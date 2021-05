Kroos rettet Real Madrid Remis nach kurioser Elfmeter-Entscheidung

Der Fußball-Ticker am Montag, den 10. Mai 2021:

Kroos rettet Real Remis gegen Sevilla

Real Madrid hat einen Rückschlag im Titelrennen kassiert, dank Nationalspieler Toni Kroos aber schlimmeren Schaden abgewendet. Die Königlichen kämpften sich vier Tage nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League zu einem 2:2 (0:1) gegen den FC Sevilla und schoben sich trotz einer bitteren Erfahrung mit dem Videoschiedsrichter (VAR) wieder auf den zweiten Tabellenplatz.

Der Brasilianer Fernando (22.) und Ex-Barca-Profi Ivan Rakitic (78.) erzielten die Tore der Gäste, Marco Asensio (67.) und ein Eigentor von Diego Carlos (90.+4), der einen Schuss von Kroos unglücklich abfälschte, sorgten zweimal für den Ausgleich Reals.

Die Tabellenspitze in Spanien:

1. Atlético Madrid 35 Sp. / 61:22 Tore / 77 Pkt.

2. Real Madrid 35 Sp. / 60:26 Tore / 75 Pkt.

3. FC Barcelona 35 Sp. / 80:33 Tore / 75 Pkt.

4. FC Sevilla 35 Sp. / 51:29 Tore / 71 Pkt.

Die kniffligste Szene des Spiels spielte sich vor Rakitics Elfmetertor ab. In der 74. Minute erhielt Real nach einem Foul an Stürmer Karim Benzema einen Foulelfmeter, den Schiedsrichter Juan Martinez Munuera kurz darauf aber zurücknahm. Der Grund: Vor dem Foul an Benzema hatte es ein Handspiel von Real-Profi Eder Militao im Sechzehner der Königlichen gegeben. Der Referee schaute sich die Videobilder an – und entschied nach langem Zögern auf Elfmeter für Sevilla.

Rummenigge mahnt DFB zu Eile bei Flick

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat dem DFB eindringlich geraten, Hansi Flick so schnell wie möglich als Bundestrainer zu verpflichten. „Hansi wäre der perfekte Trainer für die Nationalelf. Ich würde da nicht groß rummachen beim DFB, kann mir vorstellen, dass viele europäischen Clubs Interesse haben“, sagte er der „Bild“. Der 56 Jahre alte Flick und der Verband sind bereits in Verhandlungen über den Job als Nachfolger von Joachim Löw.

Dass zwischen dem DFB und dem Wunschkandidaten noch keine Einigung kommuniziert wurde, kann Rummenigge nicht verstehen. „Man hat den Eindruck, die warten auf irgendwas, aber das würde ich nicht empfehlen.“ Der Bayern-Boss verwies dabei auch noch auf die aktuellen Turbulenzen an der Spitze des Verbandes. Eine Verpflichtung des Ex-Assistenten als Chefcoach wäre „endlich mal wieder eine positive Nachricht für den DFB, wenn sie für die Nach-Löw-Ära Hansi gewinnen können. Das Wetter ist gerade schön, das wird nicht besser...“.

Welche Rolle spielt Karl-Heinz Rummenigge im Poker um Hansi Flick? Sorgt sich der Bayern-Boss um das vereinbarte Ablösespiel für den Trainer?

Foto: Robert Michael/dpa

Schalke-Aufsichtsrat ohne Peters und Sarpei

Der langjährige Finanzvorstand Peter Peters und der ehemalige Profi Hans Sarpei sind mit ihrer Kandidatur für den Aufsichtsrat von Schalke 04 gescheitert. Peters (58) und Sarpei (44) stehen nicht auf der Anwärterliste, die der Absteiger veröffentlichte. Bei einer virtuellen Mitgliederversammlung am 13. Juni werden aus zehn Kandidaten fünf gewählt.

