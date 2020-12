Fußball-Ticker "Am Rande des Zusammenbruchs": Profis sitzen in Katar fest

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 10. Dezember 2020:

Weltrangliste: Deutschland auf Platz 13

Nach durchwachsenen Leistungen und der historischen 0:6-Blamage in Spanien beendet die deutsche Nationalmannschaft das Jahr 2020 als Nummer 13 der Fifa-Weltrangliste. Damit geht das Team von Bundestrainer Joachim Löw als neuntbeste europäische Mannschaft ins EM-Jahr 2021. Zum Jahresabschluss 2019 hatte das DFB-Team im weltweiten Ranking auf Platz 15 gelegen.

Die am Donnerstag vom Weltverband veröffentlichte aktuelle Rangliste wird von Belgien vor Deutschlands EM-Auftakt-Gegner Frankreich und Brasilien angeführt. Damit haben sich die Top-Drei-Positionen im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die Portugiesen, ebenfalls Gruppenkontrahent im kommenden Sommer, stehen auf Rang fünf. Ungarn als EM-Vorrunden-Gegner Nummer drei wird auf Platz 40 geführt.

„Man hat gesehen, dass die Mannschaft schon viele Stärken besitzt“, hatte Löw zu Beginn dieser Woche bei einer Pressekonferenz erklärt, räumte aber auch ein: „2020 ist die Entwicklung so ein bisschen stehen geblieben.“ Das habe vor allem an den Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einer neunmonatigen Länderspielpause, einer Termin-Häufung im Herbst und zu wenigen Trainingszeiten gelegen. „Wir hatten eine einzige taktische Einheit, im vergangenen Jahr neun“, berichtete der Bundestrainer.

„Die Direktive war, dass die Gesundheit über allem steht“, betonte Löw. Im ersten Halbjahr 2020 fielen alle geplanten Länderspiele und die EM aus. Dann gab es in acht Partien drei Siege, vier Unentschieden und das abschließende 0:6 in der Nations League in Spanien. Die höchste Niederlage in der deutschen Länderspiel-Geschichte seit 1931 hatte eine Debatte um die Zukunft von Löw ausgelöst. Das DFB-Präsidium sprach dem Bundestrainer aber weiter das Vertrauen aus.

CL: Leipzig und Gladbach drohen Hammer-Gegner

Nach dem glücklichen Einzug ins Achtelfinale der Champions League droht Borussia Mönchengladbach nun ebenso wie RB Leipzig ein Hammer-Gegner. Bei der Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon (12 Uhr) treffen die beiden Bundesligisten auf jeden Fall auf einen der Gruppensieger. Das heißt: Mögliche Kontrahenten der beiden Gruppenzweiten könnten Italiens Rekordmeister Juventus Turin mit dem Rekordtorschützen Cristiano Ronaldo, der FC Liverpool mit Coach Trainer Jürgen Klopp oder der FC Chelsea mit den Deutschen Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger sein.

Ausgeschlossen ist ein erneutes Aufeinandertreffen mit den Gruppensiegern Paris Saint-Germain für Leipzig oder Real Madrid für die Gladbacher. Auch nationale Duelle sind in dieser K.o.-Runde noch nicht möglich. Damit reduziert sich die Suche nach den Achtelfinalgegnern für beide Mannschaften auf lediglich fünf Kontrahenten. Neben Liverpool, Chelsea und Juve sind das noch Manchester City sowie für Leipzig Real Madrid und für Mönchengladbach Paris Saint-Germain.

In jedem Fall werden beide Bundesligisten gegen die Gegner aus Europas Fußballelite zunächst am 16./17. oder 23./24. Februar Heimspiele haben und dann auf des Gegners Platz am 9./10. oder 16./17. März antreten.

Im Gegensatz dazu werden den beiden souveränen deutschen Gruppensiegern FC Bayern München und Borussia Dortmund im Achtelfinale die nur scheinbar leichteren Gegner aus Lostopf zwei zugelost. Da zu den Gruppenzweiten unter anderem der in der Vorrunde schwächelnde FC Barcelona zählt, ist eine Paarung mit dem Team von Superstar Lionel Messi für beide Teams denkbar. Auch ein vorzeitiges Treffen des Titelverteidigers Bayern mit dem Europa-League-Sieger FC Sevilla ist eine der Los-Möglichkeiten.

