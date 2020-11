"Das war schon süß": Anna schwärmt von Robert Lewandowski

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 6. November 2020:

Vier Coronafälle: Hansa gegen Türkgücü abgesagt

Die für Sonnabend geplante Partie von Hansa Rostock gegen Türkgücü München (14 Uhr) in der 3. Liga ist vom DFB abgesagt worden. Im Rahmen einer planmäßigen Testreihe wurden bei Hansa am Donnerstag vier neue Coronafälle festgestellt.

Rostocks komplette Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam mussten sich in häusliche Quarantäne begeben. Für Sonntag sind weitere Tests vorgesehen.

Für das Wochenende waren zuvor schon in der 3. Liga die Partien zwischen dem SV Meppen und Waldhof Mannheim sowie zwischen der SpVgg Unterhaching und dem SC Verl abgesagt worden. Insgesamt handelt es sich in der laufenden Saison um die achte Spielabsage.

Dresden spielt trotz neuen Corona-Falls

Trotz eines weiteren Corona-Falls bei Dynamo Dresden reist das Team zum Drittliga-Auswärtsspiel am Sonnabend (14 Uhr/MagentaSport) zum 1. FC Saarbrücken. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Zuvor hatte eine weitere Testreihe ein drittes positives Testergebnis bei einer Person im Umfeld der Mannschaft ergeben. Das Gesundheitsamt Dresden gab dennoch Grünes Licht für die Partie in Saarbrücken.

Am Mittwoch veröffentlichte Dynamo zwei positive Fälle bei den insgesamt 45 Proben nach einer planmäßigen Testreihe. Alle drei Betroffenen befinden sich nach Vereinsangaben in häuslicher Quarantäne, die voraussichtlich zehn bis vierzehn Tage andauern wird.

Van Basten: All die Schmerzen war es nicht wert

Das niederländische Idol Marco van Basten (56) wäre rückblickend lieber viel früher in Fußball-Rente gegangen. Seine Karriere „war den Schmerz nicht wert“, den er durch all seine Verletzungen erlitten habe, sagte der Europameister von 1988 der BBC. Mit „all dem Wissen, das ich heute habe“, hätte van Basten seine Laufbahn eher beendet.

Unvergessen: Marco van Basten im EM-Finale 1988 in München gegen die damalige UDSSR.

Foto: Imago/Horstmüller

„Man kann immer noch ein gutes Leben haben – es gibt mehr als Fußball“, sagte van Basten, der seit seinem 20. Lebensjahr immer wieder von schwerwiegenden Knöchelproblemen beeinträchtigt wurde. „Mein Knöchel verursachte so viele Probleme, dass es mein tägliches Leben beeinträchtigte. Aber zu dieser Zeit war Fußball mein ganzes Leben“, sagte van Basten, der dreimal den Ballon d'Or gewann und unter anderem mit dem AC Mailand 1989 und 1990 im Europapokal der Landesmeister triumphierte: „Heute würde ich eine andere Entscheidung treffen, wenn ich die Wahl hätte.“

Wegen seiner immer wieder auftretenden Knöchelverletzung und Knieproblemen trat van Basten, einer der besten Spieler seiner Generation, im Alter von 30 Jahren 1995 als Sportinvalide zurück. „Noch heute kann ich nicht Fußball spielen“, sagte van Basten, „ich kann nicht schießen, ich kann nichts mit meinem Fuß machen.“

Schleswig-Holstein: Jahres-Aus für Amateure

Schleswig-Holstein stellt den Spielbetrieb bei den Amateuren bis zum Jahresende ein. Das beschloss der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) bei einer Präsidiumssitzung am späten Donnerstagabend. Damit will der Verband den Vereinen während der Corona-Pandemie Planungssicherheit geben.

Derzeit könne nicht gesagt werden, „ob und in welcher Form die behördlichen Auflagen einen Trainings- und Spielbetrieb im Dezember zulassen“, informierte der SHFV.

BVB: Will Real Reinier vorzeitig zurückbeordern?

Die bisherigen Einsatzzeiten des brasilianischen Offensivtalents Reinier bei Borussia Dortmund sollen bei Real Madrid Gedankenspiele über eine vorzeitige Beendigung des Leihgeschäfts angestoßen haben. Einem Bericht der Sportzeitung AS zufolge sehen die Königlichen die erhoffte Weiterentwicklung des 18-jährigen Brasilianers gefährdet, weil Reinier beim BVB seit seiner Ankunft im vergangenen August lediglich zu sieben Kurzeinsätzen mit insgesamt 105 Minuten gekommen ist. Deswegen soll Real erwägen, Reinier bereits im Winter und nicht wie mit dem BVB vereinbart erst im Sommer 2022 wieder zurückzuholen.

Fünfjahreswertung: Deutschland holt auf

Sechs Spiele, sechs Siege: Mit einer perfekten Woche haben die verbliebenen deutschen Europapokalvertreter in der Uefa-Fünfjahreswertung den Rückstand zu Italien wieder etwas verkürzt. Zur Höchstzahl von 2,000 Punkten reichte es dennoch nicht, weil der VfL Wolfsburg bereits in der Europa-League-Qualifikation ausgeschieden war. So wurden dem deutschen Fußball am dritten Gruppenspieltag 1,714 Punkte gutgeschrieben.

