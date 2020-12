BVB-Trainer Terzic warnt vor Moukoko-Hype

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 19. Dezember 2020:

Bayern-Präsident Hainer sorgt sich um "Generation Playstation"

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München, hofft in der Corona-Pandemie im neuen Jahr auf Lockerungen für den Jugendsport. „Wir alle müssen noch mal intensiv nachdenken, wie es in der Zukunft gehandhabt werden soll. Nach dem 10. Januar ist die Pandemie ja nicht vorbei. Wir werden weiter mit Einschränkungen kämpfen. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Jugend wieder an den Sport heranführen können“, sagte Hainer in einem Interview von „Münchner Merkur“ und „tz“

„Viele Leute befürchten, dass eine ganze Generation an die Playstation verloren wird. Die Tendenz zur Playstation ist ja schon länger da und wird aktuell sicherlich noch mal verstärkt“, sagte der 66-Jährige. Aktuell sind in Bayern Sport und Bewegung an der frischen Luft nur sehr eingeschränkt erlaubt.

„Wir wissen, wie wichtig es ist, dass sich junge Menschen treffen, austauschen und Sport treiben. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich 16 war, wollte ich natürlich auch mit den Freunden losziehen, mich unterhalten und etwas erleben. Das fehlt aktuell und kann für die Entwicklung der Jugendlichen auf Dauer nur schädlich sein“, warnte Hainer. „Wir sollten uns als Gesellschaft überlegen, ob wir der Jugend den Sport, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, nicht wieder ermöglichen wollen. Auch die Politik muss hier dringend Überlegungen anstellen.“

BVB-Trainer will Wunderkind Moukoko ans Limit bringen

Dortmunds Youngster Youssoufa Moukoko wollte oder durfte nichts sagen, und auch sein Trainer hätte das Tor für die Geschichtsbücher am liebsten unter den Teppich gekehrt. „Wenn wir jetzt nach jedem Spiel, nach jeder Aktion, nach jedem Tor anfangen über ihn zu reden - das wird ihm nicht weiterhelfen“, sagte der neue BVB-Coach Edin Terzic.

Und doch sprachen nach der 1:2 (0:0)-Niederlage der Dortmunder bei Union Berlin alle über Moukoko. Der Stürmer erzielte mit einem satten Linksschuss den zwischenzeitlichen Ausgleich (60.) für den BVB und kürte sich mit 16 Jahren und 28 Tagen zum jüngsten Torschützen in der Bundesliga-Geschichte. Moukoko war in der BVB-Offensive deutlich gefährlicher als zum Beispiel Marco Reus oder Jadon Sancho und deutete an, dass ihm eine große Zukunft bevorstehen könnte.

„Er hat so viele gute Dinge gezeigt, aber da ist immer noch so viel Luft nach oben“, sagte Terzic: „Wir werden versuchen, ihn so weit wie möglich an sein Limit zu schieben.“

Wo genau dieses Limit liegt, kann niemand seriös vorhersagen. Dass Moukoko, der im Juniorenbereich alles kurz und klein geschossen hatte, im Seniorenbereich für sein erstes Tor etwas Anlaufzeit benötigte, fand Mats Hummels „fast beruhigend“. Der enttäuschte Abwehrspieler fand es schade, dass das Premierentor seines halb so alten Teamkollegen durch die Niederlage etwas entwertet wurde: „Wir haben verloren, das bringt uns wenig.“

Wegen Corona: Mönchengladbach hofft auf 20 Millionen Euro Verlust

Nach Ansicht von Geschäftsführer Stephan Schippers ist Borussia Mönchengladbach aus finanzieller Sicht besser als befürchtet durch das Jahr 2020 gekommen. Im März habe man ein „Worst-Case-Szenario“ erstellt, das bei einem Abbruch der Saison wegen der Corona-Pandemie „für das Geschäftsjahr 2020 einen maximal möglichen Verlust von mehr als 50 Millionen Euro“ vorsah, sagte Schippers der "Rheinischen Post".

Tatsächlich aber sei man beim Jahresabschluss „in einem Bereich von deutlich weniger als 20 Millionen Euro Minus“, führte er aus. Die genauer Zahl stehe noch nicht fest, und generell sei solch ein Minus eine Summe, „die uns ohne Corona überhaupt nicht schmecken würde. Aber unter diesen Bedingungen ist das ein sehr respektables Ergebnis.“

Auch für die Zukunft sieht Schippers den Verein gut aufgestellt. „Die Existenz ist keinesfalls bedroht“, sagte er. Man sei weiterhin vorsichtig und könne „nur konservative planerische Szenarien abbilden“. Denn: „Corona wirbelt alles durcheinander. Wir wissen ja nicht besser als der Rest, wie es sich entwickelt. Ist der Lockdown wirklich am 10. Januar vorbei? Wie entwickeln sich danach die Zahlen?“

Thon wünscht sich "Eurofighter" als langfristigen Schalke-Trainer

Ex-Weltmeister Olaf Thon hofft nach dem Kurzzeit-Einsatz von Huub Stevens als Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 auf ein längeres Engagement von dessen Co-Trainer Mike Büskens. „Auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, aber ich hoffe, dass Mike Büskens auch länger als Trainer oder in welcher Funktion auch immer da tätig ist“, sagte der 54-Jährige dem Fernsehsender "Sky".

Büskens kenne wie kein Zweiter diese Mannschaft und deswegen hoffe er, dass man die richtigen Entscheidungen treffe, meinte Thon. Der frühere Mittelfeldspieler hatte wie Thon viele Jahre für die Gelsenkirchener gespielt. Der 52-Jährige ist Co-Trainer der deutschen U16-Nationalmannschaft und ist bereits zum fünften Mal Interims-Trainer oder Interims-Co-Trainer der Schalker.

Nach Ansicht Thons war die Trennung von Trainer Manuel Baum am Freitag unumgänglich. Diese Serie mit 28 nicht gewonnenen Spielen sei brutal und man sei zum Handeln gezwungen gewesen, so der Weltmeister von 1990. „Es tut mir auch für Manuel Baum sehr leid, dass er es nicht geschafft hat in den zehn Spielen, wo er Trainer war, mindestens mal ein oder zwei Spiele zu gewinnen“, sagte Thon.

Rüdiger beschenkt Pflegepersonal in England

Nationalspieler Antonio Rüdiger hat mit einer besonderen Geste seine Wertschätzung für das am Limit arbeitende Pflegepersonal auf COVID-19-Stationen gezeigt. Der 27-Jährige spendierte in dieser Woche dem Pflegepersonal von 13 Kliniken ein Mittagessen. „Die Personen, die dort arbeiten, leisten eine unglaubliche Arbeit. Für mich sind das alles Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Mit dieser Aktion möchte ich vor allem Danke sagen“, sagte Rüdiger im Gespräch mit "Spox" und "Goal".

„Danke an die vielen Krankenhausmitarbeiter, die sich und ihre Gesundheit selbst hinten anstellen, um anderen Menschen zu helfen. Mir ging es dabei vor allem um die Geste“, meinte der 27-Jährige: „Allerdings sollte man sich nicht nur dieses Jahr bei den Mitarbeitern bedanken, sondern jedes Jahr – und nicht nur während einer weltweiten Pandemie.“

Der Verteidiger des englischen Spitzenteams FC Chelsea wählte die Klinik nach Großstädten und Regionen aus, die besonders hohe Inzidenzwerte aufweisen. Insgesamt erhielten 420 Krankenhaus-Mitarbeiter eine von Rüdiger spendierte Pizza und einen Dankesbrief.