Svensson soll Mainz retten – Werner wird zur Lachnummer

Der Fußball-Ticker am Montag, den 4. Januar 2021:

Mittelhandbruch: Leverkusen wochenlang ohne Bellarabi

Ex-Nationalspieler Karim Bellarabi fällt bei Bundesligist Bayer Leverkusen wegen eines Bruchs der linken Mittelhand drei bis vier Wochen aus. Zur optimalen Genesung unterzieht sich der 30-Jährige, der die Fraktur am vergangenen Sonnabend bei Leverkusens 1:2-Niederlage im Punktspiel bei Eintracht Frankfurt erlitt, nach Vereinsangaben am Dienstag einer Operation.

Ex-Profi Svensson soll Mainz retten

Ex-Profi Bo Svensson wird neuer Trainer des abstiegsbedrohten Bundesligisten FSV Mainz 05. Der 41 Jahre alte Däne übernimmt die Nachfolge des kurz vor dem Jahreswechsel entlassenen Jan-Moritz Lichte. Svensson kommt vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering, wo er ursprünglich bis 2023 unter Vertrag stand.

Jetzt ist es offiziell: Bo Svensson wird unser neuer Trainer. Willkommen zurück, Coach! #mainz05

Alle Infos: https://t.co/GpL61EIFWK pic.twitter.com/0MQjIt2V7A — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 4, 2021

Außenverteidiger Svensson spielte von 2007 bis 2014 beim FSV, nach dem Ende seiner aktiven Karriere war er von 2015 bis 2019 als Juniorentrainer bei den Rheinhessen beschäftigt. Bei seinem Wechsel nach Österreich kassierten die Mainzer angeblich 1,5 Millionen Euro, die Liefering nun wohl zurückerhält.

Der frühere Publikumsliebling Svensson soll die Talfahrt des Tabellenvorletzten stoppen. Der FSV hat nach 14 Spieltagen gerade einmal sechs Punkte auf dem Konto, dazu kam das Pokal-Aus gegen den Zweitligisten VfL Bochum.

Schalkes Matondo vor Wechsel nach England

Rabbi Matondo steht laut Medienberichten vor einem Wechsel vom Bundesligisten FC Schalke 04 nach England. Der 20 Jahre alte Waliser, der vor zwei Jahren für rund neun Millionen Euro von Manchester City ins Revier gewechselt war, soll für ein halbes Jahr an den englischen Zweitligisten Stoke City verliehen werden. Der offensive Mittelfeldspieler kam in der laufenden Saison in der Bundesliga nur dreimal zum Einsatz und soll in England Spielpraxis sammeln.

Matondo wäre der erste Abgang beim FC Schalke in dieser Winter-Transferperiode. Beim 0:3 in Berlin am Sonnabend stand Matondo nicht im Schalker Kader. Laut Trainer Christian Gross fehlte er dort wegen Magenproblemen.

Bilbao holt García als neuen Trainer

Der spanische Erstligist Athletic Bilbao hat Marcelino García Toral als neuen Trainer bis 2022 unter Vertrag genommen. Der 55-Jährige, zuletzt bis September 2019 beim FC Valencia auf der Bank, übernimmt von Gaizka Garitano.

Garitano hatte am Sonntag trotz eins 1:0-Sieges gegen den FC Elche gehen müssen. Bilbao ist mit 21 Punkten aus 17 Spielen Tabellen-Neunter der Primera División und neben den Topclubs Real Madrid und FC Barcelona der einzige Verein, der noch nie aus der höchsten Spielklasse abstieg.

„Wie HSV“: BVB-Boss Watzke bangt um Schalke

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund drückt dem Revierrivalen Schalke 04 im Abstiegskampf der Bundesliga die Daumen. „Schalke ist einer der Clubs, die die Bundesliga beleben. Für die Attraktivität der Liga wäre es ein Drama, würde Schalke absteigen“, sagte Watzke im „Kicker“-Interview: „Ähnlich wie es beim Hamburger SV der Fall war.“

Das Beispiel HSV zeige auch, „dass es kein Selbstläufer ist, sofort wieder aufzusteigen.“ Die Schalker warten seit 30 Ligaspielen auf einen Sieg und belegen mit vier Punkten nach 14 Spielen den letzten Platz. Watzke zeigte daher Mitgefühl mit Sportvorstand Jochen Schneider. „Mir tut es für Jochen Schneider sehr leid. Ich halte ihn für einen absolut seriösen und anständigen Kerl. Allerdings brauchst du auch ein bisschen Glück – und was das angeht, sieht es momentan schlecht aus“, sagte Watzke.

Die derzeitige Situation bei den Königsblauen ist für den BVB-Boss „die Folge einer langfristigen Entwicklung, die sich über Jahre aufgebaut hat“. Er könne nur hoffen, „dass Schalke sich daraus befreit – auch wenn es sehr, sehr schwer wird“.

Tritt gegen Eckfahne: Werner wird zur Lachnummer

Der FC Chelsea lag bereits in Trümmern, da verzweifelte Timo Werner am ultimativen Endgegner – der Eckfahne. Abgekämpft wollte der deutsche Angreifer nach einem Abend zum Vergessen nur schnell den Standard ausführen. Der 24-Jährige trat jedoch unbeholfen gegen die Flagge, der Ball kullerte traurig ins Feld, und Werner tat sich dabei auch noch weh. Mit schmerzerfülltem Gesicht ging er in die Knie. Die Sozialen Medien explodierten vor Häme für den Flauten-Stürmer: Der bisherige Tiefpunkt der Chelsea-Krise.

