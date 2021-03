Marcus Berg kehrt zurück – aber nicht zum HSV

Der Fußball-Ticker am Montag, den 22. März 2021:

Haaland über Katar-Boykott: "Ich will zu Turnieren"

Wunderknabe Erling Haaland steht einem möglichen WM-Boykott der norwegischen Nationalmannschaft in Katar kritisch gegenüber. „Ich habe mich darüber noch nicht ausreichend informiert und muss das noch mit meinen Teamkollegen diskutieren. Aber ich habe Lust, mit Norwegen Turniere zu spielen“, sagte der Jungstar von Borussia Dortmund am Montag im Trainingslager des Landslaget im spanischen Marbella.

„Am Mittwoch geht's los“, ergänzte Haaland mit Blick auf das erste Spiel in der WM-Qualifikation bei Fußball-Zwerg Gibraltar: “Ich will mit diesem Land zu Turnieren und hoffe, dass wir das irgendwann schaffen werden.“

Mehrere norwegische Erstligisten und eine breite Fan-Basis haben sich der vom Club Tromsö IL ins Leben gerufenen Boykott-Bewegung angeschlossen. Die Vereine und Anhänger sehen die WM-Vergabe an den Wüstenstaat wegen der dortigen Menschenrechtslage als schwerwiegenden Fehler an (siehe auch diesen Eintrag). Der norwegische Verband NFF will über die Frage auf einer außerordentlichen Versammlung am 20. Juni abstimmen.

Haaland (r.) und Mere nach dem Spiel.

Foto: Imago/Ulrich Hufnagel

Haaland entschuldigte sich auch dafür, dass er seinem Kölner Gegenspieler Jorge Mere nach dem enttäuschenden 2:2 beim FC am Sonnabend sein Trikot vor die Füße geworfen hatte. „Ich gebe gerne zu, dass das ein bisschen die falsche Reaktion war“, sagte der 20-Jährige, „aber ich hatte mich nicht mehr ganz unter Kontrolle, ich war so wütend.“ Mere habe „um das Trikot gebeten – und er hat es bekommen“, ergänzte er.

DFB: Gündogan und Co. weiter in „Arbeitsquarantäne“

Die England-Legionäre um Ilkay Gündogan und Timo Werner bleiben auch nach der Aufhebung der Einstufung des Vereinigten Königreichs als Virusvarianten-Gebiet bei der deutschen Nationalmannschaft in der sogenannten „Arbeitsquarantäne“. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach Absprache mit den Ämtern beim Treffpunkt in Düsseldorf am Montag.

Gündogan, Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Bernd Leno müssen sich damit innerhalb der bereits bestehenden „Blase“ intern nochmals isolieren. Kontakt zu den Mitspielern ist nur beim Training, in der Besprechung und bei den Spielen vorgesehen. Die Mahlzeiten werden getrennt eingenommen.

Bundestrainer Joachim Löw ist aber froh, „dass wir auf unsere Spieler aus der Premier League zurückgreifen können“. Das DFB-Team startet am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg gegen Island in die Qualifikation für die Winter-WM 2022 in Katar. Es folgen die Spiele in Rumänien (28. März) und gegen Nordmazedonien (31./in Duisburg).

Marcus Berg kehrt nach Göteborg zurück

Der frühere HSV-Profi Marcus Berg kehrt in seine schwedische Heimat zurück. Der 34-Jährige wechselt nach der EM im Sommer vom russischen Erstligisten Krasnodar zum IFK Göteborg, wo er einen Vertrag bis 2023 erhält. Das teilte der schwedische Club am Montag mit. Beim IFK hatte der Mittelstürmer einst seinen ersten Profivertrag unterschrieben, ehe er zwischen 2009 und 2013 auch in Hamburg in der Sturmspitze gestanden hatte – allerdings relativ erfolglos (fünf Treffer in 54 Bundesligaspielen).

