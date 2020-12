Union-Boss greift DFB an – Frankfurt verliert Top-Stürmer

Der Fußball-Ticker zu Weihnachten:

Union-Boss kritisiert DFB und Bierhoff scharf

Union Berlins Präsident Dirk Zingler (56) hat den DFB und Direktor Oliver Bierhoff scharf kritisiert. „Unsere Dachorganisation gibt leider ein katastrophales Bild ab. Nicht nur bei Personalthemen in den vergangenen Wochen und Monaten, sondern einfach durch den Weg, der da eingeschlagen wurde“, sagte Zingler dem Club-eigenen TV-Sender. „Wir müssen den Fußball der Nationalmannschaft den Menschen zurückgeben. Das, was dort passiert ist, ist für mich eine totale Fehlentwicklung, und dafür mache ich Oliver Bierhoff auch verantwortlich, der aus der deutschen Nationalmannschaft eine Marke machen wollte.“.

Dass die DFB-Auswahl aus Zinglers Sicht in erster Linie ausgerichtet an „TV-Zeiten und nach Markenpolitik“ spiele, könne so nicht hingenommen werden. „Da müssen wir zwingend gegensteuern, weil ich glaube, dass die Fehlentwicklung im DFB den Club-Fußball negativ beeinflusst“, sagte Zingler. Denn der Boss der Eisernen spürt eine zunehmende Entfremdung. Man könne auch mal 0:6 verlieren, wie im November gegen Spanien, müsse das aber anders aufarbeiten. „Es wird gar nicht darüber gesprochen, welche Wirkung es tatsächlich bei den Fans hat. Es wird sportfachlich diskutiert – und das zeigt mir im Grunde genommen, dass einige Herren beim DFB die Bindung zum eigentlichen Fan total verloren haben.“

Der Funktionär wundert sich auch nicht, dass die Anhänger seines Clubs nicht mehr mit dem Nationalteam mitfiebern. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der Fußball hier in der Alten Försterei liebt, sich zur Zeit gerne ein Spiel der Nationalmannschaft live anschaut. Weil das nichts mehr mit dem zu tun hat, warum sie eigentlich Fußballfan geworden sind“, sagte Zingler.

Bas Dost verlässt Eintracht Frankfurt

Bas Dost kehrt der Bundesliga den Rücken. Der 31 Jahre alte Niederländer wechselt mit sofortiger Wirkung von Eintracht Frankfurt zum belgischen Spitzenclub FC Brügge. Der Stürmer hatte bei den Hessen ursprünglich noch einen Vertrag bis 2022. Dost sammelte in dieser Saison bereits sechs Scorerpunkte (vier Tore und zwei Assists). Erfolgreicher war nur Sturmpartner André Silva (neun Tore, drei Vorlagen). Zuletzt saß Dost aber zweimal in Folge auf der Bank.

„Die Pandemie hat auch uns bekanntlich vor wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Der FC Brügge hat sich sehr um Bas bemüht, und für uns handelt es sich um ein lukratives Gesamtpaket. Die oberste Maxime in dieser Zeit ist, wirtschaftlich sinnvoll und zum Wohle von Eintracht Frankfurt zu handeln. Dem kommen wir nach, in dem wir dem Spieler einen Wunsch erfüllen“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic.

Wechsel zu Weihnachten: Bas Dost geht künftig für den FC Brügge auf Torejagd.

Foto: dpa

Mbappé dankt Tuchel für Amtszeit bei PSG

Nach dem Aus von Thomas Tuchel bei Paris St. Germain hat sich der französische Weltmeister Kylian Mbappé bei seinem bisherigen Trainer bedankt. In einer persönlichen Botschaft in einer Instagram-Story schrieb der Stürmer am Heiligabend: „Das ist leider das Gesetz des Fußballs. Aber niemand wird Ihre Amtszeit hier vergessen.“ Der 22-Jährige fügte hinzu: „Sie haben ein schönes Kapitel in der Vereinsgeschichte geschrieben, und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Coach.“

Vier Corona-Fälle bei Manchester City

Wegen positiver Corona-Tests muss Manchester City vorerst auf seine Profis Gabriel Jesus und Kyle Walker verzichten. Wie der Club mitteilte, seien auch zwei Mitglieder des Betreuerstabs positiv getestet worden. Offensivspieler Jesus und Verteidiger Walker fehlen dem Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola damit an diesem Sonnabend am traditionellen Spieltag zum Boxing Day. Der Tabellen-Achte erwartet am zweiten Weihnachtsfeiertag Newcastle United, bereits am Montag folgt die Partie beim FC Everton.

