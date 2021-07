Tennis: Felix Auger-Aliassime sagt seinen Start in Hamburg ab

Hamburg. Während die Damen an diesem Wochenende um den Titel bei den Hamburg European Open kämpfen, steht für die Herren die Qualifikation für das Hauptfeld an, das am Montag startet. 16 Spieler rangeln um vier freie Plätze. Nicht darunter ist der Hamburger Marvin Möller (22). Der Weltranglisten-613. hätte von Turnierdirektorin Sandra Reichel eine Wildcard erhalten, spielt aktuell aber noch beim Challengerturnier in Braunschweig.

Unterdessen gab es für das Hauptfeld, das am Sonnabend um 11.30 Uhr ausgelost wird, noch eine prominente Absage. Der Kanadier Felix Auger-Aliassime (20/Nr. 19), der am Montag dieser Woche in Wimbledon den Hamburger Alexander Zverev (24) im Achtelfinale ausgeschaltet hatte und dann im Viertelfinale am italienischen Finalteilnehmer Matteo Berrettini gescheitert war, zog seine Meldung zurück.

French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas topgesetzt

Topgesetzt ist der griechische French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas (22/Nr. 4), der im vergangenen Jahr bei seiner Hamburg-Premiere erst im Endspiel vom Russen Andrej Rubljow bezwungen wurde. Mit dem Spanier Pablo Carreno Busta (29/Nr. 13) ist ein weiterer Top-20-Spieler dabei.

Den direkten Cut schafften mit Jan-Lennard Struff (31/Warstein/Nr. 45) und Dominik Koepfer (27/Furtwangen/Nr. 62) zwei Deutsche. Die Wildcards gingen am Freitag an Routinier Philipp Kohlschreiber (37/Augsburg/Nr. 115), den Kempener Daniel Altmaier (22/Nr. 166) und das für Spanien startende Ex-Toptalent Nicola Kuhn (21/Nr. 255), das bis 2015 für Deutschland antrat.

( bj )