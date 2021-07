Tennis in Hamburg: Report über Angebot, Kosten, Qualität

Die Sportart ist großer Gewinner der Corona-Pandemie. Künftig soll auch im Winter im Freien gespielt werden. Der Abendblatt-Report.

Hamburg. Jürgen Hitsch ist immer noch erstaunt, wenn er auf die Mitgliederentwicklung in seiner Tennisabteilung blickt. Die hat sich in den vergangenen 14 Monaten mehr als verdoppelt, rund 250 sind es jetzt. „Dabei haben wir gerade mal drei Plätze aus Weich-Bitumen an der Hagenbeckstraße“, sagt der Geschäftsführer des SV Grün-Weiß Eimsbüttel (3000 Mitglieder), „aber wir können uns vor weiteren Anfragen kaum retten.“

Hitsch arbeitet deshalb seit Monaten an Expansionsplänen, um die Spiel- und Kursangebote seines Clubs nachhaltig zu erweitern. Im Herbst möchte er Vollzug melden können.

Viele Hamburger Tennis-Vereine haben Aufnahmestopp erlassen

Die bislang letzte Bestandserhebung des Hamburger Tennisverbandes vom Oktober 2020 sagt zwar noch etwas anderes aus, demnach hat sich die Mitgliederzahl in den 43 eigenständigen Tennisclubs und den 41 Tennisabteilungen der Sportvereine gegenüber 2019 um 570 Personen auf 29.068 leicht verringert, doch gefühlt stellt sich die Situation in diesem Jahr etwas anders dar. Viele Vereine haben einen Aufnahmestopp erlassen, auf ihren Wartelisten hoffen oft mehr als 50, 60 Personen auf eine baldige Mitgliedschaft.

Beim Eimsbütteler TV zum Beispiel, dessen Spielbetrieb auf der Tennisanlage am Lokstedter Steindamm wegen des Baus des ETV-Sportzentrums bis mindestens Mai 2022 stark eingeschränkt bleibt, lassen sich die Beitrittswilligen auch von den aktuellen Rahmenbedingungen nicht abschrecken. „Wir haben 2021 den größten Mitgliederzuwachs der vergangenen Jahre zu verzeichnen“, sagt ETV-Cheftrainer Michael Hirsack.

Tennis ist Gewinner der Corona-Pandemie

Tennis ist einer der Gewinner der Pandemie. Während die Hamburger Vereine und Studios im Bereich Fitness zuletzt bis zu 20 Prozent Austritte beklagten, verläuft die Entwicklung im Tennis umgekehrt.

Die Sportart konnte als eine der wenigen vor und während des zweiten Lockdowns zumindest im Freien betrieben werden, in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sogar in der Halle. Das war in Hamburg aus unverständlichen Gründen untersagt; selbst Ehepaare, die sich im Alltag näherkommen sollten als auf dem Tenniscourt, durften nicht gemeinsam spielen.

Viele Vereine verlängerten daher ihre Freiluftsaison, die gewöhnlich Mitte Oktober endet, bis in die Wintermonate. Erst der Frost stoppte Aufschlag und Return.

Freiluft-Tennis-Saison verlängert sich auf zehn Monate

Künftig könnten auch diese Temperaturgrenzen wegfallen, nicht nur wegen des Klimawandels. Die Tendenz geht zu roten, wetterfesten Kunststoffplätzen, die das ganze Jahr über bespielbar sind, für die Mitglieder die Saison von sechs auf mindestens zehn Monate verlängern und die Engpässe bei den Hallenzeiten abbauen.

Einige Vereine wie Este 06/07 haben damit bereits gute Erfahrungen gemacht. Beim ETV soll nach dem Umbau der Anlage mittelfristig die Hälfte der dann zwölf Plätze aus einem stark strapazierbaren Untergrund bestehen, der auch Kälteeinbrüchen trotzt.

Tennis Force ES heißt der Belag. Das ist momentan der Plan. Die Courts sind in der Anschaffung und Erstellung teurer, in der Wartung aber günstiger und weniger aufwendig. Auch kann auf ihnen pro­blemlos Rollstuhltennis gespielt werden, zudem andere Sportarten, etwa Handball oder Basketball. Das wäre vor allem für Mehrspartenvereine interessant.

Tennis - ein Sport für das ganze Leben

Tennis ist ein Lifetimesport. Die Ersten greifen schon im Alter von drei, vier Jahren – auf Wunsch ihrer ehrgeizigen Eltern – zum Schläger, aber auch mit 80 Jahren stehen viele noch auf dem Platz, meist dann im Doppel.

