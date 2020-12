Max Kruse gegen Fenerbahce: Istanbul verkündet den Frieden

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 29. Dezember:

Max Kruse: Rechtsstreit mit Fenerbahce beigelegt

Der Rechtsstreit zwischen Max Kruse und seinem ehemaligen Club Fenerbahce Istanbul ist nach Angaben des türkischen Vereins beigelegt. Die juristische Auseinandersetzung sei nach Gesprächen „in Frieden“ abgeschlossen worden, teilte Fenerbahce Istanbul am Dienstag mit. „Wir wünschen Max Kruse Erfolg für seine weitere Karriere und wünschen, dass die Vereinbarung für beide Seiten Gutes bringt“, hieß es. Details wurden nicht genannt.

Erst kürzlich hatte die Fifa in dem Rechtsstreit für Kruse entschieden. Nach dpa-Informationen ist die Millionenforderung des türkischen Clubs vom Tisch, Kruse kann sogar mit einer Gehaltsnachzahlung rechnen. Kruse hatte seinen Vertrag gekündigt, weil ihm angeblich 7,5 Millionen Euro Gehalt verwehrt worden waren. Der Verein wiederum reichte ebenfalls Klage ein und fordert laut Medienberichten Schadenersatz in Höhe von 18 Millionen Euro.

Kruse war am 7. August dieses Jahres als ablösefreier Neuzugang bei Union Berlin vorgestellt worden. Der Bundesligist hatte im Sommer erklärt, dass Fenerbahce die für die Erteilung der Spielgenehmigung benötigten Dokumente hinterlegt habe. Der Istanbuler Club aber reichte bei der Fifa eine Schadenersatz-Klage gegen Kruse wegen unrechtmäßiger Kündigung ein. Summen wurden offiziell nicht genannt. Ex-Nationalspieler Kruse war im Sommer 2019 zum 19-maligen türkischen Meister gewechselt.

Schalke verliert Reha-Leiter an den FC Liverpool

Der bisherige Leiter der Schalker Reha-Abteilung, Andreas Schlumberger, verlässt den Bundesligisten und arbeitet künftig für den FC Liverpool. Wie der Revierclub am Dienstag mitteilte, wird der 54-Jährige bei dem von Jürgen Klopp trainierten englischen Meister als Leiter Reha und Performance tätig sein. Schlumbergers Aufgaben bei den Königsblauen werden vom Team um Werner Leuthard übernommen.

BVB: Erling Haaland steht vor dem Comeback

Der Dortmunder Torjäger Erling Haaland steht vor seinem Comeback. „Die Reha ist sehr gut verlaufen. Wir gehen davon aus, dass Erling gegen Wolfsburg wieder spielen kann“, sagte Sportdirektor Michael Zorc der „Bild“ (Dienstag) mit Bezug auf die kommende Partie am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenvierten aus Wolfsburg.

Haaland hatte sich Anfang Dezember beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom (1:1) einen Muskelfaserriss zugezogen. Ohne den 20 Jahre alten Norweger, der in seinen bisherigen acht Bundesliga-Partien zehnmal getroffen hatte, gelang dem BVB in den vergangenen vier Punktspielen nur ein Sieg.

Hängepartie beendet: PSG bestätigt Tuchel-Aus

Trainer Thomas Tuchel ist beim französischen Meister Paris St. Germain nun auch offiziell entlassen. Nachdem an Heiligabend führende französische Medien über die Trennung berichtet und Superstar Kylian Mbappe sich von dem Deutschen in den Sozialen Netzwerken bereits verabschiedet hatte, bestätigte PSG die Personalie am Dienstag. Medienberichten zufolge soll der Argentinier Mauricio Pochettino Tuchels Nachfolger werden.

Der frühere Mainzer und Dortmunder Bundesliga-Coach Tuchel (47) hatte den Posten in der französischen Hauptstadt zur Saison 2018/19 übernommen. Paris holte unter Tuchel unter anderem zwei Meistertitel und erreichte in der vergangenen Spielzeit das Champions-League-Finale gegen Bayern München (0:1).

