Tragödie in Ligue 1: Fußball-Greenkeeper von Lichtanlage erschlagen

Der Fußball-Ticker am Montag, den 21. Dezember 2020:

FC Genua wechselt Trainer aus

Der italienische Serie-A-Club FC Genua hat sich von Trainer Rolando Maran getrennt. Damit zog der Erstligist die Konsequenzen aus der 0:2-Niederlage gegen Benevento Calcio am Sonntag.

Als Ersatz für Maran, der seit Ende August den Club aus Genua trainierte, wurde Davide Ballardini verpflichtet, der am Montag sein erstes Training leitete. Ballardini ist ein alter Bekannter beim Club, den er seit 2010 schon dreimal betreut hatte.

HSV-Idol Magath kritisiert Löws Personalpolitik

HSV-Idol Felix Magath hat Fußball-Bundestrainer Joachim Löw wegen seines Verzichts auf Jérôme Boateng, Mats Hummels und insbesondere Thomas Müller kritisiert. „Heute sieht man doch, dass es ohne die drei nicht ging. Es war falsch, sie auszusortieren“, sagte der frühere Meistertrainer des FC Bayern und des VfL Wolfsburg in einem „Kicker“-Interview. Er frage sich, warum Löw vor allem Müller nicht wieder in die Auswahl hole. „Thomas spielt überragend bei Bayern. Ich weiß nicht, warum Jogi Löw auf ihn verzichtet“, sagte Magath.

HSV-Idol Felix Magath hat Kritik an Bundestrainer Joachim Löw geübt.

Mit Blick auf die ins kommende Jahr verlegte Europameisterschaft rechnet der einstige Nationalspieler nicht mit dem vierten Titelgewinn für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). „Von Titelchancen bei der EM würde ich nicht ausgehen“, sagte Magath (67), der den HSV 1983 zum Gewinn des Europapokals der Landesmeister schoss.

Bericht: Mainz-Trainer Lichte vor dem Aus

Trainer Jan-Moritz Lichte steht beim Bundesligisten FSV Mainz 05 nach einem Bericht der „Bild-Zeitung“ vor dem Aus. Der 40-Jährige soll nach Informationen der Zeitung nach dem Pokalspiel gegen den VfL Bochum an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) entweder ins zweite Glied zurückkehren oder ganz gehen.

Der Verein wollte dies am Montagmorgen weder bestätigen noch dementieren. „Das kommentieren wir nicht“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Lichte übernahm den Posten nach dem zweiten Bundesliga-Spieltag von Achim Beierlorzer und hat seither selbst eine ernüchternde Bilanz von sechs Punkten in elf Liga-Spielen.

Vorstandsboss Stefan Hofmann sagte der „Bild“, der Fokus gelte zunächst dem wichtigen Bochum-Spiel. „Danach kommt alles auf den Tisch, wird es klare Entscheidungen geben – so kann es sicher nicht weitergehen, wir werden nicht tatenlos zuschauen, sondern versuchen noch einmal alles für den Ligaverbleib zu mobilisieren!“ Dies könne auch „einschneidende Maßnahmen bedeuten“. Lichte war zuvor als Assistent bei den Mainzern und übernahm dann zunächst als Interimscoach.

Nach Kritik an Terzic: Watzke attackiert Scholl

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Bundesligist Borussia Dortmund hat die Kritik von Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl am neuen BVB-Coach Edin Terzic brüsk zurückgewiesen. „Wenn Mehmet Scholl sich offensichtlich für den besten Analytiker hält, stellt sich mir die Frage, warum das noch kein Verein gesehen hat“, sagte Hans-Joachim Watzke der „Bild“-Zeitung.

Scholl, der seit 2013 keinen Club mehr betreut hat, hatte über Terzic gesagt: „In seinen Worten steckt nicht viel drin. Das ist so, als würde ich sagen, morgen geht die Sonne weiter. Seine Analyse ist nicht greifbar.“ Auch bemängelte er, das Vokabular des Neuen gehöre zu der Trainersprache, die er „nicht mehr hören“ könne. „Ich sollte früher auch von Box statt von einem Strafraum sprechen. Oder von einer diametral abkippenden Doppelsechs. Ich habe mich geweigert“, sagte Scholl (50).