Die Teams im Achtelfinale der Champions League Gruppensieger (Lostopf 1) FC Bayern München, Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Paris Saint-Germain 1 von 2

Gruppenzweite (Lostopf 2) Atlético Madrid, Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta Bergamo, FC Sevilla, Lazio Rom, FC Barcelona, RB Leipzig 2 von 2

"Wäre prächtig": Götze will mit Max zur EM

Mario Götze hat die EM im kommenden Sommer noch im Hinterkopf. Gemeinsam mit Philipp Max, seinem Club-Kollegen beim Ehrendivisionär PSV Eindhoven, die Endrunde zu spielen, „wäre prächtig“, sagte der Siegtorschütze des WM-Endspiels 2014 bei ed.nl: „Den Ehrgeiz habe ich. Aber das alles entscheidet der Bundestrainer.“

Der 63-malige Nationalspieler, dessen letzter DFB-Einsatz mehr als drei Jahre zurückliegt, führte aus: „Ich bin Profi und möchte das Allerhöchste erreichen. Das möchte ich jetzt auch mit PSV. Das kann ich im Augenblick beeinflussen.“

Trotz seines persönlich guten Starts in Eindhoven mit vier Toren in neun Pflichtspielen sieht der 28-Jährige noch viel Luft nach oben: „Ich bin auch noch nicht so weit, wie ich sein möchte. Ich hatte im Sommer keine normale Vorbereitung, auch mit der Mannschaft habe ich noch nicht so oft zusammen trainiert. Wenn dann englische Wochen kommen, ist das heftig.“

Mit Blick auf seinen früheren Bayern-Mitspieler Arjen Robben (36), der nach seinem Rücktritt vom Rücktritt beim FC Groningen von Verletzungen gebeutelt ist, bemerkte Götze: „Arjen macht solange weiter, bis es ihm gelingt, wieder ein wertvoller Spieler zu sein, denke ich.“ Götze selbst möchte in Robbens Alter „auch noch spielen. Wo? Wir werden es sehen“, erklärte der Offensivspieler.

Cannavaro und China-Clubs sitzen in Katar fest

Drei chinesische Clubs sitzen nach ihrer Teilnahme am Finalturnier der asiatischen Champions League in Katar fest. Guangzhou Evergrande mit Trainer Fabio Cannavaro, Shanghai Shenhua und Shanghai SIPG warten nach ihrem Ausscheiden teilweise bereits seit zehn Tagen auf einen Rückflug in ihr Heimatland. Der asiatische Fußballverband AFC machte bislang keine Angaben, warum die Teams noch nicht zurückreisen konnten.

Guangzhous Yan Dinghao (r.) in der Champions-League-Endrunde gegen Vissel Kobes Altstar Andres Iniesta.

Foto: Imago/Xinhua

Guangzhou-Mittelfeldspieler Yan Dinghao schrieb bei dem Twitter-ähnlichen sozialen Netzwerk Weibo, dass er sich „am Rande des Zusammenbruchs“ befinde und „wirklich Heimweh“ habe. Stürmer Wei Shihao schrieb ebenfalls auf Weibo: „Ich kann nur in meinem Hotelzimmer eingesperrt bleiben. Ich kann meine Familie nicht sehen. Ich möchte nach Hause zurückkehren.“

Wegen der Corona-Pandemie wird die asiatische Champions League 2020 in einer abgeschotteten „Blase“ in Katar ausgespielt. Guangzhou war in der Gruppenphase gescheitert, das letzte Spiel absolvierte die Cannavaro-Elf am 1. Dezember. Der italienische Coach steht nach dem enttäuschenden Abschneiden laut Medienberichten vor dem Aus.

Neymar: "Es müssen Zeichen gesetzt werden"

Für Superstar Neymar von Paris St. Germain war das Verhalten der Clubs beim Rassismus-Eklat im Champions-League-Spiel gegen Başakşehir Istanbul zwingend notwendig (siehe auch früherer Eintrag). „Unter extremen Umständen müssen solche Zeichen gesetzt werden, um zu sehen, ob sich die Welt dadurch ein wenig ändern kann“, sagte der Brasilianer nach dem 5:1 (3:0)-Sieg am Mittwoch.