Ärzte empfehlen den über 60-Jährigen eine sportmedizinische Untersuchung. Die körperlichen Belastungen sind über die Dauer eines Matches nicht gleichmäßig verteilt wie etwa beim Joggen, plötzliche schnelle Schritte zum Ball können das Herz-Kreislauf-System herausfordern.

880 Tennisplätze gibt es in Hamburg (Stand Oktober 2020), 690 im Freien, 190 in der Halle, dazu drei Courts für Beach-Tennis. Von den 84 Vereinen haben zehn weniger als 100 Mitglieder, fünf mehr als 1000, der größte ist der Club an der Alster an der Harvestehuder Hallerstraße mit rund 2000 Tennisspielerinnen und Tennisspielern.

Auf der vor zwei Jahren für insgesamt zwölf Millionen Euro renovierten Anlage finden seit fast 100 Jahren internationale Turniere statt, die Besten der Welt schlugen stets auch am Rothenbaum auf.

Tennissport ist nicht günstig

Tennis ist im Gesamtpaket nicht ganz billig. Der Jahresbeitrag in den Vereinen beträgt zwischen 250 und 500 Euro, in den städtischen Randgebieten kann es weniger sein, einige Clubs bieten auch Schnuppermitgliedschaften an, wenn Aufnahmekapazitäten vorhanden sind.

Ein guter, haltbarer Schläger kostet mindestens 100 Euro, die Preise sind nach oben offen. ETV-Cheftrainer Michael Hirsack empfiehlt die Beratung in einem Fachgeschäft, „und es muss ja nicht immer die neueste Fabrikation sein, Auslaufmodelle tun es auch“. Die Hersteller bringen etwa alle zwei Jahre neue Schläger heraus, „viele unterscheiden sich von den alten dabei oft nur in der Lackierung“, sagt Hirsack.

Bestimmte Tennisbälle im Hamburger Punktspielbetrieb vorgeschrieben

Bei der Kleidung ist Tennis heute nicht mehr der vornehme weiße (Elite-)Sport, der er noch im 20. Jahrhundert war. Niemand stößt sich mehr an einem normalen, bunten Dress. Tennisschuhe gibt es für 50 bis 80 Euro, für die Halle, speziell für Teppichböden, sind bestimmte Schuhsohlenprofile nötig und werden verlangt.

Der Preis für eine Dose mit vier Bällen beträgt 4 bis 8 Euro. Im Hamburger Punktspielbetrieb sind allerdings Bälle einer bestimmten Marke vorgeschrieben, die kosten dann im Viererpack schon bis zu 13 Euro. Am Spielbetrieb nehmen in diesem Sommer 1292 Mannschaften teil, 831 bei den Erwachsenen und 461 Jugendteams.

Tennis in Hamburg: 85 Vereine mit 880 Plätzen, davon 190 in Hallen

TG Bergstedt-Wensenbalken im SV Bergstedt,Volksdorfer Damm 220, 22395 Hamburg; 13 Freiplätze, 4 Hallenplätze. HTC Blumenau, Wendlohstieg 10, 22459 Hamburg; 8 Freiplätze, 2 Hallenplätze. Bramfelder SV, Haldeshofer Straße 104, 22179 Hamburg; 4 Plätze. TSV DuWo 08, Sthamerstraße 30, 22397 Hamburg; 12 Freiplätze, 3 Hallenplätze. TC Eichenhof v. 1980, Puckaffer Weg 18 22397 Hamburg; 4 Freiplätze, 5 Hallenplätze. Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel von 1901, Hagenbeckstraße 124, 22527 Hamburg; 10 Freiplätze, 3 Hallenplätze. THC am Forsthof, Borchertring 42, 22309 Hamburg; 6 Freiplätze, 2 Hallenplätze. TC Groß-Borstel, Paeplowweg 6, 22453 Hamburg; 6 Freiplätze, 2 Hallenplätze. Hamburger SV, Ulzburger Straße 94, 22850 Norderstedt; 7 Freiplätze, 3 Hallenplätze. Harvestehuder THC, Barmbeker Straße 106, 22303 Hamburg; 17 Freiplätze, 3 Hallenplätze. THC von Horn und Hamm im Stadtpark, Saarlandstraße 69, 22303 Hamburg; 14 Freiplätze. Pro Tennis Hamburg, Glashütter Landstraße 43, 22339 Hamburg; 9 Freiplätze, 3 Hallenplätze. SC Alstertal-Langenhorn, Beckermannweg 25, 22419 Hamburg; 8 Freiplätze, 3 Hallenplätze. TC Langenhorn, Beim Schäferhof, 22415 Hamburg; 7 Freiplätze, 2 Hallenplätze. Lemsahler SV, Eichelhäherkamp 3, 22397 Hamburg; 4 Freiplätze. Niendorfer TSV, Sachsenweg 78, 22455 Hamburg; 12 Freiplätze, 5 Hallenplätze. SC Poppenbüttel, Kramer-Kray-Weg 1, 22399 Hamburg; 9 Freiplätze, 3 Hallenplätze. TSV Sasel, Schönsbergredder 62, 22395 Hamburg; 8 Freiplätze, 3 Hallenplätze. SC Sperber, Heubergredder 36-38, 22297 Hamburg; 5 Freiplätze, 2 Hallenplätze. TG Alstertal, Friedrich-Kirsten-Straße 35, 22391 Hamburg; 5 Freiplätze, 1 Hallenplatz. Tennis Club Racket Inn, Königskinderweg 200, 22457 Hamburg; 12 Freiplätze, 4 Hallenplätze. Uhlenhorster Hockey-Club, Wesselblek 8, 22339 Hamburg; 18 Freiplätze,

