Hamburg. Immerhin hat Toni Leistner seinen Humor nicht verloren. Nach seiner Roten Karte beim 1:0-Auswärtssieg des HSV in Fürth wandte sich der Innenverteidiger über die sozialen Netzwerke an seine Fans. Dabei freute er sich über den dritten Sieg im dritten Zweitligaspiel und darüber, dass die Hamburger am Sonnabend kein Gegentor kassierten.

Zum Abschluss seines Posts reagierte Leistner humorvoll in Erwartung seiner bereits zweiten Sperre nach seinem zweiten Pflichtspiel für den HSV. „Hoffentlich ist das nicht mein normaler Spielrhythmus für die Saison", schrieb er – kombiniert mit einem tränenlachenden Emoji und einem, der sich auf die Stirn schlägt.

Toni Leistner: Schon die zweite HSV-Sperre

Der neue Abwehrchef Leistner war in Fürth gerade erst nach einer Zwei-Spiele-Sperre für die Liga zurückgekehrt. Diese wurde ihm auferlegt, weil er nach dem Pokal-Aus in Dresden auf die Tribüne stürmte, um sich einen Fan zur Brust zu nehmen, der ihn und seine Familie zuvor aufs Übelste beleidigt hatte.

Zwei Spiele dürfte der im Sommer als Säulenspieler verpflichtete Leistner nun auch nach seiner Notbremse in Fürth gesperrt werden.

Thioune: Wir müssen Leistner auffangen

Trainer Daniel Thioune räumte ein, dass er solche Momente, wenn sein Team in Unterzahl agiere, nicht brauche. Trotzdem nahm er seinen Verteidiger in Schutz. „Wir hatten in der Situation keine gute Verteidigung. Wenn Toni nicht gut umgeschaltet hätte, hätte Nielsen sicherlich völlig blank vor unserem Torhüter gestanden", sagte der HSV-Coach. „So war Toni einen Tick zu spät. Es ist keine einfache Zeit für ihn. Wir sind als Mannschaft dafür da, ihn aufzufangen, das zeichnet uns auch aus."