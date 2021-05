Hockeyherren besiegen Frankreich – UHC richtet EHL-Cup aus

Hamburg. Die deutschen Hockeyherren haben auch das zweite von vier Länderspielen im Rahmen ihres Nominierungslehrgangs in Hamburg für die EM in Amsterdam (4. bis 13. Juni) gewonnen. Auf der Anlage des Uhlenhorster HC besiegte die Auswahl des Hamburger Bundestrainers Kais al Saadi am Dienstagmittag den Weltranglistenzwölften Frankreich mit 5:2.

Die Tore für Deutschland schossen die Mülheimer Timm Herzbruch (2.) und Lukas Wind­feder (45., Strafecke), der Kölner Christopher Rühr (22./60.) und der für Bloemendaal (Niederlande) spielende Hamburger Florian Fuchs (24.). Nach einem Ruhetag geht es am Donnerstag (13 Uhr) gegen Kanada und am Freitag (12 Uhr) erneut gegen die Franzosen.

EHF ernennt Uhlenhorster HC als Ausrichter für EHL-Cup

Unterdessen hat der Europaverband EHF den Uhlenhorster HC als Ausrichter für den EHL-Cup der Damen am 2./3. Oktober benannt. Das Turnier wird für Mannschaften ausgetragen, die der coronabedingten Reduktion des Starterfelds für die EHL-Endrunde über Ostern zum Opfer gefallen waren. Teilnehmer sind außer dem UHC Surbiton (England), Pegasus Belfast (Nordirland) und HC Minsk (Belarus).

( bj )