Peters, der Vizepräsident des DFB ist und in Gremien der Uefa und Fifa sitzt, war im vergangenen Juni nach 27 Jahren aus dem Vorstand von S04 zurückgetreten. Ebenfalls nicht auf die Kandidatenliste haben es der frühere Schalke-Profi Sarpei sowie die Sprecher der Aktion-Gruppe „Tradition und Zukunft“, Uli Paetzel und Frank Haberzettel, geschafft. Mit Stefan Gesenhues steht dagegen ein jüngst zurückgetretenes Mitglied wieder zur Wahl.

Stefan Gesenhues (66) will in den Schalker Aufsichtsrat.

Foto: Imago / Passion2Press

Der 66-Jährige hatte auf einer Sitzung des Gremiums im März den Plan der externen Gruppe um Ex-Profi Ingo Anderbrügge vorgestellt, Ralf Rangnick als neuen starken Mann zu verpflichten. Der Vorstoß vorbei an den Vereinsgremien hatte für großen Wirbel gesorgt und eine Schlammschlacht zwischen Klubführung und Opposition ausgelöst. Gesenhues war im Zuge der Angelegenheit zurückgetreten. Aus dem bisherigen Aufsichtsrat stellen sich Moritz Dörnemann, Axel Hefer und Matthias Rüter erneut zur Wahl.

Heimdebakel für Juventus gegen Milan

Juventus Turin ist nach einer herben Heimschlappe aus den Champions-League-Plätzen gefallen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo verlor im eigenen Stadion gegen die AC Mailand mit 0:3 (0:1). Brahim Diaz (45.+1), der frühere Bundesliga-Spieler Ante Rebic (78.) und Fikayo Tomori (82.) schossen die Tore. Während Milan sich auf den dritten Platz hinter Meister Inter Mailand (85 Punkte) und das punktgleiche Atalanta Bergamo (72) verbesserte, ist Juve (69) nur noch Fünfter. Bergamo, Team des deutschen Nationalspielers Robin Gosens, hatte sich zuvor mit 5:2 (1:0) bei Absteiger Parma Calcio durchgesetzt.

Die Tabellenspitze in Italien:

1. Inter Mailand: 35 Spiele, 85 Punkte, + 49 Tore

2. Atalanta Bergamo: 35 Spiele, 72 Punkte, + 42 Tore

3. AC Mailand: 35 Spiele, 72 Punkte, + 24 Tore

4. SSC Neapel: 35 Spiele, 70 Punkte, + 39 Tore

6. Juventus Turin: 35 Spiele, 69 Punkte, + 33 Tore

ManUnited verdirbt Citys Couch-Titel

Keine Couch-Meisterfeier für Manchester City: Stadtrivale Manchester United hat den Ausrutscher des Teams von Pep Guardiola genutzt und eine vorzeitige Krönung der Citizens in der Premiere League mindestens bis Dienstag verschoben. United gewann 3:1 (0:1) bei Aston Villa.

City mit Nationalspieler Ilkay Gündogan hatte am Sonnabend gegen Thomas Tuchel und den FC Chelsea 1:2 (1:0) verloren und dadurch die erste Chance verpasst, den siebten Meistertitel der Vereinsgeschichte vorzeitig perfekt zu machen. Doch trotz eines United-Nachholspiels am Dienstag (19 Uhr/Sky) gegen Leicester City ist der Rückstand auf die Citizens mit zehn Punkten immer noch enorm.

Die Tabellenspitze in England

1. Manchester City 35 Sp. / 72:26 Tore / 80 Pkt.

2. Manchester Utd. 34 Sp. / 67:36 Tore/ 70 Pkt.

3. FC Chelsea. 35 Sp. / 55:32 Tore / 64 Pkt.

4. Leicester City 35 Sp. / 63:43 Tore / 63 Pkt.

5. West Ham United 34 Sp. / 55:44 Tore / 58 Pkt.

6. FC Liverpool 34 Sp. / 57:39 Tore / 57 Pkt.

7. Tottenham 35 Sp. / 61:41 Tore / 56 Pkt.

8. FC Everton 33 Sp. / 45:42 Tore / 52 Pkt.