„Es ist immer ein Traum gewesen, nach Hause zu kommen und wieder hier zu spielen“, wurde Berg in einer Vereinsmitteilung zitiert. 2007 war er mit dem Verein aus der zweitgrößten Stadt seines Landes schwedischer Meister geworden.

Heimischer Kabinenduft: Marcus Berg wurde bereits in der Göteborger Umkleide abgelichtet.

Foto: Imago/Bildbyran

Bereits Anfang März hatte das schwedische „Aftonbladet“ unter Berufung auf informierte Kreise gemeldet, dass Nationalspieler Berg sowie Borussia Mönchengladbachs Linksverteidiger Oscar Wendt im Sommer nach Göteborg zurückkehren werden. Offiziell bestätigt wurde das damals nicht. Sowohl Bergs Vertrag in Krasnodar als auch der von Fan-Liebling Wendt in Gladbach laufen Ende Juni aus. Auch für Wendt war IFK Göteborg die erste Profi-Station gewesen. Von Gladbach gibt es noch keine Bestätigung für einen möglichen Wechsel von Wendt.

Ex-Herthaner Palko Dardai bei Heim-EM

Der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Palko Dardai kann nicht für Ungarn an der U21-Europameisterschaft teilnehmen. „Palko spielt nicht. Er hat muskuläre Probleme“, sagte sein Vater Pal Dardai am Montag bei einem digitalen Mediengespräch von Hertha BSC. Der 21 Jahre alte Palko fehlt Gastgeber Ungarn damit auch zum Turnierauftakt am Mittwoch in Székesfehérvár im Duell gegen Deutschland. „Er ist zu Hause und hat zwei Wochen Pause“, sagte Dardai über seinen ältesten Sohn.

Unter seinem Vater hatte Palko Dardai 2018 für die Hertha in der Bundesliga debütiert. Mittlerweile spielt er für Fehérvár FC in Ungarn. Dardai junior hatte in den vergangenen Jahren für die deutschen Jugendmannschaften von der U18 bis zur U20 gespielt, sich dann aber für das U21-Team des Heimatlandes seiner Eltern entschieden. „Das ist seine Sache“, berichtete Pal Dardai. Er habe sich bei dieser Frage nicht eingemischt.

Die Gruppen der U-21-EM Gruppe A Deutschland , Ungarn, Rumänien, Niederlande 1 von 4

Gruppe B Slowenien, Spanien, Tschechien, Italien 2 von 4

Gruppe C Russland, Island, Frankreich, Dänemark 3 von 4

Gruppe D Portugal, Kroatien, England, Schweiz 4 von 4

Leipzig gegen Bayern doch ohne Fans

Die Hoffnungen auf eine Rückkehr von Fans beim Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Bayern München an Ostern haben sich vorerst zerschlagen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sagte am Montag, es sei „momentan völlig illusorisch, in Sachsen vor Zuschauern Fußball zu spielen. Das ist in den nächsten Wochen nicht denkbar.“

Dabei bezog sich der SPD-Politiker explizit auch auf das Duell am 3. April, bei dem im Rahmen eines Modellprojekts die Zulassung von 999 Zuschauer geplant war. Jung verwies jedoch auf die bestehende sächsische Corona-Schutzverordnung, die eine schnelle Fan-Rückkehr nicht zulasse. Der Inzidenzwert im Freistaat lag am Montag bei 159 und damit schon jetzt „signifikant“ über dem Richtwert 100.

Die Stadt Leipzig hat beim Freistaat ein Modellprojekt beantragt, mit dem die Rückkehr von Zuschauern bei Großveranstaltungen erprobt werden soll. Neben RB Leipzig ist auch Handball-Bundesligist DHfK Leipzig involviert. Lesen Sie hier mehr zum Thema inklusive Reaktionen.