In der laufenden Saison ist PSG um die Superstars Neymar, Mbappe und Angel di Maria in der Ligue 1 derzeit mit einem Punkt Rückstand auf Olympique Lyon und OSC Lille Tabellendritter. Im Achtelfinale der Champions League trifft Paris im Februar auf den FC Barcelona.

Hansa Rostock tätigt den nächsten Transfer

Hansa Rostock bleibt auf dem Transfermarkt aktiv: Einen Tag nach der Ausleihe von Lion Lauberbach von Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel gab der Drittligist am Dienstag die Verpflichtung von Simon Rhein bekannt. Der 22-jährige Abwehrspieler wechselt aus der Zweiten Liga vom 1. FC Nürnberg zu den Mecklenburgern und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Simon Rhein bestritt für die Franken acht Bundesliga-Spiele. In der vergangenen Saison war der Linksfuß an die Würzburger Kickers verliehen, mit denen er in die Zweite Liga aufstieg. „Als junger Spieler hat er es in Nürnberg allerdings schwer gehabt, auf Spielzeit zu kommen und soll nun bei uns die Chance nutzen, sein Können zu zeigen“, sagt Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

"Kicker"-Herausgeber Holzschuh hört auf

Nach mehr als 40 Jahren beim Fachmagazin "Kicker" geht Herausgeber Rainer Holzschuh zum 31. Dezember in den Ruhestand. Dies teilte der Olympia-Verlag mit. Der 76-jährige Holzschuh begann seine Tätigkeit beim "Kicker" im Jahr 1971 und war zunächst als Reporter tätig, im Laufe der Jahre stieg er intern weiter auf. Von 1983 bis 1988 war er zudem zwischenzeitlich als Pressesprecher für den DFB tätig.

Holzschuhs Aufgaben beim "Kicker" werden nun unter den drei Chefredakteuren Jörg Jakob, Rainer Franzke und Alexander Wagner aufgeteilt. Die Position des Herausgebers wird nicht mehr besetzt.

Kiel: Werner registriert Reife und kämpft um Lee

Trainer Ole Werner ist mit der Entwicklung beim Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel zufrieden. „Wir sind bei den Punkten Reife und Klarheit einen Schritt weiter gekommen“, sagte der 32-Jährige den „Kieler Nachrichten“. Auch im Defensivverhalten sei sein Team deutlich stabiler als in der vergangenen Saison. Dass im Umfeld der „Störche“ über einen möglichen Aufstieg spekuliert wird, stört Werner nicht: „Es ist klar, dass so etwas aufkommt, wenn es gut läuft. Solange wir unsere Arbeit machen, habe ich kein Problem damit, wenn um uns herum über irgendetwas spekuliert wird.“

Zentraler Pfeiler im Spiel der Kieler ist der umworbene Südkoreaner Jae-Sung Lee. Zu den Interessenten an dem 28-jährigen Offensivmann, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, gehört auch Liga-Rivale Hamburger SV. Ole Werner: „Wir wollen den Spieler gerne bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit behalten. Das gilt auch für das Wintertransferfenster. Wir haben sportliche Ziele, und Lee spielt in diesen Plänen eine sehr wichtige Rolle. Trotzdem kann man im Fußball nie etwas ausschließen. Aber wir gehen davon aus, dass Lee die Saison bei uns zu Ende spielt.“

Corona: Düsseldorf-Profi positiv getestet

Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss vorerst auf seinen Mittelfeldspieler Jakub Piotrowski verzichten, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Wie der Club mitteilte, habe sich der 23-Jährige umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

Piotrowskis Befund stammt aus einer Testreihe, die die Fortuna vorsorglich nach den Weihnachtstagen durchgeführt hatte. Der Pole hatte in der Zwischenzeit keinen Kontakt zu anderen Mitgliederen des Teams. Daher „kann der Trainingsbetrieb am Dienstagmorgen wie geplant wieder aufgenommen werden“, hieß es vonseiten der Düsseldorfer.