6 Hallenplätze. T. C. Aspria, Rehagen, 22339 Hamburg; 6 Freiplätze, 4 Hallenplätze. TSG Bergedorf, Am Petersilienberg 19, 21465 Wentorf; 7 Freiplätze, 3 Hallenplätze. Tus Berne Tennisabteilung, Alter Berner Weg 136, 22393 Hamburg; 7 Freiplätze. TC Blau Weiß Lohbrügge, Moosberg 2, 21033 Hamburg; 8 Freiplätze, 3 Hallenplätze. SC Condor, Berner Heerweg 199, 22159 Hamburg; 9 Freiplätze, 2 Hallenplätze. TG Elbe-Bille, Reitbrooker Hinterdeich 216, 21037 Hamburg; 5 Freiplätze. Farmsener TV, Tegelweg 91, 22159 Hamburg; 8 Freiplätze, 2 Hallenplätze. TV Gut Heil Billstedt, Koolbargenredder 31, 22117 Hamburg; 10 Freiplätze, 3 Hallenplätze. HT 16 Hammer Park, Hammer Steindamm 133, 20535 Hamburg; 3 Freiplätze. HT 16 Öjendorf, Koolbargenredder 31, 22117 Hamburg, keine eigenen Plätze. TSV Hohenhorst, Grunewaldstraße 62, 22149 Hamburg; 6 Freiplätze. Tennis Park Witthöft, Holsteiner Tor 2, 22043 Hamburg; 10 Freiplätze, 4 Hallenplätze. Klipper THC, Eckerkamp 38, 22391 Hamburg; 12 Freiplätze, 3 Hallenplätze. Marienthaler THC, Bei den Tennisplätzen 65, 22119 Hamburg; 9 Freiplätze, 2 Hallenplätze. TV Ostende, Hulbepark 21, 21029 Hamburg; 6 Freiplätze, 2 Hallenplätze. Rahlstedter HTC, Liliencronstraße 47, 22149 Hamburg; 7 Freiplätze, 3 Hallenplätze. AMTV Hamburg, Stapelfelder Straße 145, 22143 Hamburg; 4 Freiplätze. SV St. Georg und SG HT 16, Hammer Steindamm 69, 29535 Hamburg;

8 Freiplätze, 9 Hallenplätze. TTK Sachsenwald, Am Tonteich 33, 21521 Wentorf; 9 Frei-, 3 Hallenplätze. TuS Hamburg, Von-Graffen-Straße 10, 20537 Hamburg; 5 Freiplätze. Walddörfer Sportverein v. 1924, Meiendorfer Mühlenweg 35, 2293 Hamburg; 6 Freiplätze, 2 Hallenplätze. Walddörfer THC, Farmsener Landstraße 19, 22359 Hamburg; 6 Freiplätze, 2 Hallenplätze. Wandsbeker TSV Concordia von 1881, Bekkamp 52, 22045 Hamburg;