Die Partie war am Dienstag nach einer rassistischen Äußerungen des vierten Offiziellen Sebastian Colţescu unterbrochen und am Folgetag fortgesetzt worden. „Was passiert ist, war inakzeptabel“, sagte Neymar: „Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht akzeptieren können, dass aufgrund der Hautfarbe oder Rasse ein Unterschied gemacht wird.“

Reaktionen zum Rassismusvorfall in der Champions League PSG-Profi Kylian Mbappé „Say no to Racism. M. Webo we are with you“ (Wir sind bei dir) 1 von 11

PSG-Profi Neymar via Twitter „BLACK LIVES MATTER“ (Schwarze Leben zählen) 2 von 11

Paris Saint-Germain via Twitter „Jegliche Form des Rassismus widerspricht den Werten von Paris Saint-Germain, dem Vorsitzenden des Clubs, seinen Angestellten und Spielern.“ 3 von 11

Nationalspieler und PSG-Profi Thilo Kehrer via Instagram „Diskriminierung hat keinen Platz. Nicht im Fußball, nicht auf der Welt“ 4 von 11

Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu „Heute Abend haben Sportler, Athleten eine historische Entscheidung getroffen gegenüber einer Einstellung, die sie als inakzeptabel beurteilt haben... Ich kann die starke Symbolik ihrer Geste und ihrer Solidarität nur begrüßen.“ 5 von 11

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan „Wir sind bedingungslos gegen Rassismus und Diskriminierung im Sport und in allen Lebensbereichen.“ 6 von 11

Die Europäische Fußball-Union Uefa „Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form hat keinen Platz im Fußball.“ 7 von 11

Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig „Das verurteile ich aufs Schärfste. Wir leben in einer bunten Gesellschaft, das ist auch gut so, so etwas sollte nicht passieren, nicht auf dem Fußballplatz und auch sonst nirgendwo.“ 8 von 11

FSV Mainz 05 „Ob Paris oder Mainz. Das Wichtigste ist: Heute. Morgen. IMMER! #Notoracism #BlackLivesMatter“ 9 von 11

Werder Bremen „Immer ❗ Überall ❗ Zu jeder Zeit ❗ #KlareKanteGegenRassismus #NoToRacism | #Werder“ 10 von 11

FC St. Pauli „Kein Fußbreit dem Rassismus. Immer und überall. #fcsp #SayNoToRacism“ 11 von 11

Colţescu hatte den Eklat durch eine auf Istanbuls Trainerassistent Pierre Webo bezogene Äußerung gegenüber Hauptschiedsrichter Ovidiu Hategan ausgelöst, wobei Colţescu Webo als „schwarzen Typen“ bezeichnete. Daraufhin verließen beide Mannschaften aus Protest das Spielfeld.

„Rassismus hat keinen Platz im Fußball, im Leben oder irgendeinem anderem Sport. Unser Verhalten war perfekt“, sagte Neymar. Vor dem Wiederanpfiff setzten die Spieler erneut ein Zeichen: Alle 22 Akteure knieten zur „Black-Lives-Matter“-Geste nieder.

Handspielregel soll geändert werden

Die Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) wollen den Forderungen nach einer Änderung der Handspielregel nachkommen. „Der bisherige Text engt zu sehr ein. Es soll mehr nach dem Geist der Regel gepfiffen werden, nicht so sehr nach den Buchstaben“, kündigte Ifab-Geschäftsführer Lukas Brud im "Kicker" an. Am Mittwoch tritt der Vorstand des Ifab mit Experten wie Trainer Arsene Wenger oder den Ex-Schiedsrichtern Pierluigi Collina und David Elleray zusammen, um über Anpassungen zu diskutieren.

Die Beratungen mit dem Expertengremium dienen der Vorbereitung der regelkonstituierenden Sitzung von Ifab und Fifa am 6. März 2021. Unter anderem hatte Uefa-Präsident Aleksandar Ceferin zuletzt in einem öffentlich gewordenen Brief an die Fifa eine erneute Änderung der Handspielregel gefordert.

Zentrales Kriterium bei der Beurteilung eines Handspiels soll wieder der Faktor „Absicht oder nicht“ werden. Abgespreizte oder erhobene Arme sollen nicht mehr automatisch ahndenswert sein. Vielmehr soll der Schiedsrichter wieder einen gewissen Spielraum bekommen, um zu beurteilen, ob die Bewegung als natürlich einzustufen ist.