Deutschland auf Platz vier hat zur Halbzeit der europäischen Gruppenphase 6,785 Punkte ergattert, Italien auf Rang drei 6,571. Damit beträgt der Rückstand Deutschlands in der Gesamtwertung nur noch 0,583 Punkte. Deutschland war zuletzt auf den vierten Platz zurückgefallen, weil 16,428 Zähler aus der Saison 15/16 gestrichen worden waren, Italien nur 11,500.

Der Kampf um die Platzierung mag sportlich spannend sein, faktisch ist er aber ohne Bedeutung. Um zur Saison 2022/23 einen seiner vier Fixplätze in der Champions League zu verlieren, müsste Deutschland auf Rang fünf abstürzen. Den belegt derzeit Frankreich mit 12,893 Punkten Rückstand.

Die aktuelle Uefa-Fünfjahreswertung:

Spanien 85,855 Gesamtpunkte (aktuelle Saison: 7,500) England 84,426 (8,214) Italien 65,724 (6,571) Deutschland 65,141 (6,785) Frankreich 52,248 (4,083) Portugal 43,549 (4,600) Russland 37,549 (3,500) Niederlande 34,600 (4,600) Belgien 34,300 (3,800) Österreich 33,425 (4,300)

Lazio: Ermittlungen wegen Immobile-Test

Lazio Rom droht wegen möglicher Verletzungen der Corona-Auflagen ein Nachspiel. Der Club habe den Gesundheitsbehörden nicht mitgeteilt, dass der Ex-Dortmunder Ciro Immobile positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Das berichtete die Gazzetta dello Sport.

Immobile wurde am 26. Oktober und am 2. November von einem Labor positiv getestet. Aus zwei weiteren Tests, die von einem von Lazio beauftragten Labor am 30. und 31. Oktober durchgeführt wurden, ging ein negatives Ergebnis hervor. Der Club setzte daraufhin seinen Kapitän und Torjäger am vergangenen Sonntag beim Serie-A-Auswärtsspiel gegen den FC Turin (3:4) in der zweiten Hälfte ein.

Lazio rechtfertigte sich damit, dass auch aus dem ersten Test eine sehr niedrige Positivität des Stürmers auf das Virus hervorgegangen sei. In dem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft von Italiens Fußballverband (FIGC), Lazio-Clubboss Claudio Lotito und Vereinsarzt Ivo Pulcini wurden bereits befragt.

Lewandowskis: Anna setzt Robert unter Druck

Robert Lewandowskis Frau Anna ist die wichtigste Ratgeberin für Europas Fußballer des Jahres – obwohl sie selbst gar nicht kickt. Seine Spiele analysiert der Stürmerstar des FC Bayern München immer mit ihr. „Das haben wir schon immer so gemacht. Nach Auswärtsspielen ruft er an. Er will meine Meinung hören“, sagte die 32-Jährige im Mitgliedermagazin „51“ des deutschen Rekordmeisters.

Mit dem Gewinn der Champions League in diesem Sommer habe er sich seinen großen Traum erfüllt. „Es war aber auch ein bisschen traurig, weil wir nicht bei ihm in Lissabon sein konnten. Deswegen habe ich ihm gesagt: "Du musst die Champions League noch mal gewinnen"“, sagte Anna Lewandowska, die selbst als Karatekämpferin erfolgreich war und jetzt als Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin arbeitet.

Glücklich verheiratet: Robert und Anna Lewandowski.

Foto: Imago/East News

Dass er das schafft, ist nicht ausgeschlossen, denn der Ehrgeiz des fünfmalige Bundesliga-Torschützenkönigs (32) sei „riesig. Hundertprozentig zufrieden mit sich ist er eigentlich nie – auch wenn er zwei Tore geschossen hat. Dann sagt er, dass er noch ein, zwei mehr hätte erzielen können. Er verblüfft mich immer wieder. Er will mehr!“, sagte Anna Lewandowska.

Dass aus den beiden mal ein Paar wird und sie jetzt zwei Töchter haben, war am Anfang nicht so klar. „Als ich Robbie kennenlernte, hatte ich ein paar Vorurteile. Ich sagte ihm: „Du bist Fußballer? Hm... Er meinte: 'Anna, bitte gib mir ein bisschen Zeit. Dann zeige ich dir, wer ich wirklich bin.' Das war schon süß“, erzählte Anna Lewandowska, die seit dem 22. Juni 2013 mit ihrem Robert verheiratet ist. Das Paar hat zwei Töchter.