@TimoWerner warned us about the physicality in the premier league. even the corner post is more physical pic.twitter.com/yNz4ap5IDD — arya (@Cap_onee) January 3, 2021

Dieser symbolträchtigen 88. Minute des Premier-League-Topspiels gegen ein übermächtiges Manchester City (1:3) folgten mit Schlusspfiff die Spekulationen. Ist Teammanager Frank Lampard noch tragbar? Laut dem Portal The Athletic sei der Job des 42-Jährigen „ernsthaft in Gefahr“. Der Club des russischen Eigners Roman Abramowitsch soll sich mit Nachfolge-Szenarien beschäftigen, der bei Paris Saint-Germain geschasste Thomas Tuchel war zuvor medial ein Thema.

Klar ist: Vereinsikone Lampard hat im Sommer rund 250 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben – und weist mit 1,67 Zählern den schwächsten Punkteschnitt aller Chelsea-Coaches seit dem Abramowitsch-Einstieg 2003 auf. Vier der vergangenen sechs Ligaspiele hat er vergeigt, die Champions-League-Ränge geraten außer Sichtweite. Dabei wollten die Blues dem FC Liverpool den Meistertitel streitig machen.

Schiedsrichterinnen-Trio für Club-WM nominiert

Erstmals wird ein Schiedsrichterinnen-Team Spiele bei der Club-WM leiten. Das gab der Weltverband FIFA am Montag bekannt. Insgesamt nominierte die Schiedsrichterkommission sieben Referees und zwölf Assistenten für das Turnier vom 1. bis 11. Februar in Katar mit dem FC Bayern München. Die Brasilianerin Edina Alves Batista wird Partien leiten, sie wird unterstützt von ihrer Landsfrau Neuza Back und der Argentinierin Mariana de Almeida als Assistentinnen. Deutsche Unparteiische wurden nicht berufen.

An der Club-WM nehmen die sechs besten Teams der Kontinente teil, aus Europa Champions-League-Sieger FC Bayern, der erst im Halbfinale am 8. Februar einsteigt. Dazu kommt al-Duhail SC für Gastgeber Katar. Die Auslosung der Paarungen erfolgt am 19. Januar in Zürich.

Union Berlin angeblich an dänischem Stürmer interessiert

Bundesligist 1. FC Union Berlin steht einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge mit Angreifer Kasper Junker vom norwegischen Meister FK Bodö/Glimt in Kontakt. Demnach soll der 26-jährige Däne den Köpenickern angeboten worden sein. Angesichts der Langzeit-Verletzten Max Kruse, Joel Pohjanpalo und Anthony Ujah hatte Union-Manager Oliver Ruhnert vor dem 2:0-Erfolg bei Werder Bremen am vergangenen Sonnabend Neuverpflichtungen in Aussicht gestellt.

Mittelstürmer Junker hatte den Verein nördlich des Polarkreises mit 27 Toren in 25 Spielen zur ersten Meisterschaft in Norwegen geschossen und sich selbst den Torjägertitel gesichert. Bodö/Glimt war erst 2017 in die höchste Liga aufgestiegen und zählte vor der im Dezember abgelaufenen Saison zu den Abstiegskandidaten.

FC Bayern hat US-Talent im Visier

Bundesliga-Tabellenführer Bayern München wirft ein Auge auf einen weiteren Spieler aus den USA. Nach Informationen von ESPN hat der Triple-Gewinner den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler Tanner Tessmann vom Kooperationspartner FC Dallas aus der nordamerikanischen Major League Soccer zum Probetraining nach München eingeladen.

Vom Club aus Texas kam 2018 bereits Abwehrspieler Chris Richards (20) zu den Bayern: Er hat mittlerweile acht Einsätze für die Profimannschaft absolviert, darunter drei in der Champions League.

Matthäus: Lewandowski bricht Müllers Torrekord

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus tippt, dass Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern München in dieser Bundesligasaison die fast 50 Jahre alte 40-Tore-Bestmarke von „Bomber“ Gerd Müller überbieten wird. „Gerd Müllers Rekord wackelt in dieser Saison. Ich bin überzeugt, dass er den Rekord bricht“, sagte der 59 Jahre alte Matthäus als Sky-Experte nach den Saisontoren 18 und 19 von Lewandowski beim 5:2 am Sonntag gegen den FSV Mainz 05.

Der heute 75-jährige Müller stellte seine historische Bestmarke in der Spielzeit 1971/72 auf. Für den 32-jährigen Lewandowski sind 19 Tore nach 14 Spieltagen ein persönlicher Rekord. Nur der ehemalige Bayern-Angreifer Müller war mit 20 Treffern in der Spielzeit 1968/69 nach 14 Spieltagen noch erfolgreicher.

Bayern-Coach Hansi Flick lobte nach dem Doppelpack gegen Mainz seinen Topstürmer aus Polen, der nach einem herausragenden Jahr 2020 mit dem Toreschießen einfach weitermache. „Er lehnt sich nicht zurück, er will mehr“, schwärmte Flick. Hinsichtlich Müllers Rekord äußerte sich der 55-Jährige aber zurückhaltender als Matthäus: „Robert hat 19 Tore, weiß aber auch, dass es ein langer weg ist.“ 20 Spieltage verbleiben noch bis zum Saisonende im Mai.