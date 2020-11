Türkei gegen Kroatien: Kapitän spielt mit Corona-Infektion

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 12. November 2020:

Rummenigge kritisiert VfB & Co. erneut

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge setzt in der Bundesliga in schwierigen Corona-Zeiten auf eine Einigkeit wie zum Beginn der Krise. „Es ist wichtig, dass wir diesen Spirit, der uns im April ausgemacht und der den Re-Start der Bundesliga möglich gemacht hat, aufrecht halten“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „In diesen schweren Zeiten müssen wir gemeinsam und loyal zusammenarbeiten, um am Ende des Tages das wieder hinzubekommen, was wir uns sehr wünschen: Zuschauer in den Stadien“, betonte Rummenigge.

„Wir haben ein großes Interesse daran, dass die Fußballkultur erhalten bleibt, denn sie hat einen hohen gesellschaftlichen Wert. Das ist nur möglich, wenn irgendwann Zuschauer zurückkehren können“, sagte Rummenigge.

Zu der Sitzung in Frankfurt/Main waren Spitzenfunktionäre von 14 Erstligisten und des HSV geladen, nicht aber das Quartett Mainz, Augsburg, Stuttgart und Bielefeld. Dies hatte im Vorfeld für Unmut gesorgt. Diese Clubs hatten sich in einem Schreiben für einen neuen Verteilerschlüssel bei den TV-Geldern ausgesprochen. „Es ist das erste Mal, dass sich Clubs außerhalb dieser Solidargemeinschaft positioniert haben“, rügte Rummenigge.

Kroate Vida spielt trotz positivem Test

Das positive Testergebnis kam kurz nach Mitternacht – und war ein Schock für Domagoj Vida. Der Kapitän der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft hatte beim Länderspiel in Istanbul gegen die Türkei (3:3) ohne sein Wissen mit Covid-19 gespielt. Das gab der kroatische Verband bekannt.

Bei der eigentlichen Testreihe für die Begegnung sei der Besiktas-Profi noch negativ gewesen. Die neuerliche Testung sei am Mittwochmorgen vor dem Spiel mit Blick auf die Nations-League-Partie am Sonnabend in Stockholm gegen Schweden durchgeführt worden. Dabei war neben Vida auch ein Stabmitglied positiv.

Vida (l., gegen Türkeis Kapitän Cenk Tosun) wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

Foto: Imago/Seskim Photo

Der 31 Jahre alte Abwehrspieler wurde gegen die Türkei wie zuvor abgesprochen zur Halbzeit ausgewechselt. Er begab sich in Istanbul in Isolation. Der Rest des Trosses soll wie geplant nach Schweden reisen; mit Ausnahme des positiven Helfers, der keinen Kontakt zur Mannschaft gehabt haben soll.

Mit Vida standen auch drei Bundesliga-Profis auf dem Platz: Die Wolfsburger Josip Brekalo und Marin Pongracic im kroatischen Trikot sowie der Schalker Ozan Kabak für die Türkei.

Löw fordert von Brandt "den nächsten Schritt"

Joachim Löw erwartet von Nationalspieler Julian Brandt allmählich „den nächsten Schritt“ in der persönlichen Entwicklung. Der Bundestrainer berichtete nach dem 1:0-Testspielsieg gegen Tschechien am Mittwochabend in Leipzig von einem Gespräch, das er am Spieltag mit dem 24 Jahre alten Profi von Borussia Dortmund geführt habe. „Julian hat so viel Können. An der Konstanz muss er arbeiten. Er ist ein bisschen schwankend in den Leistungen“, sagte Löw in der Video-Pressekonferenz nach dem Länderspiel.

Auch gegen die Tschechen sei der Offensivspieler „nicht immer glücklich in seinen Aktionen“ gewesen. So vergab Brandt etwa vor der Pause eine Großchance zum 2:0. In 34 Länderspielen seit dem Debüt im Mai 2016 kommt der gebürtige Bremer auf lediglich drei Tore.

„Das Potenzial ist sehr, sehr gut und sehr, sehr groß. Wenn er aktiv ist, marschiert und seine Schnelligkeit und Technik ausspielt, dann ist er meistens sehr gefährlich“, sagte Löw im RTL-Interview zu Brandts großen Fähigkeiten. Mit seiner hohen Qualität könne er der Mannschaft helfen, glaubt Löw. „Er muss noch die nächste Hürde überspringen“, sagte der Bundestrainer.

