Sie stellten den achten Hamburger Sportbericht vor: Jürgen Mantell (v.l., Präsident Hamburger Sportbund), Christoph Holstein (Staatsrat Sport), Sven Beckereit (Vorsitzender Zukunftskommission Sport), Julius Thole (Beachvolleyball Deutschland), Marcus Troeder (Handelskammer), Andy Grote (Senator für Inneres und Sport), Viktoria Huse (Hockey Deutschland, Club an der Alster) und Christian Hinzpeter (Sportkommunikation).

Senator will Active City weiter ausbauen. 62 Millionen Euro in Sportstätten investiert. Grote kündigt weitere Corona-Lockerungen an.