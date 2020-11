Hamburg. Die Hamburger Volksbank und der Hamburger Sportbund haben am Donnerstag zum zehnten Mal die „Sterne des Sports“ für besonderes ehrenamtliches Engagement vergeben. Die Preisträger Duvenstedter SV (1. Platz), TSG Bergedorf (2.) und Boxakademie Hamburg (3.) erhielten zusammen 7000 Euro. Duvenstedt nimmt zudem am bundesweiten Wettbewerb um den „Großen Stern des Sports“ in Gold teil, der seit 2004 jährlich in Berlin vergeben wird.

Die Boxer wurden im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jenfeld für ihre Unterstützung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher auf ihrem Weg des Erwachsenwerdens ausgezeichnet. Einige ehemalige Box-Schüler sind inzwischen selbst Trainer oder Mentoren des Nachwuchses.

TSG Bergdorf für Balkonsport ausgezeichnet

Bei der TSG Bergedorf prämierte die siebenköpfige Jury die vielfältigen Anstrengungen der Mitglieder, das Vereinsleben in Corona-Zeiten attraktiv zu gestalten. Dazu gehören „Balkonsport“, Telefongespräche mit älteren Mitgliedern und kostenloser Einkaufsservice.

Die Duvenstedter gewannen den Wettbewerb mit ihrem Programm für die in die dortigen Neubaugebiete Zugezogenen: „Ich werde groß mit Sport in Duvenstedt.“ Die Konzentration der Arbeit liegt auf Kindern, Jugendlichen und Familien, die sich mit Sport im Verein in ihrer neuen Umgebung wohlfühlen und eine Heimat finden sollen.