Der Fußball-Ticker am Montag, den 9. August 2021:

Hunderte Fans erwarten Lionel Messi am Pariser Flughafen

Paris bereitet sich auf die Ankunft von Lionel Messi vor. Bereits am Sonntagabend warteten Hunderte skandierender Fans vor dem Flughafen Le Bourget, wie ein Video zeigt, das die Zeitung „Le Parisiens“ in sozialen Netzwerken veröffentlichte. „Er wurde am Sonntagabend wenige Stunden nach seinem Abschied vom FC Barcelona erwartet, Lionel Messi kam aber nicht“, hieß es dort. Messi solle nun an diesem Montag ankommen, um seinen Vertrag mit Paris Saint-Germain zu unterschreiben.

Der 34 Jahre alte Argentinier hatte bei seiner emotionalen Pressekonferenz am Sonntag auf dem Gelände seines Herzensclubs PSG als eine Möglichkeit bezeichnet. Er musste Barcelona wider Willen nach 21 Jahren verlassen, weil der mit rund 490 Millionen Euro verschuldete Club die Regeln des Financial Fair Play der spanischen Liga bei einer Weiterbeschäftigung nicht hätte einhalten können.

Die Unterschrift stehe „unmittelbar“ bevor, schrieb der Sender RMC Sport auf seiner Homepage und überlegte schon, wann der sechsmalige Weltfußballer sein Debüt im Dress von PSG geben könnte, dann unter anderen zusammen mit seinem ehemaligen Barça-Teamkollegen Neymar. Alles deute darauf hin, dass das nicht vor September passieren werde, meinte RMC Sport, nachdem Messi zuletzt nach dem Gewinn der Copa América mit Argentinien in Miami und auf Ibiza mit seiner Familie Urlaub gemacht hatte.

Dzeko soll bei Inter Mailand Lukaku ersetzen

Italiens Meister Inter Mailand hat will offenbar den früheren Wolfsburger Edin Dzeko von der AS Rom als Ersatz für Torjäger Romelu Lukaku verpflichten, der voraussichtlich für 115 Millionen Euro zu Champions-League-Sieger FC Chelsea mit Teammanager Thomas Tuchel wechseln soll. Dem Bosnier Dzeko winkt in Mailand ein Zweijahresvertrag, und er soll per annum fünf Millionen Euro plus Boni kassieren. Das berichtet die „Gazzetta dello Sport“.

Der 35-Jährige, der seit 2015 bei der Roma unter Vertrag steht, wird in Kürze in Mailand zu den medizinischen Untersuchungen erwartet. Inter will Dzekos Transfer mit der Ablösesumme für Lukaku finanzieren. Der Wechsel des belgischen Nationalstürmers nach London soll unmittelbar bevorstehen.

Bundesligachef Seifert appelliert an Eigenverantwortung

Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), hat den Profis und den Clubs vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison noch einmal eindringlich ins Gewissen geredet. Mit Blick auf die Corona-Pandemie appellierte Seifert in einem Rundschreiben, aus dem der „Kicker“ am Montag zitiert, erneut an die Eigenverantwortung aller Verantwortlichen, um den Ligabetrieb nicht zu gefährden.

„Es steht jedem frei, sich nicht impfen zu lassen – dann muss damit aber auch die Verpflichtung einhergehen, dafür Sorge zu tragen, dass man sich möglichst nicht mit dem Coronavirus infiziert“, heißt es laut „Kicker“ in dem Schreiben. Es sollte, so Seifert weiter, „im gemeinsamen Interesse liegen, die Leistungsfähigkeit der Clubs als Arbeitgeber nicht zu gefährden und (…) negativem Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb im Sinne der Solidargemeinschaft vorzubeugen.“

Diesbezüglich bittet der DFL-Chef „vor allem innerhalb Ihres Clubs, weiterhin den intensiven Dialog insbesondere mit Ihren Spielern zu suchen, ob und wie mit den pandemiebedingten Herausforderungen umzugehen ist“.

Reyna kann Ex-BVB-Kollege Sancho nicht genug danken

Borussia Dortmunds Offensivspieler Giovanni Reyna hat seinem ehemaligen Mannschaftskollegen Jadon Sancho eine emotionale Botschaft geschickt. „Ich kann ihm nicht genug dafür danken, was er für mich getan hat, seit wir uns kennen“, sagte der 18-jährige Reyna im „Kicker“-Interview über den drei Jahre älteren englischen Nationalspieler Sancho.

„Er hat mir vom ersten Tag an gesagt, dass ich mich jederzeit melden kann, falls ich ein Problem haben sollte. Und auch sportlich hat er mir geholfen, indem er mir vermittelt hat, an mich zu glauben, selbstbewusst zu sein und das auch auszustrahlen, egal wie jung ich sei“, sagte Reyna. „Man kann nur ein guter Sportler sein, wenn man an sich glaubt. Er hat mir das vorgelebt. An ihm konnte ich mich orientieren“, meinte der US-Auswahlspieler.

Reyna hat nach dem Weggang Sanchos zu Manchester United dessen Rückennummer 7 übernommen: „Er hat bereits in der vergangenen Saison ab und an mit mir darüber gesprochen. Er meinte, wenn er den Verein verlasse sollte, dann solle ich seine Nummer tragen.“

Nach Corona: Alaba debütiert für Real Madrid

Der ehemalige Bayern-Profi David Alaba hat sein erstes Spiel für seinen neuen Club Real Madrid absolviert. Der österreichische Nationalspieler kam am Sonntag beim 0:0 im Testspiel gegen den AC Mailand in Klagenfurt die ersten 45 Minuten zum Einsatz.

„Sicherlich wird es noch ein paar Tage und Wochen dauern, bis ich mich hundertprozentig einfüge, aber es hat sich schon sehr gut angefühlt“, sagte Alaba im Interview des ORF-Fernsehens. „Ich hatte jetzt nicht die Schwierigkeiten, mich einzufügen. Es macht wirklich jeden Tag sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten und zu versuchen, erfolgreich zu sein.“ Alaba war nach einer Corona-Infektion erst vor wenigen Tagen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war.

Sat.1 will mit Bundesliga Gewinn machen

Sat.1 möchte mit seinen neuen Rechten für die Bundesliga Geld verdienen. „Natürlich wollen wir unser Rechtepaket refinanzieren“, sagte Sportchef Alexander Rösner der Deutschen Presse-Agentur vor dem ersten Erstligaspiel des Senders am Freitag. „Unser Fußballabend geht in der Regel von 19.00 Uhr bis Mitternacht, das bietet uns zusätzliche Erlösmöglichkeiten.“ Die Refinanzierbarkeit von teuren Fußballrechten gilt für Privatsender als schwierig, da es gerade bei Liveübertragungen nur wenig Zeit für Werbung gibt.

Sat.1 hat sich bei der Auktion der Deutschen Fußball-Liga ein Paket mit insgesamt neun Livespielen gesichert, darunter drei Erstligapartien. Das kostet nach Angaben des Fachmagazins „Sponsors“ 32 Millionen Euro pro Saison. Sender und Liga wollen sich dazu nicht äußern.

Der Privatsender löst das ZDF ab, das zuletzt die wenigen Erstliga-Spiele im Free-TV zeigen durfte. Für Sat.1 ist es ein Bundesliga-Comeback nach 18 Jahren. 2003 gab es die letzte Ausgabe von „ran“ mit der Erstliga-Zusammenfassung. Die Show galt wegen der hohen Rechtekosten als nicht rentabel.