Neue Spielzeit: Fußball-Amateure hoffen auf eine komplette Saison

Hamburg. Am heutigen Freitagabend startet die dritte Punktspielsaison im Hamburger Amateurfußball in der Pandemie. Zur Eröffnung treffen in der Oberliga in Staffel 1 Concordia und der Meiendorfer SV (20.15 Uhr, Walddörferstraße 247) und in Staffel 2 der SC Victoria und der HEBC (19 Uhr, Lokstedter Steindamm 87) aufeinander. Victoria und Regionalliga-Aufstiegsanwärter Concordia gelten als Staffelfavoriten.

Zuletzt gab es viel Unzufriedenheit, mehrere Vereine kritisierten, Staffel 1 sei wesentlich stärker besetzt als Staffel 2. „Wir haben die Einteilung nach regionalen Gesichtspunkten vorgenommen. Hätte man die Staffeln nach der Wertung der Leistungen der vergangenen fünf Jahre besetzt, wäre fast die identische Einteilung herausgekommen“, sagte Frank Flatau, Spielausschussvorsitzender des Hamburger Fußball-Verbandes.

Staffeln wurden bis in die Kreisligen hinunter mehrfach aufgesplittet

Thema der Saison wird nach zwei abgebrochenen Spielzeiten Corona bleiben. Die Staffeln wurden bis in die Kreisligen hinunter mehrfach aufgesplittet. Nach Hin- und Rückrunde wird eine Meister- und eine Abstiegsrunde gespielt. „Ich bin Optimist und hoffe, wir können die Saison durchspielen. Wir spielen draußen, haben eine hohe Impfquote unter den Amateurfußballern. Das macht mich zuversichtlich“, sagt Flatau.

Unterschiedliche Regeln gelten für die Fans. Je nach Abstimmung mit dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt. Während von der Oberliga abwärts nur bei wenigen Clubs für Zuschauer die „3G-Regelung“ (geimpft, genesen oder getestet) gilt, sieht das in der vom Norddeutschen Fußball-Verband geführten Regionalliga Nord anders aus.

Bei Altona 93, dem FC Teutonia 05 und dem HSV II kommen Fans nur mit „3G“ ins Stadion. Paradox: Victoria spielt heute ohne „3G“ an der Hoheluft. Zwei Tage später empfängt Teutonia an selber Stelle den Heider SV mit „3G“. 650 Zuschauer dürfen beide Clubs zulassen.