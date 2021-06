Para-Ruderin Pille-Steppat kämpft um Olympiateilnahme

Para-Ruderin Sylvia Pille-Steppat Hamburg trainierte am 9. Mai 2020 zum ersten Mal nach den Lockerungen im aufgrund der Corona-Pandemie auf der Regattastrecke am Wassersportzentrum Allermöhe an der Dove-Elbe. *** Para rower Sylvia Pille Steppat Hamburg trained on 9 May 2020 for the first time after the relaxation of the sport due to the corona pandemic on the regatta course at the water sports centre Allermöhe on the Dove Elbe