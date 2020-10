Schweinsteiger für Comeback von Müller und Boateng im Nationalteam

Der Fußball-Ticker am Montag, den 19. Oktober 2020:

Schweinsteiger für Müller und Boateng im Nationalteam

Der ehemalige Weltmeister Bastian Schweinsteiger kann die Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw gegen Einsätze seiner ehemaligen Bayern-Kollegen nicht verstehen. „Wenn ich Bundestrainer wäre, wären Jérôme Boateng und Thomas Müller in der Nationalmannschaft. Aber ich bin nicht der Bundestrainer“, sagte der 36 Jahre alte Ex-Profi in einem Interview des „Kicker“ (Montag). Man müsse die Entscheidung Löws respektieren, fügte er hinzu. Löw plant in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht mehr mit den beiden Bayern-Profis sowie Mats Hummels von Borussia Dortmund.

Nach Schweinsteigers Einschätzung fehlt es im DFB-Team aber an spielerischer Qualität in der Innenverteidigung. „Boateng und (der Österreicher) David Alaba machen es sehr gut bei Bayern, Niklas Süle wird davon lernen“, sagte er. Derzeit aber leide Joshua Kimmich als defensiver Mittelfeldspieler in der Nationalelf unter der fehlenden Klasse. „Schade finde ich, dass er aktuell sehr viele Wege in der Nationalmannschaft machen muss, wo er sich sehr tief fallen lässt, um die Bälle nach vorne zu schleppen. In München hat er Boateng und Alaba, die sich aus der Abwehr nach vorne einschalten“, sagte Schweinsteiger, der 2014 den WM-Titel gewann.

Für die EM im kommenden Sommer traut Schweinsteiger, der für die ARD als Experte arbeitet, der Mannschaft Deutschlands „mindestens das Viertelfinale“ zu. „Sie kann mit den großen Teams schon mithalten, mit den schnellen Angreifern Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané kann sie den Gegnern wehtun. Entscheidend ist, wie sie gegen die Großen verteidigt.“

49 Jahre nach Büchsenwurf: Boninsegna fühlt sich unschuldig

Der vermeintliche Schauspieler Roberto Boninsegna hat vor dem Wiedersehen seines Ex-Clubs Inter Mailand mit Borussia Mönchengladbach 49 Jahre nach dem Büchsenwurf seine Unschuld beteuert. „Immer wieder wird mir in Deutschland unterstellt, die Verletzung nur gespielt zu haben. Das stimmt nicht, ich habe nicht geschauspielert. Die Dose hat mich am Kopf getroffen und ich bin bewusstlos zu Boden gefallen“, sagte der ehemalige italienische Nationalspieler.

Die Borussia hatte Inter am 20. Oktober 1971 im Europapokal der Landesmeister mit 7:1 demontiert. Weil Boninsegna aber am Bökelberg von einer Dose getroffen wurde und ausgewechselt werden musste, wurde das Ergebnis annulliert. „Ich erinnere mich genau an diesen Moment. Ich war auf dem Weg, um einen Einwurf auszuführen, als ich einen Schlag verspürte. Ich wurde ohnmächtig, das hat auch der französische UEFA-Kommissar bestätigt, der mich in der Kabine untersucht hat“, sagte der heute 76 Jahre alte Boninsegna.

Das Wiederholungsspiel in Berlin endete 0:0, Gladbach schied nach dem 2:4 in Mailand aus. Am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) treffen beide Klubs in der Champions League erneut aufeinander. „Ich hoffe, im San-Siro-Stadion sein zu können. Ich habe noch gute Kontakte zu Inter und bin sicher, dass man mir trotz der beschränkten Zahl an Plätzen im Stadion eine Karte verschaffen wird“, sagte Boninsegna.

Götze gelingt Traumstart für Eindhoven

Ex-Weltmeister Mario Götze hat bei seinem neuen Verein in den Niederlanden einen Traum-Einstand gefeiert. Mit seinem Tor zum 1:0 legte der 28-Jährige die Grundlage für den klaren 3:0 (3:0)-Erfolg der PSV Eindhoven beim PEC Zwolle. Das Team des deutschen Trainer Roger Schmidt blieb damit ungeschlagen und übernahm am fünften Spieltag mit 13 Punkten die Tabellenführung in der Eredivisie.

Götze nutzte schon nach neun Minuten einen ungenauen Rückpass von Zwolle-Profi Clint Leemans und überwand den deutschen Torwart Michael Zetterer.

Mario Götze trifft für PSV Eindhoven auf Anhieb

Nach dem Spiel bedankte er sich auf Twitter für die Unterstützung der Fans und drückte seine Freude mit den Worten aus: „Für mich war es sehr gut, wieder auf dem Platz zu stehen, zu treffen, dem Team zu helfen – das ist großartig.“

Am 2:0 der PSV hatte in Philipp Max ein weiterer deutscher Spieler Anteil. Max, der für acht Millionen Euro vom FC Augsburg gekommen war, passte von der Grundlinie auf Cody Gakpo, der die Eingabe nach 18 Minuten verwertete. Götzes Sturmpartner Donyell Malen sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 noch vor de Pause für die Vorentscheidung (39.). Es war der zwölfte Sieg in Serie für PSV gegen Zwolle.

DFB bewirbt sich um Frauen-WM 2027

Der Deutsche Fußball-Bund bewirbt sich mit Belgien und den Niederlanden um die Ausrichtung der Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Der DFB schließe sich damit einer Initiative der Niederländer an, teilte der Verband am Montag mit. Sollte es mit der Bewerbung klappen, wäre Deutschland nach 2011 zum zweiten Mal Gastgeber einer Frauen-WM. Wann über die Vergabe der Titelkämpfe entschieden wird, steht noch nicht fest.

Wie der DFB mitteilte, hätten die drei Verbände bereits in den vergangenen Wochen beim Weltverband FIFA und der UEFA ihre Pläne vorgetragen. Jetzt sollen weitere Grundsätze für das Turnier entworfen werden, Ende des Jahres solle es eine Vereinbarung geben. Danach starten die Gespräche mit den nationalen Behörden sowie das Auswahlverfahren der Austragungsorte und Trainingsquartiere. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier.