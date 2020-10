Ahrensburg. Aufsteiger Ahrensburger TSV hat in seinem ersten Landesliga-Heimspiel seit 21 Jahren den perfekten Saisonstart geschafft. Nach dem 4:0-Auftakterfolg bei Dersimspor gewannen die Stormarner Fußballer gegen den FC Bingöl auch vor eigenem Publikum. Ein kurioser Platzverweis gegen Offensivmann Benedikt Neumann-Schirmbeck dämpfte jedoch die Freude über den 3:2 (2:1)-Erfolg.

Ahrensburger Mannschaft musste Rückstand aufholen

In der Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Jörn Augustin für viele überraschend die Rote Karte und begründete dies mit einer vermeintlichen Beleidigung Neumann-Schirmbecks gegen einen Spieler der Gäste. „Der Schiedsrichter hat etwas gehört, was Benedikt nicht gesagt hat“, meinte Ahrensburgs Trainer Matthias Nagel. Besonders bitter: Im ersten Durchgang hatte Neumann-Schirmbeck noch mit Fair Play geglänzt, als er einem verletzten Gegenspieler einen Zeh wieder einrenkte.

In den ersten 25 Minuten der Partie war von der Ahrensburger Euphorie noch nicht viel zu spüren. „Wir hatten Probleme mit dem Pressing des Gegners und sind folgerichtig in Rückstand geraten“, sagte Nagel. Nach dem 0:1 durch Nur Bayat (25. Minute) und der Umstellung auf eine Viererkette drehten Metehan Erdem per Foulelfmeter (29.) und Thorben Schünzel nach sehenswertem Laufweg per Kopfball (38.) das Spiel noch vor der Halbzeitpause.

Juvencio Boa verlässt den ATSV wegen eines Studiums

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der diesmal auf der Zehn aufgebotene Marc-Daniel Jahn (54.) auf 3:1. Nagel: „Wir hatten das Spiel im Griff und einige Chancen auf das 4:1. Durch eine Einzelaktion haben wir zwar den Anschlusstreffer kassiert, danach aber kaum noch etwas zugelassen.“ So kam der von Mert Güngör verwandelte Strafstoß (80.) für die Gäste zu spät.

Am kommenden Sonntag testen die Ahrensburger beim Eimsbütteler TV (Landesliga Hammonia), ehe es in der Woche darauf beim derzeitigen Tabellenführer SV Altengamme zum Spitzenspiel kommt. Neben dem gesperrten Neumann-Schirmbeck muss der ATSV dann und auch künftig auf Juvencio Boa verzichten. Der 19-Jährige zieht für ein Studium nach Ingolstadt, wurde nach der Partie gegen Bingöl, wo er 90 Minuten im zentralen Mittelfeld ackerte, verabschiedet. Nagel sagte: „Das ist sehr schade, weil er fußballerisch und menschlich top bei uns reingepasst hat und in den anderthalb Jahren bei uns viele Freunde gefunden hat.

Ahrensburger TSV: Issem – Bielesch, Gollin, J. Vogler – Boa, Guttenberger (46. Heitmann/83. Galica) – Erdem (73. Sailer), Jahn, Schünzel – Andic, Neumann-SchirmbeckTabelle Landesliga Hansa: 1. SV Altengamme 2 Spiele/7:1 Tore/6 Punkte,

2. Ahrensburger TSV 2/7:2/6… 8. Oststeinbeker SV 1/2:1/3… 11. FC Voran Ohe 2/2:3/3...