Auch Kopfverletzungen auf der Ifab-Agenda

Neben der Handspielregel steht auch das Verhalten bei Kopfverletzungen auf der Agenda der Regelhüter. Liegt bei einem Spieler der Verdacht einer Gehirnerschütterung vor, soll künftig ein zusätzlicher Wechsel möglich sein. So soll die Hemmschwelle sinken, Spieler bei entsprechendem Verdacht gleich aus dem Spiel zu nehmen. Damit diese Regelung nicht aus taktischen Gründen ausgenutzt wird, soll auch der Gegner in diesem Fall einen zusätzlichen Joker bringen dürfen.

Zudem will das Ifab Technologien prüfen, um die kalibrierten Linien bei Abseitsentscheidungen künftig per Computer statt per Hand vom Video-Assistenten ziehen zu lassen.

Werder: Neuer Baumann-Vertrag vor Weihnachten?

Bei Werder Bremen hat der Aufsichtsrat offenbar Gespräche über eine erneute Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags mit Sport-Geschäftsführer Frank Baumann aufgenommen. Das berichtet der "Kicker". Wie das Fachmagazin weiter schreibt, wäre ein Abschluss noch vor Weihnachten „keine Überraschung“.

Der Vertrag mit dem 45 Jahre alten Ex-Nationalspieler soll wohl zunächst um ein Jahr bis 2022 verlängert werden. Auf der nächsten Mitgliederversammlung, die im April stattfinden soll, stehen Aufsichtsratswahlen an. Über Baumanns längerfristige Perspektive soll dann das bestätigte bzw. neu zusammengesetzte Kontrollgremium entscheiden.

Tuchel: Spielerprotest klares und nötiges Statement

Der deutsche Trainer Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain hat der Szene mit den unter Rassismus-Verdacht stehenden Äußerungen des Vierten Offiziellen viel Raum vor der Fortsetzung der Partie gegen Basaksehir aus Istanbul eingeräumt. „Es ist wichtig, darüber zu sprechen, miteinander zu sprechen. Auch zu verstehen, was solche Dinge bedeuten und bei unseren Mitmenschen bedeuten, wie sowas ankommt“, sagte Tuchel am Mittwochabend bei "Sky". „Das war ein klares Statement gestern, auch ein nötiges Statement“, meinte er, nachdem Paris die Partie 5:1 gewonnen hatte. Eine Teamsitzung zur Vorbereitung auf den Gegner habe es nicht gegeben.

Lesen Sie hier:

Am Dienstag war die Partie abgebrochen worden, nachdem der Vierte Offizielle den Istanbuler Co-Trainer Pierre Webo mit dem in Deutschland als „N-Wort“ umschriebenen Begriff bezeichnet haben soll. Aus Protest hatten beide Mannschaften den Platz verlassen. „Ich bin zu 1000 Prozent gegen jede Form von Rassismus“, betonte Tuchel. Er habe aber tags zuvor nicht gehört, was wer gesagt habe und wolle sich deswegen „das Recht nehmen, nicht zu urteilen, bevor nicht alles abgeschlossen ist“.

Pressestimmen zum Rassismus-Eklat in der Champions League Le Parisien (Frankreich) “'No to racism'. 'Nein zu Rassismus'. Eine klare Botschaft, die die Uefa vor einigen Jahren auswählte, wurde am Dienstagabend gemeinsam von Basaksehir, PSG und Presnel Kimpembe über die sozialen Medien verbreitet. Die Solidarität der beiden Clubs wurde sowohl im Internet als auch auf den Fernsehkameras für die ganze Welt sichtbar.“ 1 von 10

Hürriyet (Türkei) „Wir haben dem rassistischen Schiedsrichter eine Lektion erteilt. Die Menschheit applaudiert euch. Gestern Abend war die UEFA Champions League eine Bühne für den Widerstand von Basaksehir gegen Rassismus und für Ehre.“ 2 von 10

Sabah (Türkei) „Applaus für Euch (Spieler, Anm. d. Red.), historische Schmach für Dich (Vierter Offizielle Sebastian Coltescu)!“ 3 von 10

AS (Spanien) „Stoppt den Rassismus! Der Skandal im Park der Prinzen erschütterte den Fußballplaneten auch außerhalb des Feldes.“ 4 von 10

