Berlin/Hamburg. Rudi Völler kennt sie bereits, die "Geschichte mit dem Tiefpunkt, und nochmal ein Tiefpunkt". Was den damaligen Bundestrainer im September 2003 zu einer ausgewachsenen Wutrede im Anschluss an das EM-Qualifikationsspiel in Island (0:0) veranlasste, hat 17 Jahre später nun auch Völlers Nachfolger Joachim Löw ereilt.

Denn der Bundestrainer ist mit seiner Nationalmannschaft nun ebenfalls an einem weiteren Tiefpunkt angelangt – zumindest, was das Interesse der Fans am Spiel der deutschen Fußball-Elite betrifft. Denn die Einschaltquote beim 1:0-Sieg gegen Tschechien (RTL) war nicht nur die schwächste in dieser Saison.

Nein, die durchschnittlich 5,42 Millionen Zuschauer und der entsprechende Marktanteil von 18,2 Prozent bedeuteten am Mittwoch nach Angaben von RTL, ARD und ZDF sogar die schlechteste Quote für eine deutsche Länderspiel-Übertragung in den Abendstunden seit mindestens 20 Jahren.

TV-Quote noch schwächer als beim Schweiz-Spiel

Das bisher schlechteste Ergebnis für eine Übertragung der DFB-Auswahl in den Abendstunden waren die 5,82 Millionen TV-Zuschauer beim 3:3 gegen die Türkei am 7. Oktober bei RTL. Der Marktanteil lag damals bei 21,6 Prozent.

Das Primetime-Ergebnis vom Mittwoch war sogar noch schwächer als der Minuswert der 18-Uhr-Übertragung am 26. Mai 2012. Die Übertragung des Testspiels in der Schweiz (3:5) hatten damals 5,52 Millionen Zuschauer gesehen.

Die TV-Quoten des DFB der laufenden Saison:

Spanien/Nations League (3. September/ZDF/1:1): 7,94 Millionen (Schnitt)

Schweiz/NL (6.September/ZDF/1:1): 6,51

Türkei/Länderspiel (7. Oktober/RTL/3:3): 5,82

Ukraine/NL (10. Oktober/ARD/2:1): 7,53

Schweiz/NL (13. Oktober/ARD/3:3): 8,19

Tschechien/LS (11. November/RTL/1:0): 5,42

Horst Lichter schlägt Joachim Löw

Beliebter als Joachim Löws Auswahl war am Mittwochabend Horst Lichter, der mit "Bares für Rares" der Primetime-Sieger war. Durchschnittlich 5,45 Millionen Menschen schauten lieber die – nahezu parallel laufende – Trödelshow im ZDF als die Nationalmannschaft.

In der ersten Hälfte gegen Tschechien (5,28 Millionen) war die DFB-Elf Lichter sogar noch deutlicher unterlegen. Immerhin: In der Spitze verfolgten das sportliche erfolgreiche und von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentierte Testspiel 5,80 Millionen Zuschauer.