Höwedes kritisiert BVB-Coach Favre, Effenberg widerspricht

Höwedes kritisiert Favre, Effenberg widerspricht

Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes hat nach dem 1:2 vom BVB gegen den 1. FC Köln Zweifel, ob Trainer Lucien Favre die Schwarz-Gelben zum Titel führen kann. „Aus meiner Sicht ist Lucien Favre kein Meistertrainer“, sagte Höwedes im „Sport1"-Doppelpass. „Ich glaube, dass ein anderer Trainer gefragt ist, der in Situationen mehr eingreift, wenn ein Sancho etwas aus der Reihe schlägt“, sagte Höwedes. Der langjährige Schalke-Kapitän schätzt Favre als „guten Trainer“. Allerdings brauche der BVB einen „Trainertypen, der offensiver denkt“.

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg ergriff indes Partei für Favre und traut diesem auch den Meister-Coup mit der Borussia zu: „Für mich ist Favre in der Entwicklung der jungen Spieler mit der Beste, wenn nicht sogar der Beste. Das Ergebnis wird ja kommen. Vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in eineinhalb Jahren. Da wird unter dem Strich die Meisterschaft stehen.“ Ausnahmetalente wie Jadon Sancho, Erling Haaland und Giovanni Reyna würden „über die gesamte Karriere davon profitieren, dass sie unter Favre trainieren konnten“, so Effenberg.

Khedira forciert Wechsel nach England

Der bei Juventus Turin aussortierte Rio-Weltmeister Sami Khedira hat offen mit einem Wechsel nach England geliebäugelt. „Ich schaue mal, was geht. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ich mich einem Premier-League-Klub anschließen könnte“, sagte der 77-malige Nationalspieler im ZDF-„Sportstudio".

Er sei ein „unheimlicher Fan“ der höchsten englischen Spielklasse. „Definitiv würde mich die Premier League reizen“, ergänzte Khedira und bestätigte zugleich laufende Gespräche. Er habe den Kontakt mit seinen ehemaligen Trainern Jose Mourinho, derzeit Teammanager bei Tottenham Hotspur, und Carlo Ancelotti, Coach des FC Everton, „unabhängig von meiner sportlichen Situation“ nie verloren.

Khedira spielt unter Trainer Andrea Pirlo bei Juve keine Rolle mehr. Für die Champions League wurde der 33-Jährige nicht gemeldet, auch in der Liga wurde Khedira in dieser Saison bisher nicht eingesetzt. Medienberichte, wonach Khedira eine Abfindung und eine vorzeitige Vertragsauflösung angeboten worden seien, wies er zurück: „Ich habe im Verein mit keiner einzigen Person über irgendwelche finanziellen Belange gesprochen. Das stimmt absolut nicht.“

Real Madrid verliert nach Courtois-Patzer

Real Madrid hat in La Liga den nächsten Tiefschlag kassiert. Die Königlichen verloren am 11. Spieltag mit Weltmeister Toni Kroos in der Startelf 1:2 (0:1) gegen Deportivo Alaves und warten seit nun drei Ligaspielen auf einen Sieg. Lucas Perez (5.) brachte die Gäste mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung, begünstigt durch einen schlimmen Fehlpass des belgischen Nationaltorhüters Thibaut Courtois baute Joselu (49.) die Alaves-Führung kurz nach Wiederanpfiff aus. Casemiros (86.) Anschlusstreffer blieb ohne Folgen.

Im ersten Abschnitt war bereits Real-Stürmer Eden Hazard verletzungsbedingt ausgewechselt worden (28.). Kroos (39.) vergab kurz darauf eine sehr gute Chance zum möglichen 1:1. Der Titelverteidiger von Trainer Zinedine Zidane liegt nach der dritten Saisonniederlage bereits sechs Zähler hinter Spitzenreiter Real Sociedad San Sebastian.

Paris nur 2:2 gegen Bordeaux

Tuchel-Club Paris Saint-Germain ist im Heimspiel der Ligue 1 gegen Girondins Bordeaux nicht über ein Remis hinaus gekommen. Der französische Meister musste sich im Parc des Princes mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Drei Tage nach dem 1:0 in der Champions League gegen RB Leipzig hatten Neymar per Foulelfmeter (27.) und Moise Kean (28.) den Weg zum achten Saisonsieg geebnet, nachdem Timothee Pembele mit einem Eigentor (10.) die Führung für Bordeaux erzielt hatte. Doch Yacine Adli (60.) entriss Tabellenführer Paris noch den angepeilten Sieg und sicherte den Gästen einen Punkt.