BVB: Guerreiro muss verletzt zur Nationalmannschaft

Die Nominierung des derzeit verletzten Außenverteidigers Raphael Guerreiro für die kommenden Länderspiele der portugiesischen Nationalmannschaft sorgt bei Borussia Dortmund für Ärger. „Ich halte das für sinnlos“, sagte Sportdirektor Michael Zorc der „Funke Mediengruppe“. Ähnlich äußerte er sich auch beim „Kicker“.

Guerreiro pausiert derzeit wegen einer Muskelverletzung, die er Anfang März im Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach (1:0) erlitten hatte. Angeblich wollen sich die portugiesischen Ärzte ein Bild über den Gesundheitszustand des 27-Jährigen machen. Der BVB muss insgesamt zehn Spieler in der Länderspielpause abstellen.

Kalajdzic: Verlängerung beim VfB vorstellbar

Sasa Kalajdzic hat seine Bereitschaft für eine Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart signalisiert. „Das kann ich mir durchaus vorstellen“, sagte der 23 Jahre alte Österreicher dem „Kicker“. Der 2,00 Meter große Mittelstürmer hat beim Bundesliga-Aufsteiger noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023, mit 13 Toren in 25 Spielen aber nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. „Ich bin froh, beim VfB zu sein. Weil ich gerne beim VfB spiele und weiß, dass ich geschätzt werde“, sagte Kalajdzic. „Ich bin mit Kopf und Herz in Stuttgart.“

Katar-Arbeiter: Amnesty International erhöht Druck

Amnesty International hat die Fifa aufgefordert, mehr Druck auf den kommenden WM-Gastgeber Katar auszuüben, um die Bedingungen für die Arbeiter in dem Golfstaat zu verbessern. „Katar hat in den letzten Jahren eine Reihe positiver Reformen durchgeführt, zum Teil als Reaktion auf die verstärkte Kontrolle nach der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft“, hieß es in einer Erklärung der Menschenrechtsorganisation, „aber zu oft werden diese nicht richtig umgesetzt. Tausende von Arbeitsmigranten werden weiterhin ausgebeutet und missbraucht.“

Amnesty International kritisierte, dass die Vorschläge, die von Katars beratendem Shura-Rat debattiert würden, „einen Großteil des Fortschritts, den die Reformen gebracht haben, wieder zunichte machen, unter anderem durch die erneute Einschränkung der Rechte, den Arbeitsplatz zu wechseln und das Land zu verlassen“. Die vorgeschlagenen Änderungen bedürfen allerdings der Zustimmung der Regierung. Offizielle Quellen in Doha haben der französischen Nachrichtenagentur AFP mitgeteilt, dass diese nicht akzeptiert werden sollen.

Fifa-Präsident Gianni Infantino rief zuletzt zu Fairness bei der Beurteilung der Menschenrechtslage in Katar auf. Amnesty International legte Infantino nahe, eine „unabhängige und regelmäßige“ Überwachung aller Baustellen und Projekte für 2022 einzuführen, um Rechtsverletzungen aufzudecken und zu verhindern. „Die Fifa hat die Möglichkeit, dazu beizutragen, Katar zu einem besseren Ort für Wanderarbeiter zu machen“, hieß es in dem Statement.

Am Sonnabend trat ein Mindestlohn von 275 Dollar pro Monat (umgerechnet 230 Euro) für alle Arbeiter in Katar in Kraft, was von der Regierung in Doha als einmalig in der Region angepriesen wurde. Das Arbeitsministerium erklärte, die Maßnahmen würden „Investitionen in die lokale Wirtschaft ankurbeln und das Wirtschaftswachstum vorantreiben“.

In der Vergangenheit stand Katar vor allem wegen des Kafala-Systems, das moderner Sklaverei gleichkomme, und aufgrund der vielen Todesfälle beim Bau der Stadien international in der Kritik. Laut einer Recherche der renommierten britischen Zeitung Guardian starben seit der Vergabe des Turniers vor mehr als zehn Jahren an den Persischen Golf etwa 6500 Gastarbeiter aus Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka auf WM-Baustellen.