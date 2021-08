HSV: Warum Sternberg trotz Niederlage "Man of the Match" wurde

Dritte Liga Warum ein Ex-HSVer trotz Niederlage "Man of the Match" wurde

Halle/Hamburg. Aufatmen bei Eintracht Braunschweig, aber vor allem auch bei einem ehemaligen HSV-Spieler – und das trotz Niederlage: Während der Absteiger aus Niedersachsen mit einem 2:0 (1:0) beim Halleschen FC am Montagabend die ersten Tore und Punkte in der Dritten Liga bejubelte, kam es beim unterlegenen Gastgeber zu einem kleinen Drama.

Kurz vor der Halbzeit ging Halles Janek Sternberg zu Boden, nachdem er in einem Luft-Zweikampf mit Braunschweigs Danilo Wiebe einen Ellenbogen ins Gesicht abbekommen hatte. Sternberg robbte sich stark blutend noch selbst ins Seitenaus, ehe der Ex-HSVer (2007 bis 2013) dort behandelt werden konnte.

Zum Wiederanpfiff stand der tapfere Verteidiger mit dickem Pflaster unter dem rechten Auge dann sogar wieder auf dem Platz, wo er die Heimpleite aber auch nicht mehr verhindern konnte. „Eigentlich ist alles taub. Es sind drei Cuts", berichtete der 28-Jährige blutverschmiert über seine Wunden, die in der Pause vom Mannschaftsarzt genäht wurden.

Ex-HSVer Sternberg beißt sich gegen Braunschweig durch

Ex-HSVer Sternberg wird "Man of the Match"

Sternbergs Durchhaltevermögen („Die Nase ist voller Pfropfen“) war für den übertragenden Sender MagentaTV schließlich Grund genug, den gebürtigen Bad Segeberger ungeachtet des verlorenen Spiels hinterher zum "Man of the Match" zu küren. Damit gingen die Braunschweiger Torschützen zumindest in dieser Kategorie leer aus.

Am Ende biss sich Janek Sternberg durch, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Foto: Imago/Eibner

Dies war Luc Ihorst (42./Elfmeter) und Jannis Nikolaou (83.) aber ebenso egal wie ihrem erleichterten Trainer. „Die Jungs arbeiten schon seit Wochen gut. Da hat schon gegen den HSV im Pokal nicht viel gefehlt. Deshalb sind wir glücklich, dass wir heute den Sieg mitnehmen können“, sagte Michael Schiele angesichts der ersten drei Punkte in dieser Saison.