9 Freiplätze, 2 Hallenplätze. TSV Wandsetal, Walddörfer Straße 247, 22047 Hamburg; 4 Freiplätze. Sportpark Öjendorf, Koolbargenredder 31-33, 22117 Hamburg; 5 Freiplätze, 3 Hallenplätze. Buxtehuder TC Rot-Weiß, An der Rennbahn 2, 21614 Buxtehude; 8 Freiplätze, 4 Hallenplätze. Spielvereinigung Este 06/70, Arp-Schnitger-Stieg, 21129 Hamburg; 5 Freiplätze, 3 Hallenplätze. TuS Finkenwerder, Hein-Saß-Weg 43, 21129 Hamburg; 7 Freiplätze, 3 Hallenplätze. TV Fischbek, Ohrnsweg 50a, 21149 Hamburg; 6 Freiplätze, 2 Hallenplätze. SV Grün-Weiss Harburg, Rosenkäferweg 2, 21077 Hamburg; 8 Freiplätze, 2 Hallenplätze. Harburger SC, Hölscherweg 3, 21077 Hamburg; 6 Freiplätze, 3 Hallenplätze. Harburger TuHC in TS Harburg, Vahrenwinkel 21, 21075 Hamburg; 6 Freiplätze. Harburger Turnerbund v. 1865, Vahrenwinkel 28, 21075 Hamburg; 9 Freiplätze, 2 Hallenplätze. Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft von 1911, Cuxhavener Straße, 21149 Hamburg; 6 Freiplätze, 2 Hallenplätze. TG Heimfeld, Am Waldschlösschen 1, 21075 Hamburg; 7 Freiplätze, 2 Hallenplätze. SV Wilhelmsburg von 1888, Karl-Arnold-Ring 15a, 21109 Hamburg; 6 Freiplätze, 3 Hallenplätze. TC Langenbektal, Am Frankenberg 60, 21077 Hamburg; 6 Freiplätze, 3 Hallenplätze. Neugrabener TC, Geutensweg 25, 21149 Hamburg; 7 Freiplätze. TSC Viktoria-Wilhelmsburg, Harburger Chaussee 133, 20539 Hamburg; 5 Freiplätze. TC Wilstorf, Rosentreppe, 21079 Hamburg; 2 Freiplätze. TSV Over-Bullenhausen, Oversand 2, 21217 Seevetal; 4 Freiplätze. THC Altona-Bahrenfeld, Blomkamp 156, 22607 Hamburg; 8 Freiplätze, 3 Hallenplätze. Spielvereinigung Blankenese von 1903, Eichengrund 25, 22589 Hamburg; 12 Freiplätze, 3 Hallenplätze. TC Blankenese, Elbchaussee 477, 22587 Hamburg; 4 Freiplätze, 2 Hallenplätze. Der Club an der Alster, Hallerstraße 91, 20149 Hamburg; 12 Freiplätze, 3 Hallenplätze. ETV Eimsbüttel, Lokstedter Steindamm 77, 22529 Hamburg; 11 Freiplätze (zurzeit 7), 3 Hallenplätze; dazu bis Mai 2022 noch 4 gemietete Plätze an der Wendenstraße. TC Rolandsmühle im SV Eidelstedt, Bernadottestraße 55, 22763 Hamburg;

6 Freiplätze, 3 Hallenplätze. Tennisclub Ellerbek, Dubenhorst 7, 25474 Ellerbek; 6 Freiplätze, 3 Hallenplätze. SV Blau-Weiß-Rot, Hagenbeckstraße 132, 22527 Hamburg; 7 Freiplätze. Großflottbeker THG, Otto-Ernst-Straße 32, 22605 Hamburg; 10 Freiplätze, 3 Hallenplätze. CSV Halstenbek-Rellingen, Thesdorfer Weg 20, 25469 Halstenbek; 13 Freiplätze, 5 Hallenplätze. Hamburger Polo Club, Jenischstraße 26, 22609 Hamburg; 7 Freiplätze, 5 Hallenplätze. SV Lurup, Swatten Weg 132f, 22547 Hamburg; 3 Freiplätze. Othmarscher TC, Othmarscher Kirchenweg 103, 22763 Hamburg; 5 Freiplätze, 2 Hallenplätze. Pöseldorfer Club THK, Wendenstraße 120 (Anlage Hamburger Betriebssportverband), 20357 Hamburg; 18 Freiplätze, 3 Hallenplätze. Rissen THCC, Marschweg 75, 22559 Hamburg; 9 Freiplätze, 4 Hallenplätze. Rot-Gelb Hamburg, Hemmingstedter Weg 140, 22609 Hamburg; 11 Freiplätze, 3 Hallenplätze. Schenefelder TCSC, Holtkamp 102, 22869 Schenefeld; 10 Freiplätze, 3 Hallenplätze. SC Union 03, Waidmannstraße 17, 22769 Hamburg; 6 Freiplätze, 3 Hallenplätze. SC Victoria Hamburg, Lokstedter Steindamm 72, 22769 Hamburg; 9 Freiplätze, 6 Hallenplätze. TC Vier Jahreszeiten, Windmühlenweg 55, 22607 Hamburg; 9 Freiplätze, 2 Hallenplätze. TC Wedel, Klintkamp 6, 22880 Wedel; 9 Freiplätze, 2 Hallenplätze. Winterhude-Eppendorfer Turnverein von 1880, Erikastraße 196, 20251 Hamburg; 5 Freiplätze, 2 Hallenplätze.