Hasenhüttl lobt Werner-Transfer nach Verlängerung

Ralph Hasenhüttl sieht den Wechsel von Timo Werner vom Bundesligisten RB Leipzig zum FC Chelsea als ein „gesundes Beispiel“ dafür an, wie es im Profi-Fußball laufen sollte. Werner habe im letzten Vertragsjahr bei RB Leipzig verlängert, „damit der Verein, der ihn geholt und besser gemacht hat, auch etwas bekommt und er nicht ablösefrei zu Chelsea wechselt. So muss es eigentlich sein“, sagte der frühere RB-Coach dem „Kicker“. „Eine ablösefreie Zukunft kann nicht Sinn und Zweck des Systems sein.“

Werner, der von 2017 bis 2019 in Leipzig unter Hasenhüttl spielte, hatte seinen im Sommer 2020 auslaufenden Vertrag bei RB ein Jahr vor dem Ablauf vorzeitig verlängert und den Sachsen so eine Ablöse beschert. Der 24-Jährige wechselte schließlich im Juli für die bei der Verlängerung im Vertrag verankerte Ablöse von 53 Millionen Euro zu Chelsea, die aktuell Konkurrent vom beim FC Southampton arbeitenden Hasenhüttl sind.

Pieckenhagen erleichtert: Hansa darf wieder ran

Hansa Rostock darf nach drei Tagen häuslicher Quarantäne und der folgenden Arbeitsquarantäne wieder das Mannschaftstraining aufnehmen. Die zweite Nachtestung ergab keinen weiteren Corona-Fall. Vorbehaltlich der am Donnerstag anstehenden turnusmäßigen Testung steht somit der Drittliga-Begegnung am Sonnabend beim Halleschen FC (14 Uhr/MagentaSport) nichts im Wege.

In der vergangenen Woche waren fünf Corona-Fälle im Lizenzbereich des Clubs festgestellt worden. Daraufhin wurde die Ligapartie gegen Türkgücü München abgesagt. Die fünf Personen befinden sich bis zur Aufhebung durch das Gesundheitsamt weiterhin in häuslicher Quarantäne.

„Wir sind sehr erleichtert, dass alle gesund sind und wir uns nun voll und ganz auf die Vorbereitungen für das kommende Spiel in Halle konzentrieren können“, sagte Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport beim FC Hansa.

Magen-Darm: Nürnbergs Hack nicht zur U21

Wegen eines Magen-Darm-Infekts wird Robin Hack beim Länderspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Slowenien am Donnerstag (Anstoß 18.15 Uhr, Pro7 MAXX) fehlen. „Kurier dich schnell aus Hacki!“, schrieben sein Verein, Zweitligist 1. FC Nürnberg, und die DFB-Junioren am Donnerstag auf Twitter. Der 22 Jahre alte Stürmer stand bislang fünfmal im U21-Aufgebot und schoss dabei drei Tore.

Nach Hirn-OP: Familie nimmt Maradona in Obhut

Acht Tage nach seiner Hirn-OP hat Diego Maradona das Krankenhaus verlassen, um seine Entziehungskur in privater Umgebung fortzusetzen. Der 60-Jährige bezog noch am Mittwochabend sein neues Heim in Nordelta, einem Nobelvorort im Norden von Buenos Aires mit abgeschirmten Wohnsiedlungen.

„Die Familie wird sich jetzt um ihn kümmern“, verkündete sein Berater und Anwalt Matias Morla. So wohnen seine beiden ältesten Töchter, Dalma und Gianinna, nur ein paar Autominuten entfernt. Geplant ist zudem, dass neben einer rund um die Uhr anwesenden Pflegeperson auch Mitglieder aus den Familien seiner Geschwister abwechselnd mit Maradona wohnen.

Für Leibarzt Leopoldo Luque geht es vor allem darum, den Weltmeister von 1986, der seine jahrelange Kokainsucht offenbar überwunden hat, jetzt auch ganz vom Alkohol wegzubekommen. „Er ist kein großer Trinker. Das Problem sind die vielen Medikamente, die er nimmt um einzuschlafen. Das bisschen Alkohol, gemischt mit den Arzneimitteln, hat ihm geschadet“, berichtet der Mediziner.

Maradonas Abtransport aus der Olivos-Klinik in Buenos Aires rief etliche Medienvertreter auf den Plan.

Foto: Imago/Agencia EFE

Der Weltmeister von 1986 war am 3. November in der Privatklinik in der argentinischen Hauptstadt wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn operiert worden. Einen Tag zuvor war Maradona in ein Krankenhaus in La Plata eingeliefert worden, weil er sich unwohl gefühlt hatte – und um ihn medikamentös besser einzustellen, da er seit langem Antidepressiva nimmt. Bei einem Scan wurde dann das Gerinnsel entdeckt. Maradona wurde daraufhin in die Spezialklinik in der Hauptstadt verlegt.

Damit wird Maradona auf unabsehbare Zeit auch seine Arbeit als Trainer von Gimnasia y Esgrima La Plata ruhen lassen müssen. Der Erstligist hatte schon am 30. Oktober ohne seinen berühmten Coach das erste Pflichtspiel nach der mehr als siebenmonatigen Coronapause absolviert. Bei der Ehrung zu seinem Geburtstag wirkte Maradona äußerst angeschlagen und verließ noch vor Anpfiff das Stadion.

