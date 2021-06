Angelt sich Leverkusen einen Startelfspieler von Löw?

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 16. Juni 2021:

VfB holt Mainzer Müller als Kobel-Ersatz

Stuttgart ist auf der Suche nach einem Ersatz für den nach Dortmund abgewanderten Torhüter Gregor Kobel fündig geworden. Die Schwaben nahmen wie erwartet den früheren U-21-Nationaltorwart Florian Müller von Ligarivale 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Der 23-Jährige unterschreibt beim VfB bis 2025 und bekommt das Trikot mit der Nummer 1.

Hannover holt Kerk aus Osnabrück

Zweitligist Hannover 96 hat Mittelfeldspieler Sebastian Kerk vom VfL Osnabrück verpflichtet. Der 27-Jährige erhält bei 96 einen Zweijahresvertrag. Zu den Transfermodalitäten vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Kerks Vertrag in Osnabrück lief noch bis Sommer 2022. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm zehn Tore und zehn Assists beim Zweitliga-Absteiger.

VfB: Gonzalez vor Wechsel nach England?

Der argentinische Nationalspieler Nicolas Gonzalez soll kurz vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Brighton & Hove Albion in England stehen. Wie „The Guardian“ meldet, bietet der Premier-League-Club angeblich 25 Millionen britische Pfund (rund 29 Millionen Euro) für den Stürmer. Schon während der vergangenen Saison war Brightons Interesse an Gonzalez bekannt geworden. Allerdings soll neben dem Tabellen-16. der vergangenen Saison auch der AC Florenz an einer Verpflichtung des 23-Jährigen interessiert sein.

Leverkusen an Ginter-Transfer interessiert

Bayer Leverkusen soll laut der „Sport Bild“ eine Verpflichtung von Nationalspieler Matthias Ginter erwägen. Der Bundesligist beschäftige sich „intensiv“ mit dem Verteidiger, berichtet die Zeitschrift. Der 27 Jahre alte Stammspieler der deutschen Nationalelf steht noch bis 2022 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag und zählt dort zu den absoluten Leistungsträgern.

Rudy löst Vertrag auf Schalke auf

Der frühere Nationalspieler Sebastian Rudy (31) löst seinen noch bis Sommer 2022 gültigen Vertrag beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04 wohl vorzeitig auf. Das berichtet der „Kicker“. Angeblich verzichtet Rudy auf einen großen Teil seines Gehalts, um sich für einen Neuanfang vorzubereiten. Rudy stand seit 2018 auf Schalke unter Vertrag, gehörte zu den Großverdienern, aber nie zu den Leistungsträgern.

Bereits am Montag war Rudy nicht zum vorgeschriebenen Corona-Test vor dem Vorbereitungsstart der Knappen erschienen und hatte für Ärger gesorgt. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der Mittelfeldspieler bis auf wenige Spiele für Schalke an Hoffenheim verliehen gewesen.

Starke TV-Quote im ZDF bei DFB-Spiel

Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der EM hat dem ZDF eine herausragende Quote beschert. 22,55 Millionen Zuschauer sahen die 0:1-Niederlage der DFB-Elf in München gegen Frankreich, das bedeutete einen Marktanteil von 67,4 Prozent. Die erste Partie des Tages zwischen Ungarn und Portugal (0:3) verfolgten 6,44 Millionen (MA 34,4).

Verlängert Silas beim VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart erwägt den Vertrag mit Stürmer Silas Katompa Mvumpa zu verlängern. „Ich möchte da nichts ausschließen, ich will nicht leugnen, dass das auch zur Sprache kam. Silas ist ein super Spieler. Er ist der Bundesliga-Rookie des Jahres“, sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger der „Sport Bild“. Der aktuelle Vertrag des Kongolesen läuft noch bis 2024. Silas war im August 2019 verpflichtet worden.

Die Schwaben hatten in der vergangenen Woche öffentlich gemacht, dass der Offensivmann bislang unter falschem Namen gespielt hat und ein Jahr älter ist als bislang angegeben. Zuvor hatte sich der elffache Torschütze der vergangenen Saison, der für den den VfB bisher als Silas Wamangituka aufgelaufen war, den Club-Verantwortlichen anvertraut. Er sei „Opfer von Machenschaften seines ehemaligen Spielervermittlers“ geworden, schrieb der VfB.

Silas Katompa Mvumpa wurde für seinen Schwindel bei der eigenen Identität für drei Monate gesperrt.

Foto: dpa

Das DFB-Sportgericht hatte Silas daraufhin für drei Monate gesperrt. Zudem muss der Kongolese eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro zahlen. „Wir haben das Urteil akzeptiert und sind froh, dass dieser Teil des Themas für ihn damit ausgestanden ist“, sagte Hitzlsperger. „Aber es ist noch nicht alles überstanden, Silas steht mit seinem Anwalt jetzt mit dem Ausländeramt in Stuttgart in Kontakt“, sagte der VfB-Sportvorstand.

DFL plant mit Doppelspitze nach Seifert-Abgang

Nach dem Abgang von Christian Seifert bahnt sich bei der DFL eine Doppelspitze an. Wie die „Sport Bild“ auf Basis von Informationen aus dem zuständigen Aufsichtsrat berichtete, plane die DFL mit zwei Geschäftsführern als Nachfolger für Seifert. Dieser will spätestens im Sommer 2022 mit Ablauf seines Vertrages aufhören.

Die Aufgaben im neuen Führungsduo sollen dabei klar getrennt sein. Der eine Geschäftsführer werde als „Vermarktungsexperte und Außenminister“ auftreten und die Liga-Interessen gegenüber anderen Verbänden, der Politik und der Gesellschaft vertreten. Der zweite Geschäftsführer soll hingegen als „Innenminister“ für die operativen Prozesse innerhalb des Ligaverbandes zuständig sein.

Eine Personalagentur wird in Kürze eine Liste mit weniger als zehn Kandidaten vorlegen, die danach in einer klaren Reihenfolge angesprochen werden sollen. Aktuelle Club-Vertreter sollen nicht auf der Liste stehen. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hatte Seifert zuletzt gesagt, dass er seinen Posten schon vor Ablauf seines Vertrages räumen könnte, sobald ein Nachfolger gefunden und eingearbeitet sei.