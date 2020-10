Sportsenator Andy Grote an den Trimmfit-Geräten im Alstervorland

Hamburg 11.000 Hamburger nahmen am 3. Active City Summer teil

Hamburg. Mit einer Rekordteilnehmerzahl von mehr als 11.000 Hamburgerinnen und Hamburgern endete jetzt der 3. Active City Summer. Im Vorjahr waren es 9228 Aktive. Die Zahl der vom 1. Juli bis zum 30. September durchgeführten kostenlosen Sportstunden erhöhte sich von 1089 auf 2028. 35 Vereine hatten an 65 Standorten 149 unterschiedliche Kurse (2019: 93) angeboten, meistens im Freien.

Großer Beliebtheit erfreuten sich in diesem Sommer Kanu-, Kajakfahren, Rudern, Stand Up Paddling, Parcours, Breakdance und Online-Workshops zum Thema Ernährungsberatung. Die Palette der Angebote reichte von Cricket bis Zumba, von Linedance bis Qigong und von Paddeln für Kids bis Parksport 60+. 40 Prozent der Teilnehmer gehörten bisher keinem Hamburger Sportverein an.

Active City: Sportsenator Grote zufrieden

„Mit immer mehr Bewegungsangeboten wächst auch die Zahl der Sportbegeisterten in Hamburg“, lautete das Fazit von Sportsenator Andy Grote (SPD). „Mein Dank gilt den vielen engagierten Vereinen, die auch in diesem herausfordernden Corona-Jahr ein hochattraktives Sportprogramm organisiert haben.“

Die Stadt unterstützte den 3. Active Summer mit rund 90.000 Euro, Rewe, BKK Mobil Oil, Moia, Lotto Hamburg und Upfit hatte die Agentur Sportplatz als Partner gewinnen können. HA