Terzic (38) hatte die Borussia als Nachfolger von Lucien Favre übernommen. Nach dem 2:1-Sieg zum Einstand bei Werder Bremen unterlag seine Mannschaft am Wochenende bei Union Berlin (1:2). Zum Jahresabschluss tritt Dortmund am Dienstag (20.00 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Eintracht Braunschweig an.

Tragödie in Ligue 1: Greenkeeper erschlagen

Tragischer Unfall am Rande des Ligue-1-Spiels zwischen dem FC Lorient und Stade Rennes in Frankreich: Ein Greenkeeper wurde kurz nach dem Abpfiff so schwer von einem herabfallenden Teil der Rasen-Beleuchtungsanlage getroffen, dass er am Sonntagabend seinen Verletzungen erlag. Das bestätigte der Bürgermeister von Lorient.

Bei dem Mann handelte es sich laut der Nachrichtenagentur AFP um einen Familienvater mit drei Kindern. Unter anderem die medizinischen Betreuer beider Vereine hatten im Stade du Moustoir erste Hilfe mit Wiederbelebungsmaßnahmen geleistet, ehe das Unfallopfer ins Krankenhaus transportiert wurde, wo es verstarb. Lorients Spieler legten am Montag vor dem Training eine Gedenkminute ein.

Joueurs, staff et salariés du FC Lorient ont effectué une minute de recueillement ce matin en hommage à Yohann décédé hier soir.



Le FCL tient à adresser toutes ses condoléances et son soutien à sa famille, ses proches et ses collègues. pic.twitter.com/KnhNHvNl2I — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) December 21, 2020

Zunächst hatten die Auswechselspieler von Rennes nach dem 3:0-Auswärtssieg auf den Vorfall aufmerksam gemacht, der sich ereignete, während sie noch auf dem Weg zur Kabine waren. Einige Spieler und Helfer eilten daraufhin zur Unglücksstelle, wo sie bald Unterstützung von Feuerwehrleuten erhielten.

Rückschlag für Paris Saint-Germain

Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain hat am Sonntag die Rückkehr an die Tabellenspitze der französischen Ligue 1 verpasst. Am 16. Spieltag reichte es für die Hauptstädter in einer Partie ohne zwingende Ideen nur zu einem 0:0 bei Spitzenreiter OSC Lille. Drei Mannschaften liegen weiterhin nahezu gleichauf. Lille und Olympique Lyon haben je 33 Punkte, Paris Saint-Germain 32.

Die erste Chance des Spiels hatte der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer, der nach 20 Minuten den Ball knapp am Tor vorbeiköpfte. Wie Star-Stürmer Kylian Mbappé wurde Julian Draxler in dem Spitzenspiel von Trainer Thomas Tuchel zunächst auf die Bank beordert. Beide konnten auch nach ihrer Einwechslung in der 77. Minute den Siegtreffer nicht mehr erzwingen.

Real Madrid baut Siegesserie aus

Der spanische Rekordmeister Real Madrid um Nationalspieler Toni Kroos hat seine Siegesserie in La Liga ausgebaut. Bei SD Eibar gewannen die Königlichen am Sonntagabend 3:1 (2:1) und zogen durch den vierten Dreier in Folge mit Lokalrivale Atlético gleich, der an der Tabellenspitze steht. Beide haben 29 Punkte auf dem Konto, Dritter ist Real Sociedad (26).

Karim Benzema (6.) und Luka Modric (13.) brachten Real früh auf 2:0 nach vorn, nach dem Anschlusstreffer durch Kike Garcia (28.) machte Lucas Vazquez (90.+2) erst in der Nachspielzeit alles klar. Kroos spielte durch.

Atlético war am Sonnabend zu einem 3:1 (1:0) gegen den FC Elche gekommen. Der FC Barcelona liegt nach dem 2:2 (1:1) gegen den FC Valencia acht Zähler hinter der Spitze.