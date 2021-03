Sami Allagui (34) ist zusammen mit Maik Franz Initiator des Arche-Cups, der am Montag beginnt.

FC St. Pauli Sami Allaguis Einsatz für bedürftige Kinder in Hamburg

Hamburg. Insgesamt 88 bekannte Fußballprofis, verteilt auf acht Teams, werden an der Premiere des „Arche-Cups“ teilnehmen. Das Ganze findet aber nicht auf dem Rasen, sondern virtuell statt. Doch das Wichtigste ist, dass die Stiftung „Die Arche“, die in ganz Deutschland sozial benachteiligte und bedürftige Kinder vielfältig unterstützt, an acht Standorten profitieren wird.

„In der Weihnachtszeit saßen Maik Franz und ich bei einem Glas Wein zusammen und haben beschlossen, etwas für den guten Zweck auf die Beine zu stellen. Es gab viele Ideen, am Ende ist dieses große Projekt herausgekommen. Wir haben uns in die Sache hineingesteigert und immer mehr Freunde aus dem Fußball begeistert“, erzählt Allagui im Gespräch mit dem Abendblatt.

Zunächst überzeugten die beiden sechs weitere Profis, als Kapitäne für ein Team zu fungieren, das für eine bestimmte Arche-Institution antritt. „Die Standorte wurden so gewählt, dass die acht Kapitäne eine Beziehung zur jeweiligen Stadt haben“, berichtet Allagui. Nach dem Turnier werden die Kapitäne die Archen, für die sie antreten, besuchen und dort das im Rahmen des Turnieres erspielte Equipment von 11Teamsports überreichen.

„Ich habe aufgrund meiner Zeit beim FC St. Pauli die Arche in Hamburg-Jenfeld gewählt. Von den Kids dort stammen auch viele Aufnahmen des Musikvideos für den Arche-Cup“, sagt Familienvater Allagui.

Das Turnier startet am kommenden Montag um 18 Uhr mit dem ersten Viertelfinale. 24 Stunden lang können die Anhänger online unter www.mj4k.de für das von ihnen favorisierte Team voten. Allagui hat für seine Elf der Arche Hamburg-Jenfeld neben Lewandowski auch die Ex-HSV-Profis Vincent Kompany, Heung-Min Son und Eric Maxim Choupo-Moting gewonnen. Der Sieger dieses Online-Clickturniers erhält 15.000 Euro für die vom ihm repräsentierte Arche.

Doch auch die anderen sieben Arche-Standorte gehen nicht leer aus. Parallel zu ihrer Zusage, virtuell für ein Team zur Verfügung zu stehen, haben alle 88 Profis ein von ihnen unterschriebenes Trikot unter dem Motto „My jersey for kids“ (mj4k) zur Verfügung gestellt. Diese werden vom 25. März an bei Ebay versteigert. Insbesondere für die Trikots der Topstars wie Neymar, Pepe und Lewandowski sind hohe Gebote zu erwarten. Die erzielte Summe kommt allen acht Archen zugute. Gleiches gilt für die Erlöse der Arche-Cup-Kollektion.

Unterdessen verfolgt Sami Allagui weiter die Entwicklung beim FC St. Pauli, für den er bis Sommer 2019 gespielt hatte. „Ich habe weiter engen Kontakt zu Philipp Ziereis, Christopher Avevor und Physio Mike Muretic. Dazu habe ich einen sehr guten Draht zu Präsident Oke Göttlich“, sagt er. Die Erfolgsserie bis zur jüngsten Niederlage gegen Paderborn sei „überragend und verdient“ gewesen. „Dabei war der Sieg im Stadtderby das I-Tüpfelchen“, sagt Allagui. C.H.