SPORT (Spanien) „Skandal! Schiedsrichter-Rassismus bei PSG gegen Basaksehir. Der Vierte Offizielle Sebastian Coltescu bezeichnet Istanbuls Co-Trainer Webo als “schwarzen Mann„ und sorgt so dafür, dass beide Teams sich weigern, die Partie fortzusetzen.“ 5 von 10

El Mundo (Spanien) „Das gab es noch nie: Erstmals wird ein Spiel auf allerhöchstem Niveau wegen eines rassistischen Vorfalls, der von einem Schiedsrichter ausging, abgebrochen.“ 6 von 10

Gazzetta dello Sport (Italien) „Die rassistische Äußerung gegenüber Pierre Webo ist ein präzedenzloser Fall bei einem Match der UEFA, die seit Jahrzehnten an vorderster Front im Kampf gegen Diskriminierung kämpft. Der Rückzug beider Mannschaften ist ein vorbildliches und historisches Verhalten beim wichtigsten Fußballwettbewerb Europas.“ 7 von 10

Corriere dello Sport (Italien) „In Paris geschieht das, was die Uefa nie erwartet hätte. Etwas, das gegen jede Sensibilisierungskampagne verstößt, für die sich Europas Fußballverband seit jeher einsetzt. Diesmal macht sich der Vierte Offizielle für Rassismus verantwortlich, ausgerechnet derjenige, der sich dafür einsetzen müsste, damit die Regeln respektiert werden.“ 8 von 10

Il Messaggero (Italien) „Ein beispielloser Vorfall überschattet das Match im Prinzenpark, und es kommt zu einer surrealen Situation. Aus Protest gegen den Vierten Offiziellen zieht sich Basaksehir vom Spielfeld zurück, gefolgt von PSG. Und dies unter dem Applaus der Anwesenden.“ 9 von 10

ProSport (Rumänien) „Sebastian Coltescu hatte 2020 zahlreiche Probleme. Er verlor seine Eltern und ließ sich von seiner Frau scheiden, mit der er eine Tochter hat. Zudem wurde er im vergangenen Monat von der Fifa-Liste gestrichen. Nun steht er im Zentrum eines Rassismus-Skandals, der zum Abbruch zwischen PSG und Basaksehir geführt hat.“ 10 von 10

Regionalliga: Klage gegen Re-Start abgewiesen

Das Landgericht Mannheim hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung abgelehnt, den die Südwest-Regionalligisten Schott Mainz, Bahlinger SC, Astoria Walldorf, FC Gießen, TSV Steinbach Haiger und Eintracht Stadtallendorf gestellt hatten. Das berichtet der "Kicker".

Die Kläger wollten erwirken, dass die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Freitag gerichtlich verhindert wird. Die klagenden Vereine argumentierten unter anderem mit den konstant hohen Corona-Fallzahlen und der daraus resultierenden Unzumutbarkeit des Re-Starts noch vor Weihnachten. Zudem plädierten sie dafür, erst wieder Ende Januar zu spielen.

Das Gericht kam nach der mündlichen Verhandlung jedoch zu der Auffassung, dass die Entscheidung zur Saisonfortsetzung rechtens ist. Somit wurde die angeklagte Partei, die Regionalliga Südwest GbR, in ihrer Entscheidung bestärkt, die Saison am kommenden Wochenende fortzusetzen.

Grundlage der Saisonfortsetzung war, dass durch die Corona-Verordnungen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, dem Saarland und Hessen der Trainings- und Spielbetrieb für die Regionalliga-Vereine ab 1. Dezember wieder einheitlich gestattet wurde und somit eine politisch einheitliche Klassifizierung der Spielklasse erfolgt ist. Zum Re-Start gehören auch Testungen von Spielern und Team- offiziellen, die vor den Spielen durchgeführt werden.

Italien trauert um WM-Held Paolo Rossi

Italiens Fußball trauert um seinen WM-Helden von 1982. Paolo Rossi, beim dritten Titelgewinn der Squadra Azzurra in Spanien mit sechs Treffern Torschützenkönig, ist im Alter von 64 Jahren gestorben.

