Der junge Erling Haaland und seine Gang als Buch-Helden

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 28. November 2020:

3. Liga: 1860 klettert auf Platz vier – Sieg für FCM

1860 München hat sich in der 3. Liga auf den vierten Platz verbessert. Die Sechziger kamen im Derby gegen Aufsteiger Türkgücü München allerdings in Unterzahl über ein 2:2 (1:1) nicht hinaus. Fabian Greilinger (22.) schoss die Löwen in Führung, doch Petar Sliskovic (26.) gelang der Ausgleich. Der 35 Jahre alte Oldie Sascha Mölders (49.) brachte die Gastgeber mit seinem sechsten Saisontor scheinbar auf die Siegerstraße. Doch Löwen-Profi Dennis Dressel sah wegen groben Foulspiels (59.) die Rote Karte. Sliskovic (70.) mit Saisontor Nummer zehn stellte auf 2:2.

Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden musste durch ein 1:2 (1:1) bei der SpVgg Unterhaching einen Dämpfer hinnehmen. Maurice Malone (2.), der auch schon zum sechsten Mal traf, brachte die Gäste in Führung, doch Dominik Stroh-Engel (21.) traf zum 1:1 für die Münchner Vorstädter. Luca Marseiler (54.) zeichnete für das Hachinger 2:1 verantwortlich.

Magdeburgs Andreas Müller gelang in Zwickau ein Traumtor.

Viktoria Köln unterlag beim Halleschen FC 0:2 (0:0) und rutschte in der Tabelle etwas ab. Terrence Boyd (69./82.) traf zweimal. Im Ostduell beim FSV Zwickau setzte sich der 1. FC Magdeburg mit 1:0 (0:0) durch. Andreas Müller (72.) traf mit einem Schuss aus rund 25 Metern in den linken Torwinkel. Hansa Rostock gewann gegen Bayern München II 2:0 (0:0). Julian Riedel (60.) und Manuel Farrona Pulido (67.) waren für die Mecklenburger erfolgreich.

2. Liga: Paderborn verpasst Sprung an die Spitze

Der SC Paderborn hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst und nach sechs Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Bundesliga-Absteiger unterlag am Samstag 0:1 (0:1) beim Karlsruher SC und rutschte auf Rang fünf ab. In einer spannenden Partie erzielte Daniel Gordon schon in der 7. Minute den Siegtreffer für den KSC.

Die Treffer von Florian Krüger (31.), zweimal Ben Zolinski (41./63.) und Pascal Testroet (73.) bescherten Erzgebirge Aue den 4:1 (2:1)-Erfolg beim SV Sandhausen und den Sprung auf Platz vier. Kevin Behrens hatte die Gastgeber mit einem Strafstoß mit 1:0 in Führung gebracht (19.) und einen weiteren Elfmeter vergeben (36.).

Am Tabellenende bleiben die Würzburger Kickers, die beim 1:2 (0:0) in Regensburg eine weitere Niederlage hinnehmen mussten. Jan-Niklas Beste (83.) und Sebastian Stolze (88.) trafen für die Gastgeber, Hendrik Hansen (90.) verkürzte noch für das Tabellenschlusslicht.

Blatter und Platini: Ermittlungen wegen Betrugs

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen den früheren Fifa-Chef Sepp Blatter und den ehemaligen Uefa-Chef Michel Platini ausgeweitet. Sie beurteile die Zahlung von zwei Millionen Franken an Platini anders als bisher, teilte sie am Samstag mit. Sie habe die Parteien darüber im November informiert. Zuvor hatten französische Zeitungen darüber berichtet.

„Seither wird sowohl gegen Joseph Blatter wie auch gegen Michel Platini auch wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt“, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die Zahlung aus dem Jahr 2011 war schon länger Bestandteil der Ermittlungen. Blatter und Platini hatten stets gesagt, es sei die Vergütung für eine zurückliegende Beratertätigkeit gewesen. Beide früheren Fußball-Funktionäre haben alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Das Strafverfahren gegen den früheren Weltverbands-Chef Blatter läuft seit 2015, wegen Veruntreuung und „ungetreuer Geschäftsbesorgung“. Gegen Platini, einst Präsident der Europäischen Fußball-Union, wurde bereits wegen Teilnahme an Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung ermittelt. Beide waren Ende August und Anfang September zu Anhörungen vor der Bundesanwaltschaft erschienen. „Für sämtliche Verfahrensbeteiligten gilt die Unschuldsvermutung“, betonte die Bundesanwaltschaft.

FC Kopenhagen: Drei Profis positiv getestet

Drei Profis des dänischen Spitzenclubs FC Kopenhagen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darunter ist auch der 21-jährige Jungnationalspieler Jonas Wind, der für die dänische Nationalmannschaft erst vor anderthalb Wochen in der Nations League beim 2:4 in Belgien den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt hatte.

