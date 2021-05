Will der HSV einen weiteren Ex-St.-Pauli-Profi holen?

Hamburg. An Arbeit mangelt es Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel in diesen Tagen nicht. Die sportliche Leitung des Hamburger SV ist vor allem damit beschäftigt, einen Nachfolger von Interimstrainer Horst Hrubesch (70) zu finden. Doch neben der T-Frage schauen Boldt und Mutzel auch nach neuen Spielern für die kommende Saison.

Nach Informationen der "Lübecker Nachrichten" hat der HSV dabei Interesse an Yannick Deichmann vom VfB Lübeck. Der 26-Jährige hat bereits für den Stadtrivalen FC St. Pauli Erfahrungen in der Zweiten Liga sammeln können. In der Saison 2015/16 absolvierte der Sohn von TV-Moderator Hendrik Deichmann vier Partien für den Kiezclub.

Deichmanns Vertrag in Lübeck läuft im Sommer aus

In Lübeck gehört der laufstarke offensive Mittelfeldspieler, der sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum agieren kann, zu den Leistungsträgern. In 35 Partien erzielte der gebürtige Hamburger, der in der Jugend bereits für den HSV gespielt hatte, sieben Tore und lieferte vier Vorlagen und ist damit Topscorer des Drittligaclubs, der vor dem Abstieg in die Regionalliga Nord steht.

Auch Magdeburg und Rostock wollen Deichmann

Ob Deichmann, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, für die Zweitligamannschaft des HSV eingeplant wäre, ist noch unklar. Gut möglich ist auch ein Modell, in dem der Techniker eine Führungsrolle in der U21 übernimmt und bei Bedarf bei den Profis zum Einsatz kommt. Neben den Hamburgern sollen aber auch Hansa Rostock und der 1. FC Magdeburg Interesse am ehemaligen St.-Pauli-Profi haben.