Rossis Ehefrau Federica Cappelletti verkündete die Nachricht bei Instagram, sie kommentierte ein Foto des Paares mit den Worten „für immer“, dazu postete sie ein Herz. „Es wird niemals jemanden wie dich geben, einzigartig, besonders, nach dir ist das absolute Nichts“, schrieb Cappelletti auch auf Facebook.

Die Ursache von Rossis Tod wurde nicht enthüllt. Italienische Medien berichteten, dass er an „einer unheilbaren Krankheit“ gelitten habe. Rossi hinterlässt seine Frau und seine drei Kinder.

SC-Vorstand: Keine "One-Man-Show" von Streich

Abstiegskampf in der Bundesliga ist beim SC Freiburg bislang auch wegen der Erfahrung der vergangenen Jahre kein Horrorszenario. „Das Thema schwingt bei uns seit Jahren mit, ohne uns zu lähmen“, sagte Sportvorstand Jochen Saier dem „Kicker“ (Donnerstag). „Seit dem Wiederaufstieg 2016 waren wir oft genug in solch schwierigen Phasen wie jetzt. Die Gefahr abzusteigen ist vorhanden, auch weil die Vereine um uns herum vom Kader her nicht die typischen Absteiger sind.“ Vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstag steht Freiburg mit acht Punkten aus zehn Spielen auf Rang 14 der Tabelle.

Am Vertrauen in die Entscheidungen von Trainer Christian Streich habe sich in der Anfangsphase der Spielzeit nichts geändert, sagte Saier. „Das ist keine One-Man-Show von Christian Streich. Unser Trainerstab ist ein heterogen besetztes Team, dessen unterschiedliche Blickwinkel in die Entscheidungsfindungen einfließen“, sagte Saier.

Zidane nach Sieg gegen Gladbach überschwänglich

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat seine Fußballer zur Defensivleistung beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach in der Champions League beglückwünscht. „Heute haben wir ein gutes Spiel gemacht, vor allem defensiv, weil es eine Mannschaft ist, die dir bei den Kontern Schwierigkeiten bereiten kann, und wir haben es gut beherrscht“, sagte der Franzose am Mittwochabend nach Angaben der Club-Homepage der Königlichen. „Was den Fußball angeht, war es spektakulär.“

Madrid sicherte sich durch den Sieg am letzten Spieltag der Champions League den Gruppensieg vor der Borussia, die als Gruppenzweiter erstmals seit 43 Jahren ins Achtelfinale einzog. Mit einer Niederlage hätte Real allerdings auch ausscheiden können. „Sie wussten, was auf dem Spiel stand. Ich werde euch nicht sagen, was ich den Spielern sage, das sind Sachen der Umkleide“, sagte Zidane. „Wenn man sich das Spiel ansieht, können alle Madridistas glücklich und stolz auf die Mannschaft sein. Das ist es, was mich interessiert.“

DFL-Funktionär für neue will Lizenzierungsregeln

Ein wichtiges Mitglied des DFL-Präsidiums hält überarbeitete Regeln für die Proficlubs im deutschen Fußball für notwendig, um finanzielle Schieflagen wie zu Beginn der Corona-Pandemie zukünftig besser vermeiden zu können. Das sagte Oliver Leki in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Durch neue Vorgaben und Mechanismen in der Lizenzierungsordnung gelte es zu verhindern, dass Clubs so schnell „massive Probleme bekommen, wie das zuletzt der Fall war“.

Es sei aus seiner Sicht notwendig „dass wir in der Lizenzierungsordnung unter anderem veränderte und strengere Vorgaben für die Eigenkapitalausstattung machen, aber insbesondere für die Liquidität“ der Vereine, und das „in Verbindung mit empfindlichen Sanktionsmaßnahmen“, sagte der Finanzvorstand des SC Freiburg. „Ich sehe da durchaus einen Konsens in der Liga, aber letztendlich hätte die Mitgliederversammlung darüber zu entscheiden.“

Als durch die Corona-Pandemie eingeplante Einnahmen etwa durch Eintrittskarten ausblieben, hatten Vereine aus der Bundesliga große Geldsorgen. Auch deswegen hat die Deutsche Fußball Liga die Verteilung der TV-Gelder in Zukunft umgestaltet. „Das beschlossene Verteilungsmodell ist in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung der gesamten Liga“, sagte Leki. Diese Stabilität habe aber auch viel mit dem Ausgabeverhalten zu tun.