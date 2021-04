Eishockey: Crocodiles Hamburg starten mit Heimrecht in Play-offs

Hamburg. Ausgepumpt, aber glücklich – so ließ sich am besten der Zustand beschreiben, in dem sich die Eishockeymänner der Crocodiles Hamburg am Ostermontag befanden. Nach 14-tägiger Teamquarantäne durfte die Mannschaft von Cheftrainer Jacek Plachta erstmals wieder gemeinsam im Eisland Farmsen trainieren.

„Wir haben noch nicht voll durchgezogen, waren aber alle ganz schön am Pusten“, berichtete Teamsprecher Tobias Bruns. Zwar hatte sich die Mannschaft, in der lediglich der mittlerweile symptomfreie positiv Getestete, dessen Name nicht öffentlich gemacht werden soll, noch fehlte, individuell fit gehalten. „Aber Training zu Hause ist dann doch etwas ganz anderes als auf dem Eis“, sagte Stürmer Bruns.

Gute Nachricht am Ostersonnabend

Eine gute Nachricht hatte es am Ostersonnabend gegeben. Vor dem Ende der Hauptrunde am Montag hatte der Tabellendritte Saale Bulls Halle mit sieben Corona-Fällen die Saison beenden müssen.

Da das Regelwerk festlegt, dass Teams, die zum Play-off-Start an diesem Freitag coronabedingt nicht antreten dürfen, von der K.-o.-Runde ausgeschlossen werden, rücken die Farmsener von Tabellenrang fünf einen Platz nach oben. Dieser Sprung bedeutet Heimrecht im ersten sowie möglicherweise entscheidenden Spiel des Viertelfinales, das nach dem Modus „Best of 3“ ausgespielt wird.

Wen die Crocodiles am Freitag um 20 Uhr empfangen, stand erst am späten Montagabend fest. Das Auswärtsspiel steht am Sonntag an, die Entscheidungspartie würde am 13. April (20 Uhr) erneut in Hamburg ausgetragen.

„Wir freuen uns natürlich über das Heimrecht. Es tut uns aber für die Saale Bulls sehr leid, dass sie um die Früchte ihrer tollen Arbeit in dieser Saison gebracht wurden“, sagte Geschäftsführer Sven Gösch, „ich hoffe, dass die Saison einigermaßen vernünftig abgeschlossen werden kann.“ Um den treuen Fans Danke zu sagen, werden die Viertelfinalheimspiele beim Livestream sprade.tv für alle Dauerkartenkunden kostenlos freigeschaltet.