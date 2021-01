FC Schalke: Schneider bestätigt: Aus bei Scheitern von Gross

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 3. Januar:

Schneider: Aus auf Schalke bei Gross-Scheitern

Schalkes Sportchef Jochen Schneider hat seine Zukunft beim FC Schalke 04 erstmals selbst direkt an den Erfolg der Arbeit von Trainer Christian Gross gebunden. Sollte der Schweizer als bereits vierter Trainer in dieser Saison beim Tabellenletzten scheitern, ginge demnach auch Schneiders Zeit auf Schalke zu Ende. „Ja, das ist klar“, sagte Schneider am Sonntag bei „Sky90“ auf eine entsprechende Frage. „Da brauchen wir auch nicht um den heißen Brei herumreden.“ Er selbst werde aber bis zum Schluss „kämpfen“. „Wenn mir dann einer sagt, dass ich nicht mehr gebraucht werde, werde ich gehen, kein Problem.“

Mehr zum Thema:

Bosz verzweifelt an Bayer und Bayern

Leverkusens Trainer Peter Bosz (57) glaubt nicht, dass sein Team ernsthaft in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen kann. „Eine Topmannschaft verliert nicht zweimal hintereinander“, sagte Bosz nach dem 1:2 bei Eintracht Frankfurt im ZDF-„Sportstudio“. Zuvor hatte die Werkself das letzte Bundesligaspiel im alten Jahr mit demselben Resultat auch gegen den FC Bayern München verloren. „Am Ende der Saison wird Bayern wieder die beste Mannschaft sein“, prognostizierte der Niederländer.

Trainer Peter Bosz und Bayer Leverkusen sind mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet.

Foto: dpa

Mit dem 1:2 bei der Eintracht hatte Leverkusen die Chance vergeben, zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze zurückzukehren. Für die Bayer war es die erste Auswärtsniederlage der Saison. „Wir können viel besser Fußball spielen, als wir das heute gezeigt haben“, sagte Bosz enttäuscht. „Wir haben heute nicht richtig auf dem Platz gestanden. Es hat aber keinen Sinn, nach dem Spiel im Bus die Spieler anzuschreien.“

Tottenham rückt auf Platz drei vor

Tottenham Hotspur hat sich in der Premier League nach zwei Spielen ohne Sieg im Meisterschaftsrennen zurückgemeldet. Die Spurs gewannen ihr Heimspiel gegen Leeds United am Sonnabend souverän mit 3:0 (2:0) und verbesserten sich damit auf den dritten Platz der Tabelle. Harry Kane (29. Minute) per Strafstoß, Heung-Min Son (43.) und Toby Alderweireld (50.) sorgten für den ungefährdeten Heimerfolg. Kurz vor dem Abpfiff kassierte Spurs-Profi Matt Doherty (90.+2) für wiederholtes Foulspiel Gelb-Rot.

Nach 16 Spielen hat Tottenham 29 Punkte, genauso viel wie der Tabellenvierte Leicester City und der Fünfte FC Everton. Der Rückstand des Dritten auf Tabellenführer und Meister FC Liverpool (33 Punkte) beträgt vier Zähler. Auf Platz zwei der Tabelle, punktgleich mit Spitzenreiter Liverpool, steht der englische Rekordchampion Manchester United, der sich am Freitag mit 2:1 (1:0) gegen Aston Villa durchgesetzt hatte.

Arsenal gewinnt schon wieder

Seinen dritten Erfolg in Serie landete der FC Arsenal, der bei West Bromwich Albion mit 4:0 (2:0) erfolgreich war. Doppel-Torschütze für die Gunners war der Franzose Alexandre Lacazette, der innerhalb von vier Minuten traf (60./64.). Damit verbesserten sich die Londoner nach verpatztem Saisonstart auf Rang elf.

Schalke-Stürmer Skrzybski verletzt sich am Knie

Der FC Schalke 04 muss im Abstiegskampf möglicherweise länger auf Steven Skrzybski verzichten. Der Stürmer des in dieser Saison weiter sieglosen Tabellenletzten zog sich beim 0:3 des Revier-Clubs bei Hertha BSC am Sonnabendabend kurz nach seiner Einwechslung eine Knieverletzung zu. „Wie es aussieht, ist es eine Bänderverletzung am Knie mit der ersten Aktion“, sagte Trainer Christian Gross. Der 28-jährige Berliner war in seiner Heimatstadt in der 58. Minute eingewechselt worden und musste kurz darauf im Olympiastadion gleich wieder vom Feld. Eine genaue Diagnose über die Schwere der Verletzung stand noch aus.

Auch das noch: Steven Skrzybski fällt bei Schalke vorerst aus.

Foto: imago / RHR-Foto

Real Madrid wieder an Tabellenspitze

Real Madrid hat zumindest zwischenzeitlich wieder die Tabellenführung in der Primera Division übernommen. Die Königlichen kamen am Sonnabendabend zum 2:0 (1:0)-Erfolg über das Überraschungsteam von Celta Vigo. Nach der frühen Führung durch einen Kopfballtreffer von Lucas Vazquez (6.) machte Marco Asensio (53.) mit dem zweiten Treffer alles klar. Konsequent sicherte das Team des deutschen Nationalspielers Toni Kroos das Ergebnis gegen insgesamt enttäuschende Gäste.

Stadtrivale Atletico Madrid (35 Punkte) kann aber mit einem Sieg am Sonntag in Alaves erneut am Stadtrivalen, der nun über 34 Zähler verfügt, vorbeiziehen.