Außerdem sind die Tests von Stürmer Mikkel Kaufmann und Innenverteidiger Victor Nelsson sowie der von Teammanager Per Wind - Jonas Winds Vater - positiv ausgefallen. Wie der Verein am Sonnabend mitteilte, befinden sich alle vier nun in Isolation. Der Rest der Mannschaft und des Trainerstabs wurde negativ getestet.

DFL: Noch keine Namen für Seifert-Nachfolge

Die Suche nach einem Nachfolger für den 2022 ausscheidenden DFL-Geschäftsführer Christian Seifert ist noch am Anfang. DFL-Aufsichtsratschef Peter Peters sagte in einem Gespräch des Portals „Sportbuzzer“, zu Beginn stünden die Gespräche mit den bestehenden Führungskräften. Das Profil des Nachfolgers ergebe sich aus den Anforderungen, die jetzt besprochen würden. Dabei werde auch Seifert mit Rat und Tat zur Seite stehen.

„Die Namen kommen erst in Schritt drei oder vier. Aktuell sind wir in Phase eins, führen Gespräche und analysieren die Struktur. Erst auf Basis solcher Gedanken können sich Stellenprofile entwickeln“, sagte Peters in dem am Samstag veröffentlichten Gespräch, an dem auch der langjährige Manager von Bayer Leverkusen, Reiner Calmund, teilnahm.

„Unser Job ist es, den oder die Besten für den Fußball zu finden“, betonte Peters. „Und was ganz wichtig ist: Wir werden unsere Überlegungen auch mit Kollegen aus der Liga spiegeln, sie um Einschätzungen bitten.“ Der 51-jährige Seifert hatte Ende Oktober angekündigt, seinen am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Spielverschiebungen plagen tschechische Liga

Die tschechische erste Liga wird weiter von Corona-Problemen geplagt. Die gesamte Mannschaft des Hauptstadtvereins Bohemians Prag 1905 ist von den Behörden unter Quarantäne gestellt worden. Grund sei eine „hohe Zahl“ an Corona-Infektionen, teilte ein Sprecher am Samstag mit. Das für Sonntag geplante Ligaspiel gegen den FK Jablonec musste verschoben werden.

Schon bei der 1:2-Niederlage gegen SK Dynamo Ceske Budejovice (Budweis) am Mittwoch hatten acht Stammspieler sowie Bohemians-Trainer Ludek Klusacek gefehlt. Auch das Sonntagsspiel zwischen Banik Ostrava und Slovan Liberec wird später nachgeholt. Grund sind mehrere Corona-Fälle bei dem Team aus der mährisch-schlesischen Industriestadt Ostrava (Ostrau).

BVB-Star Haaland Titelheld eines Buches

Jungstar Erling Haaland (Borussia Dortmund) ist jetzt auch Titelheld eines Buches. Ein jubelnder Haaland im BVB-Trikot ziert das Cover von „Fotballprosjektet“ (Das Fußballprojekt), das dessen Jugendtrainer Alf-Ingve Berntsen über die Mannschaft um den Stürmer beim norwegischen Club Bryne FK geschrieben hat.

Erling Haaland als 15-Jähriger im Trikot der norwegischen Nationalmannschaft.

„Das ist keine Biografie über Erling, sondern ein Buch über die ganze Gang“, sagte der Autor dem Boulevardblatt VG. Sein Buch will auf 196 Seiten erklären, wie die besondere Lern-Atmosphäre im Verein zum Aufstieg des heute 20 Jahre alten Top-Torjägers beigetragen hat. Der Schlüssel: Die 40 Jugendspieler wurden immer als Einheit zusammengehalten.

„Bryne ist nicht der Hauptgrund, warum er gut wurde. Das ist Erling selbst. Aber wir hatten unseren Anteil“, sagte Berntsen, der Haaland kennenlernte, als dieser fünf war. Im Alter von zehn bis 15 sei er außerhalb der Familie wohl Haalands engste Bezugsperson gewesen, meinte er. Der Angreifer werde aufgrund seiner Größe noch immer unterschätzt, sagte Berntsen, der das „kluge Fußballerhirn“ seines früheren Schützlings hervorhob. Wer von einfachen Abstaubertoren rede, habe keine Ahnung: „Du kannst es ja selbst mal versuchen!“

Heute sei die ganze Region stolz auf „ihren“ Erling. „Wir müssen uns manchmal zwicken. Aber dass ein Junge aus Bryne dieses Niveau erreicht hat, zeigt, dass alles möglich ist.“

Serie A: Schon sechs Clubs in Gehalts-Verzug

Immer mehr italienische Erstligisten geraten wegen finanzieller Probleme mit der Zahlung der Spielergehälter in Verzug. Mittlerweile sechs Serie-A-Clubs haben ihren Profis seit August keine Gehälter mehr gezahlt, berichtete Gazzetta dello Sport. Neben den Vereinen Inter Mailand und SSC Neapel, bei denen die Zahlungsrückstände bereits bekannt waren, sind auch der FC Genua, Sampdoria Genua, Lazio Rom sowie Benevento Calcio betroffen.

