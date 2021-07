Piotr Trochowski beendet seine Karriere

Schicke Teutonia-Treffer

Hamburg. Viele hübsche Tore erzielte Regionalligist FC Teutonia 05 beim 6:2-Testspielsieg bei Oberligist SC Victoria. Moritz Grosche traf volley aus 25 Metern nach einer Faustabwehr des Victoria-Keepers Hendrik Rabe zum 2:2 (31.), George Kelbel überlupfte den bedauernswerten Rabe fast von der Mittellinie zum 3:2 (48.), und Mats Facklam nickte einen langen Einwurf vom Fünfer per Hinterkopf aus dem Stand zum 4:2 in die lange Ecke (52.).

„Die Offensive hat viel mit individueller Klasse zu tun. Da sollen meine Jungs ihre Kreativität ausleben. Wichtiger ist mir, dass wir hinten besser stehen. Die Defensive gewinnt nachher Meisterschaften. Ich will Spektakel, gewinne aber lieber 1:0 als 5:4“, verwies Teutonias Trainer Dietmar Hirsch auf die noch anstehende Arbeit. Die wunden Punkte in Teutonias Defensive hatte in der ersten Halbzeit Rückkehrer Nick Scharkowski mit zwei Treffern aufgedeckt (19./23.).

Besonders das zweite Tor des 29-Jährigen, ein Schlenzer in den Winkel nach einem Beinschuss gegen Teutonia-Verteidiger Marcus Coffie, war herausragend. In der Saison 2017/18 hatte Scharkowski bereits für Victoria gespielt. In 34 Partien erzielte er damals 36 Treffer und bereitete zwölf weitere vor. „Wir messen Nick nicht an einer damaligen Quote“, stellte Victorias Trainer Marius Ebbers sogleich klar. „Wenn er spielt, was er kann, und wir ihn gut einsetzen, wird er sowieso seine Tore schießen.“

Marschall moniert Einstellung

Überhaupt nicht einverstanden mit der Vorstellung seiner Mannschaft war Hamm Uniteds Trainer Sidnei Marschall nach dem 3:5 am Sonntagmorgen beim Oberligakonkurrenten HEBC. „Der HEBC hatte einen Tag zuvor am Sonnabend bereits ein Testspiel bestritten. Das hat man überhaupt nicht gesehen. Die waren heiß, wir nicht“, sagte Marschall. „Das macht mich schon etwas sauer, aber bis zum Saisonstart haben wir ja noch etwas Zeit. Doch jetzt muss ich mit der Mannschaft mal Klartext reden.“

HEBC-Trainer Özden Kocadal war hingegen mit den zwei Siegen am Wochenende – am Sonnabend siegte sein Team mit 2:1 bei Landesligist SC Victoria II – nur teilweise zufrieden: „Gegen Victoria waren wir zu fahrig und zu nachlässig. Gegen Hamm United stimmten die Mentalität und die Konzentration. Und unsere Spielprinzipien haben funktioniert.“

Trochowski hört auf

Piotr „Troche“ Trochowski (37) hat seine Karriere endgültig beendet. Der frühere Bundesligaspieler des HSV (2005 bis 2011) und Ex-Nationalspieler (35 Länderspiele) hatte sein Comeback am 14. Februar 2020 gegeben und zum 3:1-Sieg im Oberligaspiel bei TuS Osdorf einen Treffer beigesteuert. Wegen anhaltender Knieprobleme hört Trochowski nach vier Einsätzen für den HSV III nun endgültig auf.

„Ich habe totales Verständnis dafür. Es ist natürlich schade für uns. Mit Troche bricht uns eine Säule weg, und er ist auch einfach menschlich und fußballerisch ein super Typ“, sagte HSV III-Coach Marcus Rabenhorst. Immerhin bleibt Ex-HSV-e.V.-Präsident Marcell Jansen (35) bei seiner Zusage für diese Saison. „Cello macht weiter“, so Rabenhorst. „Das steht außer Frage.“

Remis für Altona

Regionalligist Altona 93 hat in einem Testspiel beim niedersächsischen Oberligisten Heeslinger SC 1:1 gespielt. Den Treffer für Altona zum Ausgleich erzielte Piet Verbeck in der Nachspielzeit.

