sky Italia, bei der Vorstellung der Sportsaison des Bezahlsenders.

Upamecano kehrt verletzt zu Bayern zurück

Dayot Upamecano (22) von Rekordmeister Bayern München wird verletzungsbedingt nicht an den WM-Qualifikationsspielen der französischen Nationalmannschaft teilnehmen. Wie der französische Verband FFF mitteilte, habe sich der 22-Jährige gegen Hertha BSC (5:0) am rechten Oberschenkel verletzt und werde am Dienstag seinem Verein wieder zur Verfügung gestellt.

Der Verteidiger war im Spiel gegen den Hauptstadtklub am Sonnabend nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden, Trainer Julian Nagelsmann sprach von „Problemen am hinteren Oberschenkel“. Für Upamecano rückt Clement Lenglet (26) vom FC Barcelona nach. Frankreich trifft am Mittwoch (20.45 Uhr) auf Bosnien und Herzegowina. Weitere Gegner bei der Fortsetzung der WM-Qualifikation sind die Ukraine (4. September) und Finnland (7. September).

Leipzig vor Verpflichtung von Barça-Talent Moriba

Die Verpflichtung von Ilaix Moriba bei Bundesligist RB Leipzig rückt Medienberichten zufolge näher. Das 18 Jahre alte Talent vom FC Barcelona solle am Dienstag kurz vor Ende des Transferfensters seine medizinischen Tests absolvieren und einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein“, sagte Mittelfeldspieler Moriba der „Bild“ bei der Ankunft in Leipzig am Montagabend. Für ihn ist eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen noch steigen kann, im Gespräch.

Die Leipziger hatten am Montag ihren Kapitän Marcel Sabitzer dem Vernehmen nach für ebenfalls etwa 15 Millionen Euro zum FC Bayern München transferiert. Zuvor waren bereits Trainer Julian Nagelsmann und Innenverteidiger Dayot Upamecano zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

Bleibt Mbappé doch in Paris?

Der von Real Madrid umworbene französische Weltmeister Kylian Mbappé bleibt möglicherweise doch bei Paris Saint-Germain. Die Verhandlungen seien am frühen Montagabend unterbrochen worden, berichtete die Sportzeitung „L'Équipe“. Real Madrid wolle nicht weiterverhandeln. Wenn sich daran nichts mehr ändere, bliebe der 22-Jährige bis zum Ende dieser Saison in Paris. Die Transferperiode endet an diesem Dienstag. Real hatte Medienberichten zufolge angeblich mehr als 180 Millionen Euro geboten.

Wie „L'Équipe“ schrieb, hätten die Vereine sich trotz mehrerer Angebot nicht einigen können. Das letzte Angebot von 170 Millionen Euro zuzüglich 10 Millionen Euro Bonus sei um 18.00 Uhr am Montagabend ausgelaufen. Von spanischer Seite habe es geheißen, man habe keine Antwort von PSG erhalten, aber mündlich ein neues Angebot von 200 Millionen Euro ins Spiel gebracht, worauf es ebenfalls kein positives Echo gegeben habe. Die Franzosen dementierten dem Bericht nach das letzte Angebot und stellten lediglich fest, die vorgelegten Konditionen für eine Trennung von Mbappé hätten bisher nicht gepasst.

Aus dem Umfeld von Real Madrid hieß es laut „L'Équipe“, höher werde man nicht gehen. Mbappé, dessen Vertrag im Juni 2022 ausläuft, spiele also die Saison in Paris, es sei denn, einer der Vereine überlege es sich bis Dienstagabend anders.

Frankfurt holt Kroaten Jakic

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat einen Tag vor Ende der Transferperiode den Kroaten Kristijan Jakic verpflichtet. Wie der Verein am Montagabend mitteilte, wird der defensive Mittelfeldspieler bis 2022 von Dinamo Zagreb ausgeliehen. Die Hessen sicherten sich zudem eine Kaufoption.

Der 24-Jährige werde die Nummer 6 tragen. „Wir gewinnen mit ihm einen Spielertyp, den wir in unserem Kader so bislang noch nicht haben“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Corona: Brasilien startet ohne England-Legionäre

Nach der Weigerung der Premier-League-Clubs, Spieler in Länder auf der roten Corona-Liste der britischen Regierung abzustellen, hat Brasilien die Vorbereitung auf die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation in Südamerika ohne die Profis von der Insel begonnen. Dies geht aus einer Mitteilung des Brasilianischen Fußballverbandes (CBF) am Montag hervor.

Demnach waren vor dem Trainingsauftakt der Seleção im Trainingszentrum des SC Corinthians 21 Spieler in São Paulo angekommen, unter ihnen die Spanien-Profis Casemiro, Éder Militão und Vinicius Jr. von Real Madrid sowie der Ex-Herthaner Matheus Cunha (Atlético Madrid).

Die spanische Profi-Liga war im Streit mit dem Weltverband FIFA sogar vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas gezogen, der französische Ligaverband kritisierte den Weltverband ebenfalls. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte Ligen und Vereine dazu aufgerufen, sich solidarisch zu verhalten und ihre Nationalspieler für die Länderspiele abzustellen.

Havelse verliert auch in Meppen

Der TSV Havelse hat auch sein sechstes Saisonspiel in der 3. Liga verloren. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl musste sich am Montagabend im Niedersachsen-Duell dem SV Meppen mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Lukas Krüger erzielte in der 74. Minute das entscheidende Tor für Meppen. Die Emsländer haben nun zehn Punkte und liegen in der Tabelle auf Rang neun. Aufsteiger Havelse ist Letzter.

Mainz leiht Unions Ingvartsen aus

Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich mit dem dänischen Nationalspieler Marcus Ingvartsen verstärkt. Der 25 Jahre alte Offensivspieler wechselt auf Leihbasis von Union Berlin bis zum Saisonende zu den Rheinhessen. Darüber hinaus vereinbarten die Vereine eine Kaufoption.

Ingvartsen, der für die WM-Qualifikationsspiele gegen Schottland, die Färöer und Israel in den dänischen Kader berufen wurde, erzielte in 68 Spielen für Union neun Tore und steuerte elf Torvorlagen bei. Ingvartsen hatte Berlin gebeten, nach Mainz wechseln zu können.

„Marcus hat in den vergangenen Jahren konstant seine Qualität in der Bundesliga unter Beweis gestellt – allerdings auf einer anderen Position, als wir für ihn im Sinn haben: Wir werden ihn in Mainz als Stürmer einsetzen“, sagte Trainer Bo Svensson.