Die Clubs haben bis kommenden Dienstag Zeit, die Gehälter zu zahlen, ansonsten drohen ihnen vom Fußballverband Strafen. Wegen fehlender Einnahmen durch den Verkauf von Eintrittskarten und durch Sponsorenverträge leiden die Klubs unter Liquiditätsproblemen.

Inter, in Besitz des chinesischen Konzerns Suning, hat sich mit den Profis darauf geeinigt, die Gehälter von Juli und August erst im kommenden Februar auszuzahlen. Laut der Tageszeitung La Repubblica hat der Club das Geschäftsjahr 2019/20 mit 100 Millionen Euro Verlust abgeschlossen.

„Die Gehälter verschlingen 60 Prozent des Umsatzes. Das könnte viele Clubs zu einer Pleite führen“, sagte Inter Mailands Geschäftsführer Giuseppe Marotta. Man müsse nun Maßnahmen ergreifen, um dem entgegenzuwirken. Zuletzt hatte Verbandschef Gabriele Gravina vor dem finanziellen Kollaps mehrerer Klubs gewarnt, sollte die Regierung die Vereine nicht unterstützen.

Brasilianerinnen erstmals in eigenen Trikots

Brasiliens Fußballfrauen gehen neue Wege: Am Freitag beim Testspiel gegen Ecuador trug das Team von Nationaltrainerin Pia Sundhage erstmals in der Verbandshistorie ein komplett eigenes Trikot und verzichtete dabei bewusst auf die Sterne der fünf WM-Titel der Männer-Nationalmannschaft. „Wir werden jetzt unsere eigenen Sterne erobern“, versprach Nationalspielerin Andressinha stellvertretend für ihre Kolleginnen schon vor der Partie in Sao Paulo.

Debinha (r.) erzielte drei Treffer.

Im kanariengelben Shirt ohne die üblichen Trophäen über dem Verbandsemblem zeigte sich vor allem Stürmerin Debinha, die die an Covid-19 erkrankte Weltfußballerin Marta stark ersetzte, mit einem Hattrick beim 6:0 (1:0) inspiriert im neuen Outfit.

Unter der Schwedin Sundhage, die als Trainerin mit den USA 2008 und 2012 Olympiagold gewann, wollen die Brasilianerinnen, im Sommer in Tokio endlich ganz oben oben auf dem Podest stehen. Bei der WM 2007 sowie den Olympischen Spielen 2004 und 2008 hatte Brasilien jeweils das Finale verloren.

Neuhaus mag keine Vergleiche mit Schweinsteiger

Nationalspieler Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach mag die Vergleiche mit Toni Kroos und Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger nicht. „Beide sind große Spieler, die eine Ära des deutschen Fußballs geprägt haben. ... Es ehrt mich, wenn ich mit solchen Spielern verglichen werden. Aber ich finde es auch schwierig, wenn man auf die Vergleiche reduziert wird“, sagte Neuhaus der „Rheinischen Post“.

Er denke, dass er seinen eigenen Spielstil habe. „Wenn ich die besten Sachen der beiden mit meinen Qualitäten zusammenbringen kann, ohne meinen eigenen Weg zu verlassen, würde mich das nochmal voranbringen“, sagte der 23-Jährige.

Mit Gerüchten um ein mögliches Interesse des FC Bayern München beschäftigt sich Neuhaus nicht. „Ich kann bestätigen, dass mein Papa Bayern-Fan ist. Die Bayern sind aber sonst kein großes Thema bei uns. Ich habe einen Vertrag bei Borussia und will hier erfolgreich sein“, sagte Neuhaus.

Gulacsi spendet Prämie für krankes Kind

RB Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi hat auf die schwierige Situation eines schwerkranken Kindes in seiner ungarischen Heimat aufmerksam gemacht und selbst einen „hohen fünfstelligen Betrag“ gespendet. Der 30-Jährige überließ der Familie des einjährigen Zsombor seine Nationalmannschafts-Prämie.

Der Junge leidet an Spinaler Muskelatrophie (SMA), einer seltenen Erbkrankheit. Für die Chance auf ein normales Leben benötigt er in den kommenden Monaten eine besondere Behandlung, deren Kosten sich derzeit auf etwa zwei Millionen Dollar belaufen. Die Eltern des Jungen haben Spendenseiten auf Facebook und Instagram ins Leben gerufen.

„Wir sind vergangenes Jahr selbst Eltern geworden und können ein gutes Leben führen“, sagte Gulacsi: „Uns geht es gut, zum Glück auch unserem Sohn. Meine Frau und ich möchten einfach etwas zurückgeben. Der kleine Zsombor hat wie jedes andere Kind ein normales Leben verdient, und wir möchten einen wichtigen Teil dazu beitragen.“