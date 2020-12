Neymar schwer verletzt? Tränen-Drama um PSG-Star

Der Fußball-Ticker am Montag, den 14. Dezember 2020:

Tränen-Drama um Neymar: Schwer verletzt?

Paris St. Germain verliert die Tabellenführung und Superstar Neymar: Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel unterlag im Topspiel gegen Lyon 0:1 (0:1) und ist mit 28 Punkten hinter Lille und Lyon (beide 29) nur noch Dritter. OL-Profi Thiago Mendes sah in der Nachspielzeit nach einem rüden Foul an Neymar Rot (90.+9).

Neymar erkannte schon unmittelbar nach dem Tritt, dass etwas kaputt ist, und rief umgehend die PSG-Ärzte zu sich.

Foto: AFP

Der Brasilianer verletzte sich bei der Attacke und musste mit einer Trage unter Tränen vom Feld gebracht werden. Neymar hatte offenbar große Schmerzen im linken Knöchel. „Wir müssen die Untersuchungen am morgigen Tag abwarten“, sagte Tuchel. Der Übeltäter entschuldigte sich am Abend in einer Videobotschaft bei Instagram. „Fehler passieren, aber ich möchte aufrichtig um Verzeihung bitten“, sagte der Brasilianer.

Rose ein Kandidat für Favre-Nachfolge?

Gladbachs Trainer Marco Rose soll im kommenden Sommer laut der „Bild“ ein heißer Kandidat für den Trainerposten bei Dortmund sein. Dem Bericht zufolge besäße der 44-Jährige dann eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2022 laufenden Vertrag. Schon Ende Oktober hatte Gladbachs Sportchef Max Eberl Spekulationen um einen Wechsel Roses nach Dortmund als respektlos bezeichnet. Rose wollte das Gerücht damals nicht kommentieren.

Der BVB hatte sich am Sonntag nach einer 1:5-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart von Lucien Favre getrennt. Bis zum Saisonende soll nun der bisherige Co-Trainer Edin Terzic die Mannschaft führen.

Gladbachs Trainer Marco Rose soll ein Kandidat beim BVB sein.

Foto: dpa

Rummenigge über Coman: „Unverkäuflich!“

Kingsley Coman ist seit Monaten in blendender Form, doch vor seinem Höhenflug beim FC Bayern dachte der Schütze des entscheidenden Tors im Finale der Champions League aufgrund von schweren Verletzungen sogar an ein Karriereende. „Als ich damals von seinen Aussagen gehört habe, habe ich sofort das Gespräch mit ihm gesucht“, sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge dem „Kicker“.

„Ich habe ihn in den Arm genommen und ihm gesagt, dass Verletzungen insbesondere im modernen Fußball leider dazugehören und dass er sich keine zu großen Sorgen machen solle“, sagte Rummenigge. „Denn unsere medizinische Abteilung wird alles dafür tun, dass er schon bald wieder topfit auf dem Platz stehen wird. So kam es dann zum Glück auch.“ Für Rummenigge ist Coman aktuell „unverkäuflich".

Lampard fordert Geduld mit Havertz

Chelsea-Trainer Frank Lampard hat seinen Neuzugang Kai Havertz nach der 0:1-Niederlage beim FC Everton in Schutz genommen. „Ich würde sagen, wartet ab und gebt einem jungen Spieler Zeit, egal ob es eine Woche, ein Monat, sechs Monate oder ein Jahr ist, und dann sprecht mich noch mal an“, sagte Lampard. „Denn ich weiß, was Kai Havertz für ein Spieler werden wird.“

Der 21 Jahre alte Ex-Leverkusener hat in dieser Saison noch nicht zu seiner Form gefunden. In zehn Liga-Spielen erzielte Havertz nur ein Tor – Mitte Oktober beim 3:3 gegen den FC Southampton. Bei der Auswärtsniederlage gegen Everton wurde der deutsche Nationalspieler schon nach 68 Minuten ausgewechselt.

Frank Lampard (l.) hält große Stücke auf Kai Havertz (2.v.l.), mahnt aber auch zu Geduld.

Foto: imago / Sportimage

„Ich habe kein Problem mit Kai“, versicherte Lampard. „Heutzutage gibt es Kritik an jedem Spieler von jedem Club, der ein Spiel verliert.“ Havertz müsse sich erst an die Geschwindigkeit der Premier League gewöhnen. „Wir sollten aus Chelsea-Sicht sicherlich geduldig mit Kai Havertz sein“, betonte Lampard, „denn er ist ein Toptalent, das neu in dieser Liga ist.“

Messi erlöst den FC Barcelona

Ein später Treffer von Lionel Messi hat dem FC Barcelona am Sonntag den mühevollen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Außenseiter Levante beschert. Mit nunmehr 17 Punkten rückte das zuletzt schwächelnde Barcelona auf Platz acht der Primera División vor, hat aber noch zwei Spiele weniger bestritten als die meisten Konkurrenten in der ersten spanischen Liga.

Barcelona war im Verlauf der Partie gegen den Tabellen-18. hoch überlegen, konnte aber lange seine Chancen nicht nutzen. Messi hatte nur fünf Minuten nach seinem 1:0 in der 76 Minute eine weitere Großchance zum Ausbau der Führung, scheiterte aber am starken Levante-Keeper Aitor.