Schöne Bescherung: Die City-Profis Kyle Walker (l.) und Gabriel Jesus haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Foto: imago / Sportimage

Özil: „Situation ist für alle frustrierend“

Der beim FC Arsenal ausgebootete Mesut Özil hadert nach wie vor mit seiner Reservistenrolle. „Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich dem Team gerade jetzt helfen könnte. Aber solange ich die Chance nicht bekomme, hoffe ich einfach, dass wir sehr bald wieder bessere Ergebnisse bekommen“, sagte der Weltmeister von 2014 in einem Frage-und-Antwort-Stelldichein mit Fans auf Twitter.

Der 13-malige englische Meister ist seit sieben Spielen sieglos und in der Premier League auf Tabellenrang 15 abgerutscht. Zudem scheiterten die Gunners am Dienstag im Ligapokal-Viertelfinale an Manchester City (1:4). Özil wird von Trainer Mikel Arteta nicht mehr berücksichtigt. Arsenal will ihn loswerden, Özil aber nicht gehen. „Für alle im Club sind es sehr schwere Zeiten, nicht nur für mich. Die Situation ist für alle frustrierend“, schrieb Özil: „Lasst uns positiv bleiben!“ Er vermisse vor allem seinen alten Coach Arsene Wenger: „Er war wirklich ein fantastischer Manager und wie eine Vaterfigur für mich und andere Spieler. Viele Leute rund um Arsenal vermissen ihn wirklich.“

Mainz wartet mit Trainer-Entscheidung

Zumindest das Weihnachtsfest durfte Jan-Moritz Lichte noch komplett als Trainer von Mainz 05 verbringen. Eine Entscheidung, wie es wenige Tage nach der Trennung von Sportvorstand Rouven Schröder mit dem umstrittenen Chefcoach weitergeht, gibt es frühestens nach Weihnachten. Der Verein hatte die Zukunft des 40-Jährigen zu Beginn dieser Woche noch offengelassen. Beim Pokal-Aus gegen Zweitligist Bochum (0:3 i.E.) im Anschluss konnte Lichte keine zusätzlichen Argumente für eine Weiterbeschäftigung sammeln.

Vorstandschef Stefan Hofmann hatte bereits angekündigt: „Es wird kein normales Weihnachten. Wir werden die Köpfe zusammenstecken und viel telefonieren. Danach entscheiden wir.“ Entscheidend dürfte die Frage werden, wer auf Schröder folgt und ob Ex-Manager Christian Heidel zu den 05ern zurückkehrt. „Danach muss der Verein die Entscheidung treffen, ob die Zusammenarbeit mit mir zukunftsträchtig ist“, sagte Lichte. „Ich muss abwarten.“ Aus elf Bundesliga-Spielen holte der Coach nur sechs Punkte. Mainz befindet sich derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz.

Bleibt Jan-Moritz Lichte Trainer bei Mainz 05 oder muss er gehen?

Foto: dpa

Barça-Coach Koeman spricht über Schlaganfall

Ronald Koeman hat kurz vor seinem Engagement als Trainer des FC Barcelona im Mai einen leichten Schlaganfall erlitten. Das erzählte der 57-jährige Niederländer in einem Interview auf der Vereinsseite. „Wenn solche Dinge passieren oder wenn Menschen in deiner Nähe krank werden, ändert sich das Leben. Es bringt dich dazu, die Dinge anders zu sehen“, sagte er.

Im August 2020 gab Koeman seinen Posten als Bondscoach auf und übernahm den FC Barcelona als Nachfolger von Quique Setién. „Ich bin 57 Jahre alt und habe mehrere Jahre trainiert, aber ich möchte das nicht noch tun, wenn ich 70 bin. Jetzt war der richtige Zeitpunkt, hierher zu kommen. Es war immer mein Traum, Trainer beim FC Barceloa zu sein“, sagte der frühere Abwehrspieler, der zwischen 1989 und 1995 für die Katalanen spielte und vier Meistertitel holte.

Ein Trainer und sein Star: Ronald Koeman (l.) hat beim FC Barcelona bislang noch nicht den vom Verein erhofften Erfolg. Gerüchtehalber soll auch Lionel Messi (mal wieder) frustriert sein.

Foto: AFP

Das will er mit Barça auch als Trainer schaffen. „In einem Club wie Barça muss man Dinge gewinnen. Ich denke, unser ultimativer Zweck ist es, Spiele und Trophäen zu gewinnen. Wir können uns nicht mit weniger zufrieden geben“, sagte der Europameister von 1988.