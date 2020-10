Die ETV-Basketballer müssen in Quarantäne

Mannschaft, Trainer und Betreuer betroffen. Saisonauftakt in Bitterfeld fällt aus, auch der Heimspielauftakt ist jetzt in Gefahr.

Hamburg. Aufsteiger Eimsbütteler TV (ETV) wollte am Sonntagnachmittag in der 2. Bundesliga Nord ProB bei der BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen in seine (halb-)professionelle Basketball-Zukunft starten. Darauf hatten Cheftrainerin Sükran Gencay (34) und das Team wochenlang hingearbeitet, sich vier- bis fünfmal in der Woche getroffen, um an Technik und Taktik zu feilen, der Verein hatte mithilfe von Sponsoren und einem Crowdfunding einen Etat von rund 100.000 Euro aufgebracht. Weil aber Mitte dieser Woche bei zwei ETV-Spielern bei der obligatorischen Initialtestung vor dem Ligastart Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde, schickte das Gesundheitsamt Eimsbüttel die gesamte Mannschaft, Trainerin und Betreuer am Freitagnachmittag in Quarantäne. Die betroffenen Spieler zeigten bisher keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung.

Damit fällt nicht nur das ETV-Spiel beim Farmteam des sachsen-anhaltinischen Bundesligaclubs Mitteldeutscher BC (Weißenfels) aus, auch der für Sonntag, dem 25. Oktober, in der Sporthalle Wandsbek geplante Heimauftakt gegen die Baskets Schwelm wird höchstwahrscheinlich verschoben. Mögliche Nachholtermine stehen noch nicht fest. Ligakonkurrent Rist Wedel kann sich dagegen wie geplant an diesem Sonnabend in Düsseldorf in neue Spielzeit werfen.

Das Virus beherrscht auch den Start der 2. Bundesliga ProA. Das Eröffnungsspiel zwischen Trier und Heidelberg musste Freitagabend ausfallen, weil die Heidelberger in einem Testspiel gegen Kirchheim angetreten waren. In deren Team waren später zwei Spieler positiv. Kirchheim kann deshalb gegen Jena erst am 24. Oktober auflaufen. Noch sind diese Spielausfälle unproblematisch, weil genug Ausweichtermine eingeplant sind.

Will Barnes (32), früherer Kapitän der Hamburg Towers, wird aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen wegen seiner Knieblessur nun doch nicht für den ETV auf Korbjagd gehen, dem Team aber als Techniktrainer erhalten bleiben.