Keller für europaweite Gehaltssenkung

DFB-Präsident Fritz Keller befürwortet die vom italienischen Verbandspräsidenten Gabriele Gravina angestoßene Initiative zur europaweiten Senkung von Spielergehältern. „Am Ende muss eine europaweite Lösung stehen, weswegen ich die Initiative meines italienischen Kollegen Gabriele Gravina, der bereits eine positive Rückmeldung des ECA-Vorsitzenden Andrea Agnelli erhalten hat, ausdrücklich begrüße“, sagte der 63-Jährige: „Uns alle eint der Wunsch, die Zeit der Krise zu nutzen, um unseren Fußball so aufzustellen, dass er auch künftigen Generationen erhalten bleibt.“

Gravina hatte sich in der vergangenen Woche mit einem Schreiben an Fifa, Uefa und die europäische Clubvereinigung ECA gewandt und angesichts von Geisterspielen und Sponsorenschwund eine europaweite Reduzierung der Gehälter angeregt. „Die Situation ist gravierend. Wir müssen konkrete Antworten und Lösungen im Interesse des europäischen Fußballs finden“, hieß es in Gravinas Schreiben.

Auch beim DFB sei man wegen möglicher Gehaltsobergrenzen bereits seit längerer Zeit mit Verbänden, Vereinen, Fanorganisationen, aber auch der Politik im Austausch, so Keller. Die Gehaltsobergrenze sei ein „elementarer Bestandteil“ des Fünf-Punkte-Plans für mehr Nachhaltigkeit im Fußball. Nur reiche dabei eine rein deutsche Lösung nicht, es müsse europaweit einheitlich sein. „Wir können nur gemeinsam Antworten finden auf die aktuellen Herausforderungen, deren ganze Ausmaße wir derzeit noch gar nicht absehen können“, sagte der Spitzenfunktionär.

BVB: Can nach positivem Corona-Test zurück

Der Dortmunder Nationalspieler Emre Can arbeitet nach überstandener Corona-Infektion an seinem Comeback. Wie der BVB mitteilte, kehrte der 26 Jahre alte Defensivspieler am Freitag ins Training zurück. Er war vor zwei Wochen positiv getestet worden und hatte sich anschließend in häusliche Isolation begeben. „Vor der Rückkehr in den regulären Trainingsbetrieb wurden abschließende Kontrolluntersuchungen durchgeführt, die unauffällig ausfielen“, hieß es in der Mitteilung.

Chemnitzer FC ordnet Kurzarbeit an

Regionalligist Chemnitzer FC geht im November in Kurzarbeit. Nach Vereinsinformationen vom Freitag reagiert man damit auf den ausgesetzten Spielbetrieb in der vierten Liga. Die Profi-Mannschaft, das Trainer- und Betreuerteam sowie die hauptamtlichen Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums folgen damit dem Team der Geschäftsstelle, das sich bereits seit Mitte Oktober in Kurzarbeit befindet.

„Es ist bedauerlich, dass wir aufgrund der aktuellen Situation erneut die Kurzarbeit antreten müssen. Zugleich ist dieser Schritt aber notwendig, um die in den vergangenen Monaten geschaffene wirtschaftliche Basis des Chemnitzer FC nicht weiter zu gefährden. Ich habe den allerhöchsten Respekt vor unseren Mitarbeitern, die in diesem Jahr nun schon zum zweiten Mal die Entscheidung für die Kurzarbeit mittragen und unkompliziert unterstützen“, erklärte Michael Reichardt, Geschäftsführer des Chemnitzer FC. Der Trainingsbetrieb der Profis und des Nachwuchsleistungszentrums wird fortgesetzt.

Novum: Massentestung an der Anfield Road

Der FC Liverpool mit seinem deutschen Erfolgstrainer Jürgen Klopp funktioniert sein altehrwürdiges Stadion an der Anfield Road zum Corona-Testzentrum um. Der Verein beteiligt sich damit an einem Pilot-Projekt der Stadt, bei dem ab Freitag so viele Menschen wie möglich auf das Coronavirus getestet werden sollen.

Klopps Mannschaft sowie Frauen-Trainerin Vicky Jepson und ihr Team „haben ihre Unterstützung für das Programm erklärt und ermutigen jeden, der in Liverpool lebt und arbeitet, sich testen zu lassen“. Das verkündete der Traditionsverein auf seiner Website.

Die nordwestenglische Großstadt ist stark von der Pandemie gebeutelt. Ende Oktober gab es dort knapp 410 Fälle pro 100.000 Einwohner. Die geplante Massentestung ist in England ein Novum. Der Erfolg des Versuchs in Liverpool gilt laut Premierminister Boris Johnson als Wegweiser für nationale Massentests bis Weihnachten.

Keeper Gikiewicz kann schlecht einschlafen

An Spieltagen wird Torhüter Rafal Gikiewicz (FC Augsburg) oft zur Nachteule. „Vor drei Uhr oder halb Vier gehe ich nach einem Spiel meist nicht ins Bett“, verriet der 33-Jährige der "Augsburger Allgemeinen".

Das Ritual am Abend nach einem Spiel sei immer ähnlich, berichtete der Pole: „Meine Frau geht mit den Kindern schlafen und ich schaue mir das ganze Spiel noch einmal in Ruhe an.“ Wenn das nicht reiche, gehe es noch an die Konsole.

„Danach spiele ich manchmal noch ein paar Partien Fifa 21. Ich spiele in Division 3, bin also gar nicht so schlecht,“ so Gikiewicz: „Danach sind die Emotionen vom Bundesliga-Spiel raus, und ich kann einschlafen.“