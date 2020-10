Nach Thiago: Zweiter Corona-Fall von Liverpool-Star

Liverpools Torjäger Sadio Mané befindet sich vorerst in Quarantäne wegen einer Infektion mit dem Coronavirus.

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 3. Oktober 2020:

Nach Thiago: Corona-Fall bei Liverpools Mané

Jürgen Klopp und der FC Liverpool verzeichnen den nächsten prominenten Corona-Fall. Stürmer-Star Sadio Mane ist positiv auf COVID-19 getestet worden, das teilten die Reds am späten Freitagabend mit. Der 28-jährige Senegalese ist nach Neuzugang Thiago, der sich seit Dienstag in Quarantäne befindet, der zweite Infizierte in Liverpools Kader binnen weniger Tage.

Mane befinde sich nach Klubangaben gemäß der Richtlinien in Selbst-Isolation. Er hatte nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Arsenal, bei dem er einen Treffer erzielte, über „leichte Symptome“ geklagt, fühle sich aber generell gesund.

Uerdingen kündigt Großkreutz fristlos

Nach mehr als zwei Jahren ist das Kapitel Kevin Großkreutz beim Drittligisten KFC Uerdingen endgültig beendet. Die Krefelder bestätigten die fristlose Kündigung, nachdem zuvor schon mehrere Medien darüber berichtet hatten. Zur Trennung von dem Weltmeister von 2014 wollte sich der Club jedoch nicht weiter äußern.

Großkreutz hatte den Club verklagt, weil der KFC die Gehaltszahlungen komplett eingestellt hatte, nachdem er als Spieler einem 30-prozentigen Gehaltsverzicht wegen der Corona-Krise nicht zugestimmt hatte. Das Arbeitsgericht Krefeld hatte dem Verein Mitte September als Vergleich vorgeschlagen, dem 32 Jahre alten Fußballprofi die ausstehenden Gehälter für die Monate April bis August zum Teil reduziert und dann bis zum Vertragsende im Juni 2021 komplett zu zahlen. Möglicherweise sehen sich beide Parteien noch einmal vor Gericht.

Foto: imago / Revierfoto

Kruse nach Sieg: „Noch nicht bei 100 Prozent“

Ex-Nationalspieler Max Kruse hat trotz seiner guten Leistung beim 4:0 (1:0) mit Union Berlin gegen Mainz 05 noch Luft nach oben ausgemacht. Man habe gesehen, dass es schon besser geworden sei, „dass ich aber noch nicht bei 100 Prozent bin, ist auch klar“, sagte der prominente Neuzugang.

Kruse hatte großen Anteil am höchsten Bundesliga-Sieg von Union, erzielte das wichtige 1:0 (13.). Kurz darauf hatte er noch das 2:0 auf dem Fuß, da habe man aber gesehen, dass „ich ein bisschen langsam gewesen bin“, sagte Kruse, der weiter an sich arbeiten will. Dass es mit dem zweiten Treffer nicht geklappt hat, sei „völlig wurscht“, meinte der Angreifer: „Ich bin froh, dass wir gewonnen haben.“

Draxler trifft bei klarem Paris-Sieg

Beim 6:1 (2:0)-Sieg von Paris St. Germain gegen SCO Angers trug sich auch Nationalspieler Julian Draxler in die Torschützenliste ein. Der 27-Jährige erzielte am Freitagabend den vierten Treffer. Die weiteren Tore für den Champions-League-Finalisten schoss der Italiener Alessandro Florenzi (7.), der Brasilianer Neymar (36./47.), der Senegalesen Idrissa Gueye (71.) und Frankreichs Superstar Kylian Mbappé (84.). Für die Gäste traf Ismaël Traoré (52.) im Stadion Parc des Princes.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt kletterte das PSG-Team von Trainer Thomas Tuchel in der Tabelle vorübergehend auf Platz zwei. Vor Frankreichs Rekordmeister liegt Stade Rennes mit einem Punkt Vorsprung bei einem Spiel Rückstand.

Khedira weht sich gegen Juventus

Sami Khedira bleibt offenbar vorerst bei Juventus Turin: Der italienische Meister ist bei seinen Bemühungen, sich von dem Rio-Weltmeister zu trennen, laut der "Gazzetta dello Sport" gescheitert. Der 33-Jährige stemmte sich hartnäckig gegen eine Auflösung seines bis 2021 laufenden Vertrages und wird demnach zumindest bis Januar bei den Piemontesern bleiben.

Wegen Mangels an attraktiven Alternativen soll Khedira auf den Verbleib in Turin bestanden haben. Unklar ist, ob er unter der Leitung des neuen Juve-Coaches Andrea Pirlo nach einer abermaligen Verletzungspause eine Zukunft auf dem Platz haben wird.

Sami Khedira bleibt zumindest bis Januar bei Juventus Turin.

Foto: imago / Sportfoto Rudel