Er übersah Schumacher-Foul: Schiri Corver ist tot

Der niederländische Fußballverband KNVB trauert um seinen früheren Schiedsrichter Charles Corver. Der Ex-Referee, der 1982 das legendäre WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich (5:4 im Elfmeterschießen) leitete, starb im Alter von 84 Jahren.

Corver hatte bei der Partie in Sevilla, die aufgrund des dramatischen Verlaufs mit dem Jahrhundertspiel 1970 gegen Italien verglichen wird, das brutale Foul des deutschen Torhüters Toni Schumacher an Patrick Battiston übersehen. Der Franzose wurde dabei schwer verletzt, Schumacher avancierte anschließend im Elfmeterschießen zum Matchwinner.

Halstenberg will bei RB Leipzig verlängern

Nationalspieler Marcel Halstenberg sieht seine Zukunft mittelfristig bei RB Leipzig. Nach einem Bericht des „Kicker“ wurden bereits Gespräche zur Verlängerung des noch bis 2022 laufenden Vertrages aufgenommen. „Ich fühle mich in Leipzig pudelwohl und kann mich voll mit der Aufgabe identifizieren. Der ganze Club hat sich herausragend entwickelt, gleichzeitig haben wir alle noch große Ziele“, sagte Halstenberg.

Der 29-Jährige muss aktuell wegen einer Adduktorenverletzung auf die Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft verzichten. Sein Ziel ist die Rückkehr zum Ligaspiel bei Eintracht Frankfurt am 21. November. „Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich nach der Pause wieder angreifen kann“, sagte der Linksverteidiger. Halstenberg war 2015 für rund drei Millionen Euro vom FC St. Pauli nach Leipzig gewechselt.

Ronaldo kurz vor dem Tore-Weltrekord

Superstar Cristiano Ronaldo ist weiter auf Weltrekordjagd. Mit seinem Treffer beim 7:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Andorra erzielte der portugiesische Nationalspieler am Mittwochabend sein 102. Länderspieltor. Damit fehlen ihm nur noch acht zum alleinigen Rekord. Den hält bisher der frühere iranische Stürmer Ali Daei (FC Bayern München/Arminia Bielefeld), der für seine Nationalelf 109 Tore schoss.

Ronaldo hatte die 100-Tore-Marke beim Sieg Portugals in der Nations League gegen Schweden im September mit zwei Treffern übersprungen. Gegen Andorra traf er in der 85. Minute mit einem Kopfball aus kurzer Distanz zum 6:0, hatte zuvor aber einige gute Chancen vergeben.

Der 35 Jahre alte Offensivspieler vom italienischen Meister Juventus Turin, der erst vor kurzem eine Corona-Infektion überstanden hat, ist bereits mit Abstand Europas bester Torschütze. Ungarns Legende Ferenc Puskas erzielte für sein Heimatland sowie für Spanien 84 Treffer. Der Ungar Sandor Kocsis traf 75 Mal. Dahinter folgen die deutschen Weltmeister Miroslav Klose mit 71 und Gerd Müller mit 68 Toren.

Corona-Lage in Hoffenheim bleibt unübersichtlich

Die Corona-Lage bei der TSG Hoffenheim bleibt unübersichtlich. Nachdem zuvor zwei Profis (Sebastian Rudy und Ishak Belfodil) sowie ein Mitglied des Trainerteams positiv getestet wurden, lieferte eine weitere Testreihe am Mittwochabend laut dem Club „bis auf eine Ausnahme ausschließlich negative Ergebnisse“. Nach Angaben der TSG ergab der zuvor „nicht definitiv zu bewertende Test“ von Kevin Vogt nun einen positiven Befund.

Der Verteidiger befindet sich wie der Rest der Mannschaft seit Mittwoch in Quarantäne. Torhüter Oliver Baumann musste als Vorsichtsmaßnahme zudem das Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Leipzig verlassen, Ryan Sessegnon jenes der englischen U21. Am Dienstag hatten bereits der Israeli Munas Dabbur und der Däne Robert Skov bei ihren Nationalteams positive Ergebnisse erhalten.

Hannover-Talent jüngster Nationalspieler

Abwehrtalent Ramen Cepele (Hannover 96) ist mit 17 Jahren, sieben Monaten und 21 Tagen zum jüngsten Nationalspieler der Geschichte Albaniens geworden. Er löste mit seinem Einsatz Edmond Abazi ab, der seit 1985 diesen Rekord innehatte. Der Teenager gab sein Debüt beim 2:1-Sieg über den Kosovo am Mittwochabend in Elbasan und spielte durch.

Der Innenverteidiger war nach seinem Einstand überglücklich. „Es war immer mein Wunsch und Traum, die Farben und das Trikot Albaniens zu vertreten – das Geburtsland meiner Eltern. Dieser Traum hat sich erfüllt“, sagte Cepele.