Fußball: 24 Elfmeter! AC Mailand gewinnt Europa-League-Drama

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 2. Oktober 2020:

AC Mailand rettet sich nach 24 Elfmetern in die Gruppenphase

24 Elfmeter und drei Matchbälle für den Gegner: Der italienische Topclub AC Mailand hat sich am Donnerstagabend in einem denkwürdigem Elfmeterschießen mit 9:8 beim portugiesischen Vertreter Rio Ave mit viel Glück in die Gruppenphase der Europa League gerettet. Dass es überhaupt dazu kam, dafür hatte zuvor der ehemalige HSV-Profi Hakan Calhanoglu gesorgt, der erst in der Nachspielzeit der Verlängerung per Handelfmeter den Ausgleich zum 2:2 (0:0, 1:1) erzielte.

Beide Teams bewiesen zunächst Nerven aus Stahl, alle der ersten 14 Elfmeter wurden sicher verwandelt, und so verschoss der erst 18-Jährige Lorenzo Colombo als Erster auf Seiten der Mailänder. Rio-Ave-Abwehrmann Nelson Monte musste nur verwandeln, um die Sensation gegen den Favoriten perfekt zu machen, doch sein Schuss prallte gegen den linken Innenpfosten, rollte die Torlinie entlang und sprang am rechten Pfosten aus dem Tor.

Im Anschluss hatte der Außenseiter zwei weitere Möglichkeiten auf den Sieg, der Schuss von Torhüter Pawel Kieszek ging jedoch über das Tor, und der Versuch seines Teamkollegen Francisco Geraldes landete am rechten Pfosten. Nach 24 Schüssen fand das Elfmeterschießen ein Ende: Dem zweiten erfolgreichen Versuch von Mailands Simon Kjaer folgte Gianluigi Donnarummas Parade gegen Aderllan Santos und damit das unglückliche Aus für die Mannschaft aus Portugal – und der italienische Reporter rastete aus.

Die Partie der Playoff-Runde dauerte so lange, dass die Mannschaft des AC Milan danach nicht mehr wie geplant nach Italien zurückfliegen konnte, weil der Flughafen in Porto bereits geschlossen war. Das berichtete das vereinseigene „Milan TV“ noch in der Nacht.

Wolfsburg verpasst Europa-League-Teilnahme

Erst schwach gespielt, dann schwer enttäuscht: Anders als im Vorjahr hat der VfL Wolfsburg die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League verpasst. Der Bundesliga-Zwölfte verlor bei AEK Athen nach einer 1:0-Pausenführung noch mit 1:2.

Den Wolfsburger Führungstreffer in einer zähen Partie erzielte Admir Mehmedi in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der Schweizer wurde von Josip Brekalo gut freigespielt und war mit einem Flachschuss aus 14 Metern Entfernung erfolgreich. Zuvor hatte Wolfsburgs Torhüter Pavao Pervan einen Foulelfmeter von AEK-Kapitän Petros Mantalos abgewehrt (20.).Für den Ausgleich sorgte Andre Simoes mit einem unhaltbaren Distanzschuss (64.). Das Wolfsburger Aus besiegelte Karim Ansarifard in der Nachspielzeit (90.+4).

Saibene übernimmt Kaiserslautern

Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist auf der Suche nach einem neuen Chefcoach fündig geworden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, übernimmt Jeff Saibene den Trainerposten beim Traditionsklub. Der Verein lud für Freitagnachmittag bereits zur „Vorstellung des neuen Cheftrainers“ zu einer Pressekonferenz ein, bestätigte den Namen allerdings noch nicht.

Der ehemalige Coach von Arminia Bielefeld und des FC Ingolstadt tritt die Nachfolge des am Dienstag entlassenen Boris Schommers an. Der Luxemburger erhält laut Medienberichten einen Vertrag bis Sommer 2022. Interimsmäßig hatte U-19-Trainer Oliver Schäfer die Mannschaft unter der Woche betreut. Mit null Punkten legte der FCK an den ersten beiden Spieltagen einen Fehlstart hin.

Hohe Corona-Inzidenz – Frankfurt droht Geisterspiel

Dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt droht gegen Tabellenführer TSG Hoffenheim am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) ein Geisterspiel. Laut Robert Koch-Institut (RKI) hat die sogenannte Inzidenz (Corona-Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage pro 100.000 Einwohner) den kritischen Wert von 35,0 deutlich überschritten, am Freitag um 0.00 Uhr lag die Zahl bei 42,0. Am Tag zuvor hatte der Wert noch 25,6 betragen.

Normalerweise wären am Sonnabend maximal 8000 Zuschauer in Frankfurt zugelassen. Auch in Bremen war der kritische Wert überschritten worden, nach Entscheidung des Senats muss Werder die Partie gegen Arminia Bielefeld (Sonnabend, 15.30 Uhr/Sky) ohne Fans austragen.

Cuisance-Wechsel nach Leeds geplatzt

Der Wechsel des französischen Mittelfeldspielers Michael Cuisance vom FC Bayern München zu Leeds United ist offenbar geplatzt. Nach Informationen des TV-Senders Sky haben sich beide Clubs nicht einigen können. Cuisance war am Mittwoch bereits nach Leeds aufgebrochen, um den Medizincheck beim Premier-League-Aufsteiger durchzuführen. Im Gespräch war eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro.

Die Münchner hatten Cuisance im Sommer 2019 von Borussia Mönchengladbach für eine Ablösesumme von angeblich rund zehn Millionen Euro verpflichtet. Der Franzose unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

Cuisance hat es seitdem über den Status des Ergänzungsspielers nicht hinausgeschafft und wird auch immer wieder mit Vereinen aus seiner Heimat in Verbindung gebracht. Beim 1:4 gegen Hoffenheim am Sonntag fehlte Cuisance im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Ter Stegen vor Vertragsverlängerung in Barcelona

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Barcelona. Wie die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ berichtet, soll der 28-Jährige seinen Kontrakt zeitnah um drei Jahre bis 2025 verlängern. Beide Parteien befänden sich in konkreten Gesprächen und seien an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.

Die Verhandlungen mit ter Stegen, der aktuell wegen einer Knieoperation ausfällt, hatten zwischenzeitlich geruht. Der Deutsche spielt seit 2014 für Barcelona, nachdem er bei Borussia Mönchengladbach zum Profi geworden war. Mit Barca wurde er bislang je viermal spanischer Meister und Pokalsieger sowie Champions-League-Sieger 2015.