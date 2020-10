Corona-Pause für Bundesliga? Watzke malt Schreckensszenario

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 17. Oktober 2020:

Corona-Pause? Watzke malt Schreckensszenario

BVB:Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich den Warnungen von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge vor fatalen Folgen der Corona-Krise für die Bundesliga angeschlossen. „Es ist klar, dass das in dieser Form wirtschaftlich nicht mehr ewig gut gehen kann“, sagte Watzke der „Bild". Für den Fall einer erneuten Corona-Pause malt er ein Schreckensszenario auf. „Sollte es noch einmal eine große Unterbrechung geben, dann könnten bei manch einem die Lichter ausgehen.“

Für Watzke ist Fortsetzung der Saison trotz der steigenden Infektionszahlen Voraussetzung für das wirtschaftliche Überleben der Vereine: „Ich denke, dass wir diese Saison hinbekommen – zumindest der Großteil der Vereine, wenn es denn keine Unterbrechungen mehr gibt.“ Falls doch, droht einigen Bundesligisten die Insolvenz.

Mertesacker stärkt Löw den Rücken

Für Per Mertesacker ist Joachim Löw nach wie vor der richtige Bundestrainer für die deutsche Nationalmannschaft. „Ich war lange genug dabei, um zu wissen, dass sowohl Joachim Löw als auch Oliver Bierhoff die Besten sind, um den Neuanfang hinzubekommen, mit einem klaren Konzept. Ich finde, diese Chance haben die beiden verdient“, sagte der Weltmeister von 2014 dem„Sportbuzzer“. Nach den zuletzt eher holprigen Partien des DFB-Teams war von mehreren Seiten Kritik an Löw aufgekommen. Er selbst habe „erlebt und gesehen, welches Topniveau sie haben. Deshalb ist mein Appell, ihnen zu vertrauen.“

Früher an einer Seite, inzwischen stehen sie sich gegenüber: ZDF-Experte Per Mertesacker (l.) und Bundestrainer Joachim Löw.

Foto: imago / Sven Simon

Dennoch habe die Nationalmannschaft und der DFB etwas an Kredit bei den Fans verspielt. „Dinge wie der unnötige Flug nach Basel oder jetzt der Verdacht der Steuerhinterziehung helfen natürlich nicht dabei, das Image des DFB zu verbessern“, sagte der 36-Jährige. Man müsse wieder eine Begeisterung und Unterstützung bei den Fans entfachen. „Und das geht nur über Erfolge auf dem Platz und eine Mannschaft, die Spaß macht und vermittelt. Sich wieder mit dem DFB zu identifizieren, muss jetzt der nächste Schritt sein.“

Santos setzt Vertrag mit Robinho schon wieder aus

Am Freitag veröffentlichte Details aus Whatsapp-Botschaften und Telefon-Mitschnitten der Beteiligten an einer Gruppenvergewaltigung im Jahre 2013 haben den deswegen in erster Instanz bereits verurteilten Fußballprofi Robinho für seinen brasilianischen Club FC Santos unhaltbar gemacht. Der erst am vergangenen Sonnabend geschlossene Vertrag wurde angesichts der wachsenden Welle von Empörungen aus allen Richtungen nun auf Eis gelegt.

Der 36 Jahre alte Ex-Nationalspieler, der zu Karrierestart zweimal mit Santos Meister geworden war, gewann nach Zwischenstationen u.a. bei Real Madrid, Manchester City und dem AC Mailand, wo das vermeintliche Verbrechen stattfand, jüngst mit Istanbul Basaksehir erstmals in der Clubgeschichte die türkische Meisterschaft. Vor vier Jahren war Robinho wegen des Vergehens in Italien zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Gegen das Urteil läuft noch Einspruch, Robinho beteuert seine Unschuld.

Robinho spielte zuletzt für Istanbul Basaksehir.

Foto: imago / VI Images

Dennoch sprang nach der Vertragsunterzeichnung am vergangenen Sonnabend, die Robinho ein symbolisches Monatssalär von 1500 Real (etwa 230 Euro), aber schon nach zehn Einsätzen einen Bonus von 300.000 Real (etwa 45.000 Euro) garantierte, der erste Sponsor, eine Zahnklinik-Kette, ab. Und als am Freitag die pikanten Mitschnitte an die Öffentlichkeit kamen, wuchs auch bei den übrigen Sponsoren, in der Fanlandschaft und vor allem in den Medien der Druck dermaßen, dass dem Klub und Robinho keine andere Wahl blieb.

Paris Saint-Germain mit klarem Sieg

Auch ohne den Brasilianer Neymar hat Paris Saint-Germain sein Auswärtsspiel bei Olympique Nimes gewonnen. Das Team von Trainer Thomas Tuchel setzte sich mit 4:0 (1:0) durch. Kylian Mbappé (32./83.), Alessandro Florenzi (78.) und Pablo Srabia (88.) erzielten die Tore für die Franzosen. Die Gastgeber spielten nach 15 Minuten (Rote Karte gegen Verteidiger Loick Landre) in Unterzahl. Nach dem siebten Spieltag ist Paris zumindest vorübergehend mit 15 Punkte Spitzenreiter der Ligue 1. Die beiden deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer fehlten im Tuchel-Team verletzt.