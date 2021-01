Thomas Müller blafft lachende ARD-Reporterin an – nach Pokal-Aus

Kiel. Thomas Müller hatte noch sichtbar an dem Aus im DFB-Pokal seines FC Bayern zu knabbern, als ARD-Reporterin Valeska Homburg ihn zum TV-Interview bat. Die Reaktion der 45-Jährigen versetzte Müller schließlich endgültig in Rage. Denn Homburg tat etwas ganz Natürliches, was sie sich in diesem Moment wohl lieber hätte verkneifen sollen: sie lachte. Es war der Startschuss für einen kuriosen verbalen Schlagabtausch.

Müller vs. ARD-Reporterin: Streit im TV-Interview

Homburg wollte wissen, wie die Stimmung in der Münchner Kabine sei, konnte dabei aber ihr Grinsen nicht verbergen. „Was denken Sie? Sie lachen jetzt hier!“, antwortete Müller patzig nach der bayrischen Pokalschmach bei Holstein Kiel (5:6 i.E.). Homburg versuchte die Interview-Situation zu retten, indem sie in der Not etwas flunkerte: „Ich lache nicht. Ich nehme das sehr...“ – weiter kam sie nicht. Denn Müller übernahm das Wort: „Natürlich haben Sie gelacht!“

In diesem Moment merkte Homburg, dass sie ab jetzt besser nicht mehr lachen oder grinsen sollte. Sie startete einen neuen Anlauf. „Es ist sehr lange her, dass der FC Bayern so früh ausgeschieden ist. Gab es irgendwelche Erklärungsversuche schon?“, fragte die ARD-Reporterin anlässlich des ersten Münchner Pokal-Ausscheidens in der 2. Runde seit 20 Jahren.

Müller beruhigte sich in der Zwischenzeit und antworte professionell. „Nein, da gab es noch gar nichts. Die Stimmung ist dementsprechend. Wir sind natürlich bedient. Dass die Stimmung nicht gut ist, das können Sie sich natürlich vorstellen", sagte der Bayern-Profi.

Am Ende versöhnen sich Müller und Homburg

„Kann man sich denken", antwortete Homburg. „Einen schönen Abend. Danke fürs Rauskommen.“ Es waren Worte, die einem Friedensangebot gleichkamen. Ein Angebot, das Müller annahm. „Danke, gerne", sagte der Ex-Nationalspieler. Es war der Schlusspunkt eines denkwürdigen TV-Interviews.

Die Statistik:

Kiel: Gelios – Dehm, Wahl, Thesker (80. Komenda), van den Bergh – Meffert (84. Serra) – Mühling (84. Arslan), Porath (77. Hauptmann) – Bartels, Lee, Mees (77. Reese). – Trainer: Werner

Gelios – Dehm, Wahl, Thesker (80. Komenda), van den Bergh – Meffert (84. Serra) – Mühling (84. Arslan), Porath (77. Hauptmann) – Bartels, Lee, Mees (77. Reese). – Trainer: Werner FC Bayern: Neuer – Sarr (85. Pavard), Süle, Hernandez, Davies – Kimmich, Tolisso (106. Alaba) – Gnabry (90.+2 Roca) – Musiala (74. Lewandowski), Thomas Müller, Leroy Sane (74. Douglas Costa). – Trainer: Flick

Neuer – Sarr (85. Pavard), Süle, Hernandez, Davies – Kimmich, Tolisso (106. Alaba) – Gnabry (90.+2 Roca) – Musiala (74. Lewandowski), Thomas Müller, Leroy Sane (74. Douglas Costa). – Trainer: Flick Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)

Robert Schröder (Hannover) Tore: 0:1 Gnabry (14.), 1:1 Bartels (37.), 1:2 Leroy Sane (47.), 2:2 Wahl (90.+5)

0:1 Gnabry (14.), 1:1 Bartels (37.), 1:2 Leroy Sane (47.), 2:2 Wahl (90.+5) Elfmeterschießen: Lewandowski 0:1, Wahl 1:1, Kimmich 1:2, Arslan 2:2, Thomas Müller 2:3, Serra 3:3, Alaba 3:4, Lee 4:4, Douglas Costa 4:5, Hauptmann 5:5, Gelios hält Elfmeter von Roca, Bartels 6:5